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पोस्टमार्टम में खुला डॉग केयर कारोबारी की मौत का सनसनीखेज राज; पत्नी, सास-ससुर, साले समेत 5 गिरफ्तार

लखनऊ इंदिरानगर थाना क्षेत्र के तकरोही में डॉग केयर कारोबारी पंकज पाल की सीढ़ियों से गिरकर मौत का मामला.

पोस्टमार्टम में खुला हत्या का राज.
पोस्टमार्टम में खुला हत्या का राज. (Photo Credit : Lucknow Police)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 12, 2026 at 11:59 AM IST

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लखनऊ : इंदिरानगर थाना क्षेत्र के तकरोही में हुई डॉग केयर कारोबारी पंकज पाल की मौत के मामले में बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. सीढ़ियों से गिरकर मौत होने का दावा करने वाले ससुरालीजनों की पोल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुल गई है. गला घोंटकर हत्या किए जाने की पुष्टि होते ही पुलिस ने सख्ती से जांच की और पंकज की पत्नी, उसकी-सास ससुर और दो सालों समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है.





बताया गया कि ​बाराबंकी के बदोसराय मरकामऊ निवासी पंकज पाल डॉग केयर का व्यवसाय करता था. 8 अगस्त 2022 को उसने परिजनों को बिना बताए लखनऊ के संतपुरम निवासी नेहा त्रिपाठी से लव मैरिज कर ली थी. शादी के बाद से ही पंकज इंदिरानगर के तकरोही स्थित अपनी ससुराल में पत्नी के साथ रहने लगा था.


पंकज के परिजनों के अनुसार ससुराल वाले उसे गांव नहीं आने देते थे और जबरन अपने पास ही रखते थे. ​7 अगस्त की रात पंकज की संदिग्ध हालात में मौत हो गई. पत्नी नेहा ने फोन कर घटना की सूचना दी कि वह सीढ़ियों से नीचे गिर गए हैं और गंभीर चोट लगने से उनकी मौत हो गई है. लखनऊ पहुंचने पर शव की हालत देखकर शक हुआ तो पुलिस को सूचना दी गई. पुलिस टीम ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा. पोस्टमार्टम रिपोर्ट गला घोंटने से मौत की बात सामने आई.

इंदिरानगर इंस्पेक्टर अजय नारायण सिंह बताया ​कि पंकज के पिता की तहरीर पर हत्या की संगीन धाराओं में केस दर्ज किया गया था. जांच में मिले साक्ष्यों और डिजिटल सबूतों के आधार पर पंकज की पत्नी नेहा, ससुर ब्रजेश, सास और उसके दो सालों को गिरफ्तार किया गया. पांचों आरोपियों को अदालत में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है.


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