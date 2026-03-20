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विश्व गौरैया दिवस 2026; वन मंत्री बोले- गौरैया संरक्षण के लिए घरों-पेड़ों पर दाना-पानी रखना जरूरी

लखनऊ में विश्व गौरैया दिवस पर जागरूकता अभियान और स्टॉल का आयोजन भी किया गया.

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नवाब वाजिद अली शाह प्राणि उद्यान में गौरैया संरक्षण पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 20, 2026 at 7:34 PM IST

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लखनऊ: विश्व गौरैया दिवस के मौके पर नवाब वाजिद अली शाह प्राणि उद्यान में शुक्रवार को कार्यक्रम आयोजित किया गया. प्राणी उद्यान स्थित सारस प्रेक्षागृह में गौरैया दिवस समारोह में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), वन, पर्यावरण, जन्तु उद्यान एवं जलवायु परिवर्तन विभाग डॉ. अरुण सक्सेना भी शामिल हुए.

बता दें कि विश्व गौरैया दिवस पहली बार 20 मार्च 2010 को मनाया गया था. यह भारत में शुरू हुआ, लेकिन जल्द ही एक वैश्विक आयोजन बन गया, क्योंकि गौरैया का कम होना कई देशों में एक समस्या है. इसका विचार एक निश्चित दिन को गौरैया के बारे में बात करने, वैज्ञानिक जानकारी साझा करने और स्थानीय संरक्षण प्रयास शुरू करने के लिए समर्पित करना था.

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विश्व गौरैया दिवस पर लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम (Photo Credit; ETV Bharat)

कार्यक्रम में मंत्री डॉ. अरुण सक्सेना ने कहा कि हमारे ईको सिस्टम में गौरैया एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. ऐसे कीड़े-मकौड़े, जिनसे खेती और आमजन को हानि होने की सम्भवना रहती है, उन्हें यह नन्हीं सी गौरैया खाती है और पर्यावरण की रक्षा करती है. यह बीजों को खाती है और इन बीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती है. आपने देखा होगा कि दीवारों में पीपल का पौधा उग आता है, इसका कारण ये नन्हीं गौरैया ही हैं.

उन्होंने कहा, पहले हमारे मकानों में ऐसी बहुत जगह होती थी, जहां गौरैया अपना घोंसला बनाती थी. अब मकान शीशे के होने लगे हैं, जहां वे अपना घोंसला बना ही नहीं सकती. यही कारण है कि गौरैया की संख्या कम हो रही है. आप सभी की जिम्मेदारी है कि आप अपने-अपने मकानों की छतों पर चिड़ियों के लिए दाना-पानी अवश्य रखें और पानी को प्रतिदिन बदलकर ताजा पानी रखें.

वहीं इस मौके पर प्राणि उद्यान के निदेशक संजय कुमार बिश्वाल ने कहा कि 20 मार्च को हम न सिर्फ एक पक्षी का दिन मना रहे हैं, बल्कि अपनी जैव विविधता के एक अभिन्न अंग का जश्न मना रहे हैं. गौरैया जो कभी हमारे घरों के आंगन में चहचहाती थी, आज बदलते शहरीकरण और प्रदूषण के कारण लुप्तप्राय होती जा रही है. हमारा स्वागत उन सभी का है जो नन्हीं गौरैया के अस्तित्व को लेकर चिंतित हैं. इस छोटे से जीव को बचाने के लिए हमें बस इतना करना है कि उनके लिए दाना-पानी रखें. घर की बालकनी या पेड़ों पर घोंसले लगाएं. कीटनाशकों का प्रयोग कम करें और इस नन्हीं सी चिड़िया की संख्या बढ़ाने में अपना-अपना सहयोग प्रदान करें.

विश्व गौरैया दिवस दुनिया को फिर से याद दिलाएगा कि सामान्य पक्षियों को भी देखभाल और ध्यान की आवश्यकता है. एक समय में जिन्हें सामान्य माना जाता था, वह गौरैया अब कई कस्बों और शहरों से गायब हो रही हैं, जो इस दिन को रोजमर्रा की जैव विविधता और स्थानीय पारिस्थितिक तंत्रों के स्वास्थ्य के लिए चिंता का प्रतीक बनाता है. विश्व गौरैया दिवस के अवसर पर प्राणि उद्यान में भ्रमण करने आने वाले दर्शकों को जागरूक करने के लिए स्टॉल लगाकर गौरैया संरक्षण के लिए आवश्यक जानकारी जंतु विज्ञान विभाग लखनऊ विश्वविद्यालय की प्रोफेसर अमिता कनौजिया ने दी. गौरैया संरक्षण के लिए घोंसले, मिट्टी के बर्तन, उनके आवास के लिए उपयुक्त पौधे और दाना फ्री दिया गया.

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