SC/ST का झूठा केस दर्ज कराने वाली महिला को 3 साल की सजा; सहायता राशि भी वापस होगी

SC/ST का झूठा केस दर्ज कराने वाली महिला को 3 साल की सजा. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (SC/ST) अधिनियम के तहत फर्जी मुकदमा दर्ज कराने वाली महिला को तीन साल की सजा सुनाई गई है. विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट विवेकानंद शरण त्रिपाठी की अदालत ने यह सजा माल थाना क्षेत्र की निवासी ममता को सुनाई है.

न्यायालय ने इस फैसले के साथ एक महत्वपूर्ण आदेश भी दिया है. इसमें कहा गया है, कि अब सिर्फ एफआईआर दर्ज होने के आधार पर SC/ST एक्ट के तहत कोई राहत राशि नहीं दी जाएगी. आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल होने पर ही पूरी सहायता राशि दी जाएगी.

महिला को कानून की धारा 182 के तहत 6 महीने और धारा 211 के तहत तीन साल की सजा सुनाई गई है. दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी. कोर्ट ने डीएम लखनऊ को निर्देश दिया कि यदि ममता को झूठा केस दर्ज कराने के दौरान कोई राहत राशि मिली है, तो उसे तत्काल वापस लिया जाए.

न्यायाधीश ने कहा कि करदाताओं के परिश्रम से जुटाया पैसा झूठा मुकदमा दर्ज कराने वाले शरारती तत्वों को नहीं दिया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि SC/ST एक्ट का झूठा केस दर्ज कराकर सरकारी सहायता पाने की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ रही है. इस पर नियंत्रण आवश्यक है.

अदालत ने कहा कि यह फैसला कानून के दुरुपयोग पर नियंत्रण की दिशा में आवश्यक कदम है. यदि एफआईआर दर्ज होते ही राशि दी गई तो फर्जी मुकदमों की संख्या बढ़ती जाएगी.