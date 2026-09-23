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विश्वकर्मा श्रम सम्मान 2.0; बाराबंकी की सरिता ने हासिल किया सालाना 3 करोड़ का टर्नओवर, कई कारीगरों की तकदीर भी बदली

पढ़ें प्रताप सिंह के संपादन में पारंपरिक शिल्पकारों व हस्तशिल्पियों को समृद्धि की ओर ले जाती योजना पर खुर्शीद अहमद की खास खबर.

विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना से मिली पहचान.
विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना से मिली पहचान. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 23, 2026 at 10:07 AM IST

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लखनऊ : यूपी सरकार की महत्वाकांक्षी विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना 2.0 लांच होने के बाद अब पारंपरिक काम करने वाले कारीगरों, हुनरमदों के लिए कई और रास्ते खुल गए हैं. आधुनिक ट्रेड के 14 विकल्पों में डिजिटल गैजेट्स, लैपटॉप और मोबाइल रिपेयर, ब्यूटीशियन, डिजिटल फोटोग्राफी, एसी रिपेयर, ड्रेस डिजाइनिंग समेत कई रोजगारपरक प्रशिक्षण
कारीगरों को लुभा रहे हैं. सरकार की मंशा है कि प्रशिक्षण और आर्थिक मदद से पारंपरिक हुनरमंद खुद का व्यवसाय स्थापित करने के साथ रोजगार प्रदाता भी बनें.

शिल्पकारों व हस्तशिल्पियों के भविष्य को संवारती विश्वकर्मा श्रम सम्मान 2.0 योजना पर ईटीवी भारत की खास खबर. (Video Credit : ETV Bharat)

यूपी सरकार की इसी महत्वाकांक्षी योजना के माध्यम से बाराबंकी की सरिता श्रीवास्तव समेत कई युवा हुनरमंद अपना रोजगार चमकाने के साथ रोजगार भी दे रहे हैं. इनमें बाराबंकी निवासी सरिता श्रीवास्तव के फैब्रिक, स्टिचिंग और टेलरिंग के काम की बदौलत सालाना आमदनी 3 करोड़ रुपये तक पहुंचा ली है. सरिता पहले छोटे स्तर पर कारोबार करती थीं, लेकिन विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना से जुड़ने के बाद उनके कारोबार को मानो पंख लग गए.

विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना की खास बिंदु.
विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना की खास बिंदु. (Photo Credit : ETV Bharat)

सरिता बताती हैं कि वह फैब्रिक, स्टिचिंग और टेलरिंग का काम करती हैं. योजना से पहले 15-20 महिलाएं काम करती थीं. योजना से मिले 10 लाख रुपये के सहयोग के बाद कारोबार को बढ़ाने के साथ दूसरे कारीगरों को जोड़ने में सफलता मिली. अब कारोबार में करीब 150 महिलाएं जुड़ी हुई हैं. हमारी यूनिट से तैयार माल आसपास की दुकानों के अलावा शहर के बाहर भी जाता है.

ईटीवी भारत से बातचीत में सरिता श्रीवास्तव ने बताया कि विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना से मिले लोन से काफी मदद मिली. पहले चरखी से एक दिन में करीब आधा किलो सूत काटने का काम हो पाता था. सोलर चरखी आने के बाद उत्पादन बढ़कर करीब दो से ढाई किलो तक पहुंच गया. इससे आय में 60 फीसदी से ज्यादा का फायदा हुआ. अब हमारी यूनिट का सालाना टर्नओवर करीब दो से तीन करोड़ रुपये के आसपास है.

विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना की पात्रता शर्तें.
विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना की पात्रता शर्तें. (Photo Credit : ETV Bharat)

ब्यूटीशियन और आधुनिक ट्रेड में भी बढ़ रही रुचि : ब्यूटीशियन प्रशिक्षण से जुड़ी मिस्बाह शेख ने बताया कि सरकार की ओर से प्रशिक्षण और लोन की सुविधा मिलने से इस क्षेत्र में काम करने वालों को काफी मदद मिल रही है. मेकअप से जुड़े बेसिक से लेकर एडवांस कोर्स कराए जा रहे हैं. कॉस्मेटोलॉजी से जुड़े कोर्स में भी कई तरह की ट्रेनिंग शामिल हैं. इन कोर्स की फीस करीब 12 हजार रुपये से लेकर 1.25 लाख रुपये तक है.

विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना में प्रशिक्षण के फायदे.
विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना में प्रशिक्षण के फायदे. (Photo Credit : ETV Bharat)


ई-व्हीकल बढ़े तो टेक्नीशियन की मांग भी बढ़ेगी : ऑटोमोबाइल सेक्टर में ई-व्हीकल से जुड़े संतोष उपाध्याय के मुताबिक भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों का बाजार करीब 10 फीसदी की ग्रोथ से बढ़ रहा है. जैसे-जैसे इलेक्ट्रिक वाहन बढ़ेंगे, वैसे-वैसे उनके रखरखाव और मरम्मत के लिए प्रशिक्षित टेक्नीशियन की जरूरत भी बढ़ेगी. पिछले साल करीब 2 करोड़ 83 लाख वाहनों का रजिस्ट्रेशन हुआ. इसके अनुपात में प्रशिक्षित टेक्नीशियनों की संख्या पर्याप्त नहीं है. उत्तर प्रदेश में भी प्रशिक्षित तकनीकी कर्मचारियों की कमी है. विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के माध्यम से ऐसे लोगों को प्रशिक्षण देने की कोशिश की जा रही है, जो पहले से काम तो कर रहे हैं, लेकिन उनके पास औपचारिक प्रशिक्षण या पहचान नहीं है.

बाराबंकी की सरिता श्रीवास्तव की उपलब्धि.
बाराबंकी की सरिता श्रीवास्तव. (Photo Credit : ETV Bharat)


मिट्टी के बर्तनों के कारोबारियों को भी सहारा : आजमगढ़ के रहने वाले दिलीप प्रजापति भी विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के लाभार्थी हैं. वह मिट्टी के बर्तन और सजावटी सामान बनाते हैं. उनके बनाए उत्पादों में दीये, कुल्हड़, कप-प्लेट, गुल्लक, सुराही, मटके, गुलदस्ते और मिट्टी से बनी चिड़िया जैसी चीजें शामिल हैं. वह मिट्टी के बर्तनों पर अलग-अलग तरह के डिजाइन भी तैयार करते हैं.

विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना से मिला चक्र और मिक्सिंग मशीन.
विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना से मिला चक्र और मिक्सिंग मशीन. (Photo Credit : ETV Bharat)
दिलीप प्रजापति के मुताबिक सरकार की योजना के तहत टूलकिट के साथ चक्र और मिक्सिंग मशीन भी मिली है. आजमगढ़ में करीब 15 दिन का प्रशिक्षण लिया गया. प्रशिक्षण के दौरान 3 हजार रुपये की सहायता के साथ नाश्ता-पानी की सुविधा भी मिली. प्रशिक्षण के बाद हुनर में निखार आया और अब कारोबार बढ़ाने की तैयारी है. आने वाले समय में योजना के तहत लोन का लाभ लेकर कारोबार बढ़ाने के साथ अन्य कारागरों को भी जोड़ेंगे. यह भी पढ़ें : विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना 2.0; बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, 25 ट्रेडों में मिलेगी फ्री ट्रेनिंग, टूलकिट और अनुदान, ऐसे करें आवेदन

यह भी पढ़ें : बढ़ई हो या दर्जी, बुनकर हो या सुनार, 20 तरह के काम-धंधे वालों को ऐसे मुफ्त मिलेगी टूल किट और लोन, जानिए

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