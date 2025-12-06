ETV Bharat / state

यूपी में मौसम विभाग का अलर्ट; आने वाले दिनों में बढ़ेगा जाड़ा, कानपुर नगर सबसे ठंडा, जानिए मौसम का हाल

पिछले 24 घंटों में दोनो संभागों में मौसम शुष्क रहा, कहीं-कहीं शैलो फॉग दर्ज किया गया. सबसे न्यूनतम दृश्यता मुरादाबाद में 500 मीटर रिकॉर्ड की गई.

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में ठंड लगातार बढ़ती जा रही है. उत्तरी-पश्चिमी हवाओं के कारण अधिकतम व न्यूनतम तापमान में लगातार तीसरे दिन भी कमी दर्ज की गई. सुबह और रात के समय होने वाली ठंड में इजाफा हुआ है. वहीं सुबह-शाम के समय पड़ने वाले कोहरे में अभी ज्यादा वृद्धि नहीं हुई है. ज्यादातर जिलों में अभी न्यूनतम दृश्यता 800 से 1500 के बीच चल रही है. मौसम विभाग के अनुसार अभी आने वाले दिनों में जाड़ा और बढे़गा. मौसम विभाग ने इस बार सर्दियों में शीत लहर सामान्य की तुलना में अधिक चलने की संभावना जताई है.

लखनऊ का AQI: लखनऊ के भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में एक्यूआई 148, गोमती नगर 146, केंद्रीय विद्यालय 140, कुकरेल पिकनिक स्पॉट 106, लालबाग 170, तालकटोरा इंडस्ट्रियल एरिया 195 रिकॉर्ड किया गया.

लखनऊ का मौसम: राजधानी लखनऊ में शुक्रवार को सुबह और शाम के समय हल्का कोहरा व धुन्ध छाई रही. दिन में आसमान साफ रहा. धूप खिली रही, अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस कम है. वहीं न्यूनतम तापमान 8.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 1.5 डिग्री सेल्सियस कम है.

मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को सुबह व शाम के समय हल्का कोहरा और धुंध छाई रहेगी. दिन में आसमान साफ रहेगा. गुनगुनी धूप खिलेगी, अधिकतम तापमान 25 व न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

कानपुर नगर सबसे ठंडा: शुक्रवार को कानपुर नगर सबसे ठण्डा जिला रहा. यहां न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य से 6 डिग्री सेल्सियस कम है. कानपुर में गुरूवार को इस सीजन की सबसे ठण्डी रात रही. वहीं सबसे अधिक अधिकतम तापमान बहराइच में 26.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस अधिक है.



मौसम वैज्ञानिक डा. अतुल सिंह ने बताया कि आगामी 3 दिनों तक अधिकतम तापमान में कोई विशेष बदलाव नहीं होगा व न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है.



यह भी पढ़ें: यूपी में किट-किट वाला जाड़ा कब आ रहा?, मौसम विभाग के अलर्ट से जानिए