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विवेक तिवारी हत्याकांड में फैसला; सिपाही प्रशांत चौधरी दोषी करार, पत्नी कल्पना ने कहा- "ट्रेंड सिपाही से कैसे हो सकती है गलती?"

दोषी करार दिए गए प्रशांत चौधरी की सजा पर अदालत 21 सितंबर को फैसला सुनाएगी. कोर्ट के इस निर्णय के बाद विवेक तिवारी की पत्नी कल्पना तिवारी ने अपनी गहरी नाराजगी व्यक्त की है.

लखनऊ: लखनऊ के बहुचर्चित विवेक तिवारी हत्याकांड में करीब आठ साल बाद जिला अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है. कोर्ट ने आरोपी सिपाही प्रशांत चौधरी को गैर-इरादतन हत्या का दोषी माना है, जबकि मामले में आरोपी दूसरे सिपाही संदीप कुमार को बरी कर दिया गया है.

फैसले से असंतुष्ट पत्नी ने किया ऊपरी अदालत जाने का ऐलान: कल्पना तिवारी ने कहा कि सुबह से परिवार को उम्मीद थी कि कोर्ट से पूरा न्याय मिलेगा, लेकिन जो फैसला आया है, उससे वह बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं. उन्होंने स्पष्ट किया है कि वह इस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील करेंगी. कल्पना तिवारी ने सवाल उठाया कि प्रशांत चौधरी एक ट्रेंड सिपाही था, ऐसे में उससे सीधे गोली चलाने में गलती कैसे हो सकती है? उन्होंने कहा कि उनके पति की गोली मारकर हत्या की गई थी और यह कोई अनहोनी नहीं थी.

दूसरे सिपाही संदीप को बरी किए जाने पर उठाए गंभीर सवाल: साथी सिपाही संदीप कुमार को बरी किए जाने पर भी कल्पना तिवारी ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं. उनका कहना है कि घटना के समय दोनों सिपाही मौके पर मौजूद थे और दोनों की गलती बराबर थी. इसलिए दूसरे सिपाही को पूरी तरह बरी किया जाना भी उन्हें किसी नजरिए से सही नहीं लगता. कल्पना तिवारी ने बेहद भावुक होकर कहा कि इतने सालों के इंतजार के बाद अब वह अपने बच्चों को क्या जवाब देंगी?

8 साल से न्याय की लड़ाई लड़ रहा है पीड़ित परिवार: उन्होंने कहा कि परिवार पूरी तैयारी के साथ इस फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती देगा. इससे पहले फैसले से एक दिन पहले भी कल्पना तिवारी ने मीडिया से बात करते हुए अपनी बात रखी थी. उन्होंने कहा था कि उनका परिवार करीब आठ साल से न्याय की लड़ाई लड़ रहा है और उन्हें अदालत से सख्त सजा की उम्मीद थी. उनका मानना था कि ऐसी मिसाली सजा मिलनी चाहिए जिससे भविष्य में इस तरह की घटना दोबारा न हो.

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