ETV Bharat / state

लखनऊ की विकासनगर बस्ती में कैसे लगी आग, नहीं पता चली वजह, 2 बच्चों की मौत

पीडब्ल्यूडी की जमीन पर झुग्गी झोपड़ियां बुधवार को आग लगने से राख, देर रात आग पर काबू पाया जा सका.

lucknow-vikas-nagar-fire-tragedy 2 children dead several missing how did slum catch fire
लखनऊ विकासनगर अग्निकांड. (etv bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 16, 2026 at 11:33 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ: राजधानी लखनऊ के विकास नगर क्षेत्र के अंतर्गत रिंग रोड के किनारे स्थित पीडब्ल्यूडी की जमीन पर बनी झुग्गी झोपड़ियां में बुधवार को करीब 5:00 बजे के आसपास आग लग गई कुछ ही मिनट पर आग ने भीषण रूप ले लिया और अफरा तफरी मच गई. इस आग की चपेट में आने से दो बच्चों की मौत हो गई है. लखनऊ डीएम विशाल जी अय्यर ने पुष्टि करते हुए बताया कि देर रात को आग लगी हुई जगह से दो डेड बॉडी मिली है एक बच्ची जिसकी उम्र 2 वर्ष है जिसका नाम श्रुति है. इसका परिवार बाराबंकी का रामसनेहीघाट का रहने वाला है. वहीं, मौके से एक और माइनर बच्चों की डेड बॉडी मिली है जो 6 माह से काम का है इसकी पहचान नहीं हो पाई है.

देर रात आग पर काबू पाया: आग लगने के बाद दमकल की दर्जनों गाड़ियों ने आग बुझाने की कोशिश की और रात को 9:30 बजे के करीब आज पर काफी हद तक काबू पा लिया गया. रात 11:30 बजे तक पूरी तरीके से आग को बुझा लिया गया. इस दौरान मौके पर पहुंचे डीएम ने पीड़ित परिजनों के रहने के लिए शेल्टर हाउस में व्यवस्था की और उनके खाने-पीने का इंतजाम किया. हालांकि, बड़ी संख्या में पीड़ित परिवार के लोग शेल्टर होम नहीं गए और आग लगे हुए परिसर के आसपास ही रात गुजारी. दावा किया कि उनके परिवार के लोग गायब है. हालांकि सुबह प्रशासन ने आग लगे हुए परिसर को आम लोगों के लिए भी खोल दिया है जहां पर जाकर वह अपने सामान व अपने लोगों की तलाश कर रहे हैं रात में क्योंकि परिसर की जगह पर सिलेंडर का विस्फोट हो रहे हैं तो जिला प्रशासन व पुलिस ने लोगों को वहां पर जाने से मना किया था.

लखनऊ विकासनगर अग्निकांड. (etv bharat)

घटना के बाद पीड़ित परिवारजनों ने जमीन को खाली करने के लिए आग लगाने के गंभीर आरोप लगाए. हालांकि इसके बारे में जो पड़ताल की गई तो पता चला कि जिस जमीन पर झुग्गी झोपड़ी बनी थी वह कोई प्राइवेट लैंड नहीं है वह पीडब्ल्यूडी की लैंड है. पिछले 1 साल में इसको लेकर कोई विवाद नहीं था ऐसे में आग लगाने की बात गलत है. हालांकि लखनऊ डीएम ने बताया कि आज के अग्निकांड की जांच करने के लिए जांच कमेटी बनाई गई है जो जांच करके रिपोर्ट पेश करेगी.

आवास विकास कि नहीं है जमीन: घटना के बाद यह चर्चाएं थी कि यहां पर आवास विकास के कुछ प्लांट थे जहां के मालिक लगातार झुग्गी झोपड़ियां पर जमीन खाली करने का दबाव बना रहे थे. पीड़ितों ने आरोप लगाए थे कि जिन लोगों के प्लॉट है उन्हीं लोगों ने ही जमीन खाली करने के लिए आग लगाई है. इस संबंध में जब लखनऊ डीएम से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि रात में आवाज विकास के उपायुक्त चंदन पटेल भी मौके पर पहुंचे थे जिन्होंने स्पष्ट किया है कि घटनास्थल पर आवास विकास की कोई जमीन नहीं है ऐसे में यह आरोप लगाना की जमीन खाली करने के लिए किसी ने आग लगाई है गलत है. जांच कमेटी गठित की गई है.

ये भी पढ़ेंः WATCH, लखनऊ में भीषण आग, दूर-दूर तक लपटें और धुएं का गुबार, सिलेंडरों में विस्फोट

TAGGED:

LUCKNOW FIRE
लखनऊ न्यूज
LUCKNOW NEWS
लखनऊ विकासनगर अग्निकांड
LUCKNOW VIKAS NAGAR FIRE TRAGEDY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.