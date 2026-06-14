खाकी के इकबाल पर सवाल; लखनऊ में दिनदहाड़े महिला से पांच लाख की लूट, कई घटनाएं अभी तक अनसुलझी
बीकेटी थाना क्षेत्र में कैब ओवरटेक करके एनजीओ में काम करने वाली महिला से दिनदहाड़े लूट.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 14, 2026 at 10:55 AM IST
लखनऊ : अपराधियों पर लगाम कसने की तमाम कवायदों पर पुलिस के दावे फेल साबित हो रहे हैं. राजधानी लखनऊ में ही पुलिस की मुस्तैदी और रसूख को बदमाश चुनौती दे रहे हैं. बीते 15 दिनों में हत्या, लूट, छिनैती के कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं. ताजा मामला चिनहट थाना क्षेत्र का है. यहां कैब ओवरटेक करके एनजीओ में काम करने वाली महिला से दिनदहाड़े पांच लाख रुपये की लूट हो गई.
बीकेटी थाना क्षेत्र के मामले में पीड़ित महिला रंजिता गोस्वामी ने बताया कि उसने डालीगंज से बीकेटी स्थित एयरपोर्ट रोड जाने के लिए कैब बुक की थी. वह अर्टिगा कार से बीकेटी जा रही थीं. कैब में दो अन्य लोगों के साथ बेटा आयुष गोस्वामी भी था. कार जब बीकेटी क्षेत्र में पहुंची तो हनुमान मंदिर के पास एक गाड़ी से तीन बदमाशों ने ओवरटेक किया. गाड़ी से उतरे दो बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी और बदमाशों ने दो गोलियां चलाईं. इसके बाद उनसे पांच लाख रुपये लूट कर फरार हो गए. इस मामले बीकेटी थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है.
एसीपी बीकेटी विकास कुमार पांडे ने बताया कि घटना के बारे में जांच की जा रही है. कुछ अहम सुराग हाथ लगे हैं. घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया जा रहा है. घटना में महिला के साथ कार में बैठे हुए कुछ अन्य लोग भी शामिल थे. जिनसे पूछताछ के आधार पर घटना के संदर्भ में कई इनपुट मिले हैं. इन्हीं इनपुट के आधार पर एविडेंस जुटाए जा रहे हैं. आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी कर ली जाएगी.
ताबड़तोड़ घटनाओं का खुलासा नहीं ; बीकेटी में महिला के साथ लूट की घटना के बाद सुशांत गोल्फ सिटी थाना क्षेत्र में फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया. इंस्पेक्टर सुशांत गोल्फ सिटी राजीव रंजन उपाध्याय के अनुसार सुशांत गोल्फ सिटी थाना के अंतर्गत स्थित जन्नत बार के बाहर देर रात एक युवक ने हवाई फायरिंग की थी. पुलिस जांच में युवक सौरभ सिंह चौहान का डांस करने के दौरान बाउंसरों से विवाद हो गया था. उसने ही बाहर निकल कर हवाई फायरिंग की थी.
गोमतीनगर में स्कॉर्पियो पर फायरिंग : गोमती नगर एक्सटेंशन थाना क्षेत्र में स्कॉर्पियो पर चार आरोपियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की थी. फायरिंग की घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गए. इस मामले में चार आरोपियों प्रियांशु सिंह, सुहेल गाजी, राहुल सिंह सहित एक अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई. 4 जून को हुई इस घटना में पुलिस अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है. इंस्पेक्टर गोमती नगर एक्सटेंशन गौरव बाजपेई ने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम में गठित की गई हैं. विवाद का कारण 10 हजार रुपये का लेनदेन बताया जा रहा है.
संदीप सिंह हत्याकांड : सबसे बड़ी चुनौती
पीजीआई थाना क्षेत्र में रियल स्टेट कारोबारी संदीप सिंह हत्याकांड के शूटरों को पुलिस अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है. हालांकि पुलिस ने प्राथमिक जांच के बाद दो साजिशकर्ताओं को जेल भेज दिया है. एसीपी गोसाईगंज ऋषभ यादव ने बताया कि घटना को अंजाम देने वाले शूटरों के बारे में इनपुट मिले हैं. अभी उनके बारे में जानकारी सार्वजनिक नहीं की जा सकती, जल्दी शूटरों को गिरफ्तार किया जाएगा. पुलिस ने शूटरों पर इनाम भी घोषित कर दिया है.
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