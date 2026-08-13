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लखनऊ वेलनेस सिटी; किसानों को ग्रीन कॉरिडोर के पास मिलेंगे भूखंड, जानिए क्या है बड़ी शर्त

एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने योजना का निरीक्षण कर विकास कार्य तेज करने के निर्देश दिए हैं.

वेलनेस सिटी को मेडी सिटी के रूप में डेवलप किया जा रहा.
वेलनेस सिटी को मेडी सिटी के रूप में डेवलप किया जा रहा. (Photo Credit; LDA)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 13, 2026 at 9:54 PM IST

3 Min Read
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लखनऊ : एलडीए की वेलनेस सिटी योजना में लैंड पूलिंग के माध्यम से 10 एकड़ से अधिक भूमि देने वाले काश्तकारों को ग्रीन कॉरिडोर के पास बेहद प्राइम लोकेशन पर भूखण्ड आवंटित किये जाएंगे. लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने गुरुवार को योजना का निरीक्षण करके ग्रीन कॉरिडोर के पास की भूमि को इसके लिए आरक्षित करने के निर्देश दिये हैं.

उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि सुलतानपुर रोड व किसान पथ के बीच 485 हेक्टेयर क्षेत्रफल में वेलनेस सिटी योजना विकसित की जा रही है. जिसके लिए ग्राम-बक्कास, मलूकपुर ढ़कवा, चौरहिया, चौरासी, दुलारमऊ, नूरपुर बेहटा तथा मस्तेमऊ की भूमि चिन्हित है. वेलनेस सिटी को मेडी सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा. जहां सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, डायग्नोस्टिक सेंटर के साथ विपासना केन्द्र व मेडिटेशन सेंटर आदि होंगे.

सीजी सिटी योजना का भी लिया जायजा.
सीजी सिटी योजना का भी लिया जायजा. (Photo Credit; LDA)

उन्होंने बताया कि वर्तमान में लैंड पूलिंग के माध्यम से भूमि जुटाव का कार्य किया जा रहा है. अभी तक लगभग 200 हेक्टेयर भूमि के लैंड पूलिंग के प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं, जोकि योजना के लिए काफी सकारात्मक है. प्रथम चरण में लॉटरी के माध्यम से काश्तकारों को 125 विकसित भूखंड आवंटित किये जा चुके हैं. अगले महीने पुनः लॉटरी के माध्यम से लगभग 200 भूखंड आवंटित किये जाएंगे.

उपाध्यक्ष ने बताया कि लैंड पूलिंग नीति के तहत योजना के लिए 10 एकड़ अथवा उससे अधिक भूमि देने वाले किसानों को 50 प्रतिशत अविकसित भूखंड ग्रीन कॉरिडोर के पास आवंटित किये जाएंगे. इसमें भूखण्ड के आसपास वाह्य विकास का पूरा कार्य एलडीए द्वारा कराया जाएगा. उपाध्यक्ष ने बताया कि वेलनेस सिटी के 4 मुख्य मार्गों को निर्माणाधीन ग्रीन कॉरिडोर से जोड़ा जाएगा.

उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने किया निरीक्षण.
उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने किया निरीक्षण. (Photo Credit; LDA)

शहीद पथ से किसान पथ के मध्य 6.5 किलोमीटर लंबा व 24 मीटर चौड़ा ग्रीन कॉरिडोर अब आकार लेने लगा है. उन्होंने बताया कि पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे से महज 0.5 किलोमीटर की दूरी पर प्रस्तावित वेलनेस सिटी में ट्रैफिक निर्बाद्ध रूप से संचालित हो, इसके लिए योजना में 60 मीटर से 24 मीटर चौड़ी सड़कें विकसित की जा रही हैं.

सीजी सिटी योजना में अर्बन वेट लैंड के पास निर्मित फुटओवर ब्रिज एरिया में कार्निवल 365 विकसित किया जा रहा है. उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने परियोजना का निरीक्षण करके दो माह में स्थल संचालित करने के निर्देश दिये हैं. यहां 10 फूड कियॉस्क, बच्चों के लिए इनडोर एवं आउटडोर गेम्स, झूले आदि की सुविधा होगी. साथ ही वेट लैंड में आने वाले प्रवासी पक्षियों की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए इंटरप्रिटेशन सेंटर विकसित किया जा रहा है.

सीजी सिटी में लगभग 40 करोड़ रुपये की लागत से 1500 मीटर लंबा बॉक्स ड्रेन नाला निर्मित किया जा रहा है. इससे सीजी सिटी व आसपास विकसित 10 से अधिक निजी टाउनशिप के वर्षा जल निकासी की व्यवस्था सुदृढ़ होगी. उपाध्यक्ष ने परियोजना का निरीक्षण करके एलाइनमेंट को और बेहतर करने के निर्देश दिये. निरीक्षण में मुख्य अभियंता मानवेन्द्र सिंह, एसडीएम संगीता राघव, जोनल अधिकारी रवि नंदन सिंह, अधिशासी अभियंता अजीत कुमार एवं मनोज सागर समेत अन्य लोग उपस्थित रहे.

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