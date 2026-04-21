Women Reservation; महिला आक्रोश रैली ने रोकी लखनऊ के दिल हजरतगंज की रफ्तार, 2 घंटे जाम में घुट गई जिंदगी
भारतीय जनता पार्टी के आह्वान पर बड़ी संख्याएं में महिलाएं एकजुट हुई थीं. इसके चलते शहर के कई हिस्सों का यातायात रोका गया था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 21, 2026 at 1:12 PM IST
लखनऊ : महिला आरक्षण बिल पर विपक्षी दलों को घेरने की रणनीति के तहत आह्वान की गई महिला आक्रोश रैली की वजह से लखनऊ के दिल हजरतगंज समेत शहर के कई इलाकों में यातायात थम गया. कड़ी धूप में करीब 2.30 घंटे तक शहरवासियों को सड़क पर खड़े रहना पड़ा. ऐसे में कई लोगों की ट्रेन व फ्लाइट भी छूट गई. साथ ही दफ्तर पहुंचने में भी परेशानी हुई.
बता दें, संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नए संशोधन बिल पास न होने पर भारतीय जनता पार्टी की किरकिरी हो गई है. इस मामले में सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे को दोषी ठहराने पर अड़े हैं. भाजपा ने अपनी रणनीति के तहत मंगलवार के महिला आक्रोश रैली का आह्वान किया था. इसी क्रम में हजारों महिलाएं शहर में एकत्र हुईं. इससे लखनऊ के दिल कहे जाने वाले हजरतगंज की रफ्तार 2 घंटे तक रुकी रही. प्रचंड गर्मी में हजारों लाखों लोग परेशान हुए. जाम में फंसे लोग की ट्रेन, फ्लाइट छूट गई. अनेक लोग समय पर अस्पताल और अपने दफ्तर नहीं पहुंच सके. जाम में फंसे लोगों का कहना है कि इस तरह की रैलियां और प्रदर्शन शहर के भीतर पीक टाइम में बिल्कुल नहीं होने चाहिए.
जाम पर एक नजर : सुबह 9 बजे से ही लोहिया पथ और हजरतगंज के लिए आने वाले वाहनों को रोक दिया गया था. रास्तों पर वैरीकेडिंग लगाने की वजह से 2 से 3 किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया. 9 बजे से रोका गया यातायात करीब 11:15 बजे तक बना रहा. इसके बाद आवागमन शुरू होने के बाद यातायात सामान्य नजर आया.
समता मूलक चौराहे से लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय कैंट की शुरुआत तक भयंकर जाम की स्थिति रही. हजरतगंज आने वाले सभी रास्तों पर वैरीकेडिंग रही. इससे हर ओर जाम जाम लगा रहा. मुख्यमंत्री निवास के पास 1 घंटे तक जाम में फंसे रहे मोहित ने बताया कि इस तरह से पीक टाइम में राजनीतिक प्रदर्शनों की इजाजत नहीं होनी चाहिए. क्या कहें, बहुत ही दुख और दर्द भरी स्थित है.
यह भी पढ़ें : लखनऊ से निकली महिला आक्रोश रैली, CM योगी ने की अगुवाई, विपक्षियों पर साधा निशाना
यह भी पढ़ें : प्रियंका गांधी का आरोप, संघीय ढांचे को बदलने की साजिश था विधेयक, संविधान और विपक्षी एकजुटता की हुई जीत