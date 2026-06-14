ETV Bharat / state

खाकी के इकबाल पर सवाल; लखनऊ में दिनदहाड़े महिला से पांच लाख की लूट, कई घटनाएं अभी तक अनसुलझी

लखनऊ में महिला से लूट के बाद सक्रिय पुलिस. ( Photo Credit : ETV Bharat )