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विश्व मत्स्य दिवस; मछली उत्पादन में नए कीर्तिमान रच रहा यूपी, 9 साल में बढ़ा 130 फीसद प्रोडक्शन

लखनऊ : उत्तर प्रदेश में मछली पालन और पारंपरिक रूप से आगे बढ़कर ग्रामीण रोजगार बड़ा जरिया बना है, क्योंकि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और निषाद राज बोर्ड सब्सिडी योजना जैसी मदद से तालाब सुधार, बीज, उत्पादन और बिक्री का ढांचा बदल है. उत्तर प्रदेश में ग्राम समाज के तालाबों के पट्टे, निजी तालाब और बायोफ्लॉक जैसी तीन नई तकनीक पर काम हुआ है. जानिए प्रदेश में मछली उत्पादन कितना हुआ. कितने तालाबों के पट्टे मछुआरा समितियों को मिले. योजनाओं में कितने आवेदन स्वीकृत हुए.

देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में मछली उत्पादन की बात की जाए तो 2025 में 15.9 लाख टन मछली का उत्पादन हुआ है. वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश में 6.6 लाख टन उत्पादन होता था. कुल मिलाकर नौ साल में मछली उत्पादन में 130% तक के बढ़ोतरी हुई है. ग्रोथ रेट की बात की जाए तो भारत का फिशरीज ग्रोथ रेट 8.74% है जबकि उत्तर प्रदेश का फिशरीज ग्रोथ रेट 19.6% है. देश में मछली उत्पादन के मामले में उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर है.

यूपी में मत्स्य उत्पादकता में बढ़ोतरी : उत्तर प्रदेश में अंतर्देशीय मछली उत्पादन 2017 के 6.29 लाख मैट्रिक टन से बढ़कर 2025 में 15.9 लाख मैट्रिक टन हो गया है. यह एक बड़ी बढ़ोतरी है, जो भारत के प्रमुख अंतर्देशीय मछली उत्पादक राज्यों में उत्तर प्रदेश की स्थिति को बेहतर कर रही है.

प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के साथ ही निषाद राज बोट योजना के अलावा मछुआरों को अन्य तरह की योजनाओं से अनुदान और सहायता दी जा रही है. जिससे उन्हें बड़ा लाभ मिल रहा है. यूपी में हजारों की संख्या में मत्स्य उत्पादक इन सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं और अपने सपनों को पंख लगा रहे हैं. उत्तर प्रदेश सरकार लगातार यूपी में मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए योजनाओं का लाभ मत्स्य उत्पादकों को उपलब्ध करा रही है.

-2025-26 में 23933.8 टन





मत्स्य बीज उत्पादन



-2017-18 में 271.29 टन

-2018-19 में 297.89 टन

-2019-20 में 302.87 टन

-2020-21 में 336.87 टन

-2021-22 में 341.36 टन

-2022-23 में 361.86 टन

-2023-24 में 366.65 टन

-2024-25 में 390.01 टन

-2025-26 में 432.12 टन





राज्यवार उत्पादन और हिस्सेदारी



-मत्स्य उत्पादन के मामले में भारत देश में उत्तर प्रदेश का तीसरा स्थान है.

-आंध्र प्रदेश: 48.4 लाख टन: 31.9% हिस्सेदारी

-पश्चिम बंगाल: 21.87 लाख टन: 14.30% हिस्सेदारी

-उत्तर प्रदेश: 15.9 लाख टन: 8.70% हिस्सेदारी

निषाद राज नाव योजना. (Photo Credit : ETV Bharat)

मत्स्य हैचरी. (Photo Credit : ETV Bharat)

