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लखनऊ में विवाहिता की नृशंस हत्या; नहर किनारे मिली गर्दन कटी लाश, 8 महीने पहले हुई थी लव मैरिज

काकोरी थाना क्षेत्र के गोहरामऊ गांव का मामला. पहले पति से अलग होने के बाद दूसरी शादी की थी.

लखनऊ में नवविवाहिता की नृशंस हत्या
लखनऊ में नवविवाहिता की नृशंस हत्या (Photo Credit : Lucknow Police)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 17, 2026 at 11:37 AM IST

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लखनऊ : काकोरी थाना क्षेत्र के गोहरामऊ में बुधवार रात खाना खाकर सोई प्रेमावती उर्फ परी (35) की धारदार हथियार से गला रेतकर बेरहमी से हत्या कर दी गई. गुरुवार सुबह उसका शव गोहरामऊ के पास शारदा नहर की पटरी पर लहूलुहान हालत में पड़ा मिला. महज 8 महीने पहले कोर्ट मैरिज करने वाली युवती के इस तरह से हुए कत्ल से पूरे इलाके में सनसनी है. सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाकर शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा है.

लखनऊ में विवाहिता की नृशंस हत्या (Video Credit : ETV Bharat)

प्रथमदृष्टया जांच में सामने आया कि प्रेमावती का पहला विवाह करीब 18 साल पहले राजू पुत्र जमुना प्रसाद यादव निवासी सेमरामऊ से हुआ था. जिससे उनका करीब 17 वर्षीय पुत्र भी है. इसके बाद पहले से अनबन के चलते प्रेमावती की दूसरी शादी गोहरामऊ के प्रदीप यादव के साथ करीब 8-10 माह पहले हुई थी. दोनों ने कोर्ट मैरिज की थी.

पुलिस के मुताबिक प्रदीप यादव ने पूछताछ में बताया कि बुधवार रात करीब 10 बजे प्रेमावती ने साथ बैठकर खाना खाया था. इसके अपने अपने कमरे में सोने चले गए थे. रात करीब 12 बजे अचानक नींद खुली तो प्रेमावती बिस्तर पर नहीं थी. प्रदीप का दावा है कि उसने आसपास, पड़ोसियों और रास्तों पर काफी देर तक ढूंढने की कोशिश की, लेकिन अंधेरे में उसका कोई सुराग नहीं लगा. गुरुवार सुबह करीब 8 बजे गांव के लोग टहलने निकले तो नहर किनारे लाश पड़ी होने की सूचना मिली.

पुलिस जांच में सामने आया है कि प्रेमावती का पारिवारिक और निजी जीवन काफी उतार-चढ़ाव भरा रहा. मूलरूप से भुलईखेड़ा निवासी प्रेमावती की पहली शादी सेमरामऊ के राजू यादव से हुई थी. घरेलू कलह और मारपीट के चलते दोनों अलग हो गए थे. पहली शादी से उसका एक बेटा रितेश है जो अपने पिता राजू के साथ रहता है. अलग रहने के दौरान प्रेमावती का संपर्क मजदूरी करने वाले प्रदीप से हुआ. दोनों के बीच करीब तीन साल तक प्रेम संबंध चले. करीब 8 महीने पहले ही दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली थी.


​एसीपी काकोरी शकील अहमद के अनुसार ​घटनास्थल के हालात संदिग्ध हैं. बेहद सुनियोजित तरीके से हत्या की बात सामने आ रही है. क्या किसी परिचित ने बुलाया. आधी रात को प्रेमावती बाहर खुद निकली या उसे जबरन ले जाया गया. बहरहाल यह जांच का विषय है. शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है. प्रेमावती के पहले पति के विवाद, वर्तमान पारिवारिक संबंधों और महिला के मोबाइल कॉल डिटेल्स समेत हर एंगल से कड़ियां जोड़ी जा रही हैं. जल्द ही मर्डर मिस्ट्री का पर्दाफाश कर आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा.

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