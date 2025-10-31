ETV Bharat / state

SC/ST का झूठा केस दर्ज कराने वाली महिला को 3 साल की सजा; सहायता राशि भी वापस होगी

विशेष न्यायाधीश SC/ST एक्ट विवेकानंद शरण त्रिपाठी की अदालत ने यह सजा लखनऊ की रहने वाली ममता को सुनाई है.

SC/ST का झूठा केस दर्ज कराने वाली महिला को 3 साल की सजा.
SC/ST का झूठा केस दर्ज कराने वाली महिला को 3 साल की सजा. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 31, 2025 at 6:58 AM IST


लखनऊ: अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (SC/ST) अधिनियम के तहत फर्जी मुकदमा दर्ज कराने वाली महिला को तीन साल की सजा सुनाई गई है. विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट विवेकानंद शरण त्रिपाठी की अदालत ने यह सजा माल थाना क्षेत्र की निवासी ममता को सुनाई है.

न्यायालय ने इस फैसले के साथ एक महत्वपूर्ण आदेश भी दिया है. इसमें कहा गया है, कि अब सिर्फ एफआईआर दर्ज होने के आधार पर SC/ST एक्ट के तहत कोई राहत राशि नहीं दी जाएगी. आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल होने पर ही पूरी सहायता राशि दी जाएगी.

महिला को कानून की धारा 182 के तहत 6 महीने और धारा 211 के तहत तीन साल की सजा सुनाई गई है. दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी. कोर्ट ने डीएम लखनऊ को निर्देश दिया कि यदि ममता को झूठा केस दर्ज कराने के दौरान कोई राहत राशि मिली है, तो उसे तत्काल वापस लिया जाए.

न्यायाधीश ने कहा कि करदाताओं के परिश्रम से जुटाया पैसा झूठा मुकदमा दर्ज कराने वाले शरारती तत्वों को नहीं दिया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि SC/ST एक्ट का झूठा केस दर्ज कराकर सरकारी सहायता पाने की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ रही है. इस पर नियंत्रण आवश्यक है.

अदालत ने कहा कि यह फैसला कानून के दुरुपयोग पर नियंत्रण की दिशा में आवश्यक कदम है. यदि एफआईआर दर्ज होते ही राशि दी गई तो फर्जी मुकदमों की संख्या बढ़ती जाएगी.

जांच में खुला झूठा मामला: यह केस वर्ष 2019 में दर्ज हुआ था. अभियुक्त ममता ने 3 अगस्त 2019 को विनोद कुमार, केशन और अर्जुन सिंह के खिलाफ छेड़छाड़ और लूट के साथ ही SC/ST एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था.

पुलिस जांच के दौरान यह सामने आया कि यह घटना पूरी तरह झूठी थी. पता चला कि यह पूरा विवाद भारतीय किसान यूनियन के दो गुटों के बीच की रंजिश का परिणाम थी. ममता ने प्रतिद्वंद्वी गुट के नेताओं पर बदले की भावना से झूठा केस दर्ज कराया था.

न्यायालय ने अपने फैसले में माना कि ममता ने यह जानते हुए कि विपक्षी पक्ष निर्दोष है, उन पर झूठे आरोप लगाए और पुलिस को गुमराह किया. यह फैसला झूठे मुकदमों पर रोक लगाने और सरकारी धन के दुरुपयोग को रोकने की दिशा में एक बड़ा संदेश माना जा रहा है.

