शराब पार्टी के बाद महिला की हत्या; लखनऊ में रिटायर्ड IAS के घर के बाहर लाश रखकर भागे युवक, 2 आरोपी गिरफ्तार
300 सीसीटीवी कैमरे खंगालने के बाद आरोपियों तक पहुंची पुलिस, ई-रिक्शा में बैठाकर महिला को झोपड़ी में ले गए थे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 3, 2025 at 8:53 PM IST
लखनऊ : दो युवकों ने एक महिला के साथ शराब पार्टी की. इसके बाद उसकी हत्या कर दी. शव को रिटायर्ड आईएएस के घर के बाहर रखकर फरार हो गए. गोमतीनगर पुलिस ने इस वारदात का चौंकाने वाला खुलासा किया. दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. दोनों ने अपना जुर्म भी स्वीकार कर लिया है.
डीसीपी पूर्वी निपुन अग्रवाल ने बताया कि सोमवार को गोमतीनगर पुलिस को सूचना मिली थी कि 48 साल की एक महिला की लाश गोमतीनगर के विशालखंड-2 में एक कोठी के बाहर पड़ी है. महिला की लाश को ऐसे रखा गया था जैसे वह बैठी हुई हुई हो, इससे काफी देर तक लोग गलतफहमी में रह गए थे. बाद में सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. फारेंसिक टीम को मौके पर भेजा गया. महिला की शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे थे.
बाद में पता चला कि महिला अलीगंज इलाके की रखने वाली थी. इस मामले में महिला के भाई ने गोमतीनगर थाने में अज्ञात के विरूद्ध अपनी बहन की हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था. डीसीपी ने बताया कि घटना के खुलासे के लिए कई टीमें लगाई गईं थीं. लगभग 250 से 300 सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए थे.
सर्विलांस और मैनुअल इनपुट के बाद कानपुर नगर निवासी देवेन्द्र और लखनऊ के सैरपुर थाना निवासी सूरज को विनीतखण्ड सब्जी मंडी से गिरफ्तार कर लिया गया. पूछताछ में देवेन्द्र ने बताया कि रविवार रात वह अपना ई-रिक्शा लेकर जा रहा था. इस दौरान नवाबपुरवा देशी शराब की दुकान के पास महिला मिली थी. वह रुकवा कर ई-रिक्शा में बैठ गई.
देवेन्द्र ने बताया कि हमने महिला से हमारे साथ चलने को कहा तो वह शराब पिलाने पर साथ चलने को राजी हो गई. इस पर मैंने अपने दोस्त सूरज को भी फोन करके बुला लिया. महिला को विशालखंड गोमतीनगर में सूरज की झोपड़ी में लेकर गए. वहां शराब पीने के बाद और अन्य काम भी हुए. इसके बाद महिला वाद-विवाद करने लगी.
आरोपियों ने बताया कि गुस्से में आकर उन्होंने महिला को धक्का दे दिया था. इससे उसका सिर तख्त में लड़ गया. इसके बाद वह बेहोश हो गई. उसकी सांस नहीं चल रही थी. रात में उसके शव को विशालखण्ड में एक घर के बाहर रखकर भाग निकले थे.
