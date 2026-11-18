यूपी कैबिनेट के 30 प्रस्तावों को मंजूरी, IIT कानपुर के नोएडा परिसर में बनेगा डीप टेक यू-हब
औद्योगिक विकास से लेकर खेल सुविधाओं और महिला-बाल सुरक्षा तक कई फैसले, छोटे शहरों की हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए मॉडिफाइड उड़ान योजना को मंजूरी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 18, 2026 at 8:48 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास, खेल सुविधाओं के विस्तार, उच्च शिक्षा, महिला एवं बाल सुरक्षा, जैव ऊर्जा और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में कुल 31 प्रस्ताव रखे गए, जिनमें से 30 को मंजूरी मिल गई. इन फैसलों की जानकारी वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने लोकभवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी. कैबिनेट के फैसलों में आईआईटी कानपुर के नोएडा परिसर में डीप टेक यू-हब का निर्माण, छोटे शहरों की हवाई कनेक्टिविटी और ग्रामीण क्षेत्रों में खेल सुविधाओं का विस्तार शामिल है.
आईआईटी कानपुर के नोएडा परिसर में बनेगा डीप टेक यू-हब: वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि कैबिनेट ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) कानपुर के नोएडा परिसर में डीप टेक यू-हब के भवन निर्माण को मंजूरी दी है. इस परियोजना पर 281.03 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए जाएंगे. भवन का निर्माण इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन (ईपीसी) मोड पर किया जाएगा. इसे 24 महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है.
परियोजना के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में 100 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है. माना जा रहा है कि इस केंद्र से डीप टेक और नवाचार से जुड़े कामों को बढ़ावा मिलेगा. इससे तकनीकी क्षेत्र में नए अवसर तैयार करने और स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने में मदद मिल सकती है.
छोटे शहरों की हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाएगी मॉडिफाइड उड़ान योजना: कैबिनेट ने केंद्र सरकार की क्षेत्रीय संपर्क योजना यानी मॉडिफाइड उड़ान के अगले चरण को भी मंजूरी दी है. इसके तहत केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के बीच त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (एमओयू) किया जाएगा. इस योजना का मकसद प्रदेश के छोटे शहरों, धार्मिक स्थलों और पर्यटन केंद्रों को हवाई सेवा से जोड़ना है. इससे लोगों को आवागमन की बेहतर सुविधा मिलने की उम्मीद है.
योजना के तहत क्षेत्रीय संपर्क योजना (आरसीएस) के हवाई अड्डों पर विमानन ईंधन पर एक प्रतिशत या उससे कम वैट लागू होगा. इसके अलावा अग्निशमन और सुरक्षा सेवाएं निशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी. बिजली और पानी जैसी सुविधाएं भी रियायती दरों पर दी जाएंगी. राज्य सरकार व्यवहार्यता अंतराल निधियन (वीजीएफ) में 20 प्रतिशत हिस्सेदारी देगी.
सरकार का मानना है कि इस पहल से छोटे शहरों के बीच हवाई संपर्क बेहतर होगा. इससे व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ रोजगार के नए अवसर भी तैयार हो सकते हैं. खासतौर पर धार्मिक और पर्यटन स्थलों तक पहुंच आसान होने की उम्मीद है.
आगरा के बाह में बनेगा स्टेडियम, खेल विभाग को मिलेगी जमीन: खेल सुविधाओं के विस्तार के लिए कैबिनेट ने आगरा के बाह विधानसभा क्षेत्र में स्टेडियम निर्माण से जुड़े प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है. यह स्टेडियम ग्राम पंचायत उगनपुरा में बनाया जाएगा. इसके लिए ग्राम पंचायत की गाटा संख्या-181 में दर्ज 2.476 हेक्टेयर भूमि खेल विभाग को निशुल्क हस्तांतरित करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है. अभी यह जमीन युवा कल्याण विभाग के नाम दर्ज है.
स्टेडियम बनने से बाह क्षेत्र के युवाओं को खेल अभ्यास और प्रशिक्षण की बेहतर सुविधा मिल सकेगी. ग्रामीण इलाकों में खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा. इससे स्थानीय स्तर पर खेल गतिविधियों को भी प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है.
महिला और बाल अपराध पीड़ितों को सहायता देने के लिए नई नियमावली: कैबिनेट ने महिला सशक्तीकरण और अपराध पीड़ित महिलाओं एवं बच्चों को आर्थिक सहायता देने की व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष नियमावली-2026 के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है. इसके तहत वर्ष 2015 की मौजूदा नियमावली को नए प्रावधानों के अनुरूप बनाया जाएगा. नई व्यवस्था को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से प्रस्तावित मुआवजा योजना के अनुरूप तैयार किया जाएगा. इसका उद्देश्य पीड़ितों को आर्थिक सहायता देने की प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित और प्रभावी बनाना है.
नई नियमावली के तहत यौन अपराधों और अन्य गंभीर अपराधों की पीड़ित महिलाओं एवं बच्चों को मुआवजा और सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था को बेहतर किया जाएगा. इससे जरूरतमंद पीड़ितों को समय पर आर्थिक मदद देने में सुविधा हो सकती है. सरकार का लक्ष्य ऐसी सहायता व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाना है, ताकि अपराध के बाद पीड़ितों और उनके परिवारों को राहत मिल सके.
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