उत्तर प्रदेश में सरकार ने मत्स्य पालन की गतिविधियों के लिए ग्राम सभा के 80000 हेक्टेयर से ज्यादा तालाबों का क्षेत्रफल मछुआरों को पट्टे पर दिया है. 2.205 किलोमीटर नदियां और 366 से ज्यादा जलाशय भी इसमें शामिल किए गए हैं. तालाबों का मत्स्य पालन पट्टा अधिकतम 10 वर्ष के लिए दिए जाने की व्यवस्था की गई है. उत्तर प्रदेश ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और भूमि प्रबंधन समिति नियमावली और राजस्व संहिता के तहत तालाब पट्टा आवंटन में मछुआरा समुदाय और पंजीकृत मछुआरा, अनुसूचित जाति एवं जनजाति सहकारी समितियां को वरीयता दी जाती है. आधा एकड़ से छोटे तालाब सामुदायिक उपयोग के लिए रिजर्व रखे जाते हैं, जबकि बड़े तालाबों का पट्टा आवेदन प्रक्रिया के तहत होता है.उत्तर प्रदेश मत्स्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में मत्स्य बीज का वार्षिक उत्पादन 36,187 लाख (करीब 361.87 करोड़) टन बीज दर्ज किया गया है. जो पिछले साल के तुलना में काफी ज्यादा है. पिछले साल मछली बीज का वार्षिक उत्पादन 271.88 लाख टन था. उत्तर प्रदेश में पंगेशियस और तिलापिया जैसी व्यावसायिक प्रजातियों के गुणवत्तापूर्ण बीज की मांग उत्पादन से कहीं ज्यादा है. इसकी पूर्ति के लिए मत्स्य पलकों को पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश से बीज मंगाना पड़ता है.

"वर्ल्डफिश" के साथ तीन साल का समझौता : मांग को ध्यान में रखते हुए अब उत्तर प्रदेश सरकार ने "वर्ल्डफिश" के साथ तीन साल का समझौता किया है. इसी के तहत गोरखपुर में प्रोजेक्ट ऑफिस खोलकर उन्नत किस्म के बीज उत्पादन में बढ़ोतरी की जाएगी. वर्ल्डफिश के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 2026 के नवंबर माह तक 300 से ज्यादा सरकारी और निजी मत्स्य बीज हैचरियां ऑपरेटेड हैं. मत्स्य विभाग और मत्स्य निगम के अंतर्गत 70 से 75 सरकारी हैचरी शामिल हैं. ज्यादातर ऑपरेट हो रही है. उत्तर प्रदेश में 240 से अधिक निजी हैचरी भी पंजीकृत हैं और संचालित हो रही हैं.





बाजार और कमाई : उत्तर प्रदेश की मंडी में मछली का थोक और फुटकर रेट बढ़ गया है. इस साल कॉमर्शियल फ्लोटिंग फिश फीड के दामों में लगभग 10 से 15% यानी पांच आठ रुपये तक की वृद्धि हुई है. इसके पीछे मत्स्य विभाग के अधिकारी अहम वजह फिश मील, सोयाबीन खली विटामिन, मक्का और ट्रांसपोर्ट का खर्च बढ़ना मछली पालन के कुल खर्च में लगभग 70 फीसद हिस्सा सिर्फ आहार का होता है. फीड महंगा होने के चलते मछली तैयार करने की लागत भी ज्यादा हो गई है.





मत्स्य मंत्री डॉ. संजय कुमार निषाद का कहना है कि मछुआ समुदाय को लाभ पहुंचाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की कई योजनाएं चलाई जा रही हैं. उत्तर प्रदेश में तेजी से मत्स्य उत्पादन बढ़ रहा है. पिछले कुछ वर्षों से तुलना की जाए तो 130 फीसद से ज्यादा मत्स्य उत्पादन बढ़ा है. योजनाओं के तहत मछुआरों को अनुदान दिया जा रहा है. गोरखपुर में मत्स्य विश्वविद्यालय, 100 एकड़ में एक्वा फिशरीज पार्क और वर्ल्ड फिश सेंटर स्थापित किया जा रहा है.





मत्स्य विभाग के अपर मुख्य सचिव मुकेश कुमार मेश्राम का कहना है कि मत्स्य विकास से जुड़ी सभी योजनाओं का लाभ लाभार्थियों तक आसानी से पहुंचे, इसका हर संभव प्रयास किया जा रहा है. तालाबों, जलाशयों और नदियों के बेहतर उपयोग से मत्स्य पालक किसानों और समुदायों के लिए इनकम का भरोसेमंद स्रोत बनाया जा रहा है. 2.205 किलोमीटर नदियों को पट्टा व्यवस्था के तहत लाया गया है. जलाशयों में मछली उत्पादन हो रहा है. मछली उत्पादन में अभी उत्तर प्रदेश तीसरे नंबर पर है.

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