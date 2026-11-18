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यूपी कैबिनेट के 30 प्रस्तावों को मंजूरी, IIT कानपुर के नोएडा परिसर में बनेगा डीप टेक यू-हब

ग्रामीण खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए खेल विभाग को मिलेगी मुफ्त जमीन. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास, खेल सुविधाओं के विस्तार, उच्च शिक्षा, महिला एवं बाल सुरक्षा, जैव ऊर्जा और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में कुल 31 प्रस्ताव रखे गए, जिनमें से 30 को मंजूरी मिल गई. इन फैसलों की जानकारी वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने लोकभवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी. कैबिनेट के फैसलों में आईआईटी कानपुर के नोएडा परिसर में डीप टेक यू-हब का निर्माण, छोटे शहरों की हवाई कनेक्टिविटी और ग्रामीण क्षेत्रों में खेल सुविधाओं का विस्तार शामिल है.

आईआईटी कानपुर के नोएडा परिसर में बनेगा डीप टेक यू-हब: वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि कैबिनेट ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) कानपुर के नोएडा परिसर में डीप टेक यू-हब के भवन निर्माण को मंजूरी दी है. इस परियोजना पर 281.03 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए जाएंगे. भवन का निर्माण इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन (ईपीसी) मोड पर किया जाएगा. इसे 24 महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है.

परियोजना के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में 100 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है. माना जा रहा है कि इस केंद्र से डीप टेक और नवाचार से जुड़े कामों को बढ़ावा मिलेगा. इससे तकनीकी क्षेत्र में नए अवसर तैयार करने और स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने में मदद मिल सकती है. छोटे शहरों की हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाएगी मॉडिफाइड उड़ान योजना: कैबिनेट ने केंद्र सरकार की क्षेत्रीय संपर्क योजना यानी मॉडिफाइड उड़ान के अगले चरण को भी मंजूरी दी है. इसके तहत केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के बीच त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (एमओयू) किया जाएगा. इस योजना का मकसद प्रदेश के छोटे शहरों, धार्मिक स्थलों और पर्यटन केंद्रों को हवाई सेवा से जोड़ना है. इससे लोगों को आवागमन की बेहतर सुविधा मिलने की उम्मीद है. योजना के तहत क्षेत्रीय संपर्क योजना (आरसीएस) के हवाई अड्डों पर विमानन ईंधन पर एक प्रतिशत या उससे कम वैट लागू होगा. इसके अलावा अग्निशमन और सुरक्षा सेवाएं निशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी. बिजली और पानी जैसी सुविधाएं भी रियायती दरों पर दी जाएंगी. राज्य सरकार व्यवहार्यता अंतराल निधियन (वीजीएफ) में 20 प्रतिशत हिस्सेदारी देगी. सरकार का मानना है कि इस पहल से छोटे शहरों के बीच हवाई संपर्क बेहतर होगा. इससे व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ रोजगार के नए अवसर भी तैयार हो सकते हैं. खासतौर पर धार्मिक और पर्यटन स्थलों तक पहुंच आसान होने की उम्मीद है.