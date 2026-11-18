लखनऊ: पत्नी ने प्रेमी सिपाही के साथ मिलकर रची पति की हत्या की साजिश, 6 लाख में तय हुई सुपारी, अलीगंज शूटआउट का खुलासा
लखनऊ के अलीगंज में पति की हत्या की साजिश रचने वाली पत्नी और उसके सिपाही प्रेमी समेत पांच आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 18, 2026 at 6:27 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पति-पत्नी के पवित्र रिश्ते को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है. जिस महिला आशी मिश्रा ने अनुराग शुक्ला के साथ सात फेरे लेकर अपनी पूरी जिंदगी बिताने के हसीन सपने देखे थे, उसी पर अब अपने ही पति की हत्या की खौफनाक साजिश रचने का गंभीर आरोप लगा है.
पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया कि पत्नी आशी मिश्रा ने अपने प्रेमी और उत्तर प्रदेश पुलिस में तैनात सिपाही नितिन राणा के साथ मिलकर अपने पति अनुराग को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने की योजना बनाई थी. इस खूनी खेल को अंजाम देने के लिए छह लाख रुपये में हत्या की पूरी सुपारी तय की गई थी, और योजना के तहत शूटरों ने अनुराग पर ताबड़तोड़ गोली भी चलाई, गनीमत यह रही कि इस जानलेवा हमले में उनकी जान बाल-बाल बच गई.
कैसे हुआ था अलीगंज इलाके में अनुराग शुक्ला पर जानलेवा हमला: लखनऊ पुलिस के डीसीपी उत्तरी अमित आनंद ने बताया कि बीती 28 अक्टूबर की रात करीब 10:30 बजे अलीगंज थाना क्षेत्र में पुरनिया चौराहे के पास केंद्रीय भवन के गेट के नजदीक मातुल्य फास्ट फूड दुकान के बगल में अनुराग शुक्ला पर यह हमला किया गया था. जब अनुराग वहां मौजूद थे, तभी बाइक या अन्य वाहन पर सवार होकर आए बेखौफ हमलावरों ने उन्हें अपना मुख्य निशाना बनाते हुए ताबड़तोड़ गोलियां चला दीं.
इस अचानक हुए हमले में एक गोली सीधे अनुराग के दाहिने हाथ में जा लगी, जिसके बाद खून से लथपथ देखकर हमलावर अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए. इस घटना के तुरंत बाद घायल अनुराग की लिखित तहरीर पर अलीगंज थाने में अज्ञात हमलावरों के खिलाफ हत्या के प्रयास की गंभीर धारा 109 बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने ताबड़तोड़ छानबीन शुरू कर दी थी.
लाइब्रेरी की दोस्ती से शुरू हुई थी प्रेम कहानी: पुलिस की गहन जांच-पड़ताल में जो सच्चाई सामने आई, उसने सबको हैरान कर दिया क्योंकि इस पूरी साजिश की नींव एक अवैध प्रेम प्रसंग से पड़ी थी. पुलिस के मुताबिक, उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी के पद पर तैनात सिपाही नितिन राणा और आशी मिश्रा के बीच वर्ष 2022 से प्रेम संबंध चल रहे थे, जिनकी मुलाकात निरालानगर स्थित मां पब्लिक लाइब्रेरी में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के दौरान हुई थी.
इसके बाद दोनों के बीच मेल-जोल, बातचीत और नजदीकियां लगातार बढ़ती चली गईं, और फिर वर्ष 2025 में आशी मिश्रा की शादी अनुराग शुक्ला के साथ हो गई. हालांकि शादी के बंधन में बंधने के बाद भी आशी और नितिन का संपर्क पूरी तरह बना रहा, और पुलिस का दावा है कि सिपाही नितिन ने आशी को बातचीत के लिए अपने नाम से एक अलग सिम कार्ड भी उपलब्ध कराया था जिसके जरिए दोनों छिप-छिपकर लगातार संपर्क में रहते थे.
मोबाइल चैट ने दी खौफनाक साजिश को हवा, छह लाख में तय हुई सुपारी: पुलिस की पूछताछ में मुख्य आरोपी आशी मिश्रा ने खुलासा किया कि शादी के बाद उसने एक दिन अपने पति अनुराग का मोबाइल फोन चेक किया था, जिसमें उसे अनुराग की कुछ अन्य महिलाओं से सामान्य बातचीत की जानकारी हाथ लग गई. आशी ने गुस्से में आकर यह सारी बात अपने प्रेमी सिपाही नितिन राणा को बताई, जिसके बाद दोनों ने मिलकर अनुराग शुक्ला को इस दुनिया से हमेशा के लिए रास्ते से हटाने की पक्की योजना बना ली.
डीसीपी उत्तरी अमित आनंद के मुताबिक, अनुराग की हत्या कराने के लिए कुल छह लाख रुपये में सौदा तय किया गया, और इस नापाक काम के लिए सिपाही नितिन ने अपने पुराने परिचितों मयंक वशिष्ठ उर्फ लाला, शुभम शर्मा और अन्य बदमाशों से संपर्क साधा. इस खौफनाक साजिश को अमलीजामा पहनाने के लिए आरोपियों ने कई दिनों तक अनुराग की दिनचर्या और गतिविधियों पर पैनी नजर रखी, और 26 अक्टूबर को आरोपी लखनऊ पहुंचकर उन सभी रास्तों की रेकी कर चुके थे जहां अनुराग आना-जाना करते थे.
पुलिस ने दबोचे पांच आरोपी, सिपाही और पत्नी गिरफ्तार: वारदात के खुलासे के लिए पुलिस ने घटनास्थल और आसपास लगे दर्जनों सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली, साथ ही मोबाइल सर्विलांस व अन्य तकनीकी साक्ष्यों का सहारा लेकर सभी आरोपियों की पहचान सुनिश्चित की. इसके बाद अलीगंज पुलिस और स्वाट, सर्विलांस टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए मेरठ के ट्रांसपोर्ट नगर क्षेत्र में मलियाना फाटक के पास दबिश दी, जहां से मयंक वशिष्ठ, शुभम शर्मा, शिवम राजपूत और मुख्य साजिश रचने वाला सिपाही नितिन राणा दबोच लिया गया. वहीं दूसरी तरफ इस पूरी खूनी साजिश की मुख्य सूत्रधार बताई जा रही पत्नी आशी मिश्रा को लखनऊ से ही गिरफ्तार कर लिया गया है.
गिरफ्तार आरोपियों में नितिन राणा उत्तर प्रदेश पुलिस की रिजर्व पुलिस लाइन लखनऊ में सिपाही के पद पर तैनात था, जिसने अपने संपर्कों के जरिए शूटरों को तैयार किया था, जबकि मयंक वशिष्ठ के खिलाफ बड़ौत थाने में चोरी, मारपीट और आर्म्स एक्ट के कई मुकदमे पहले से दर्ज हैं. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चार एंड्रॉयड मोबाइल फोन और 1,360 रुपये नकद बरामद किए हैं, तथा इस पूरे प्रकरण में फरार चल रहे एक अन्य आरोपी मनोज राजपूत की तलाश तेज करने के साथ ही मुकदमे में धारा 61(2) बीएनएस की बढ़ोतरी कर दी है.
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