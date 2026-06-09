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यूपी में अब फिर कब होगी बारिश?, मौसम विभाग ने कह दी ये बात...

बांदा, प्रयागराज, कानपुर, झांसी समेत 17 जिलों में हीट वेव अलर्ट. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान ज्यादातर इलाकों में मौसम ड्राई रहा. वहीं बुंदेलखंड के झांसी और उरई जिले में हल्की बारिश भी हुई. जिसके प्रभाव से बुंदेलखंड वाले जिलों में अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक कमी भी रिकॉर्ड की गई. इसके अलावा ज्यादातर इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य और सामान्य से अधिक होने के कारण गर्मी में वृद्धि हुई है. मौसम विज्ञान विभाग में आने वाले 3 दिनों तक उत्तर प्रदेश से आइसोलेटेड इलाकों में हीट वेव चलने की चेतावनी जारी की है. 3 दिन बाद गर्मी से फिर मिलेगी राहत: सक्रिय हो रहे नए पश्चिमी विक्षोभ के कारण कुछ इलाकों में गरज-चमक के साथ बारिश और तेज रफ्तार हवा चलने के बाद, हीट वेव कंडीशन और भीषण गर्मी से प्रदेशवासियों को राहत मिलेगी. (लू) चलने की संभावना इन जिलों में अधिक: बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, कानपुर देहात, कानपुर नगर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी और आस पास के क्षेत्र में अलर्ट जारी किया गया है. यूपी का मौसम (Photo Credit; IMD)