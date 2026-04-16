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लखनऊ की विकासनगर बस्ती में कैसे लगी आग, नहीं पता चली वजह, 2 बच्चों की मौत

लखनऊ: राजधानी लखनऊ के विकास नगर क्षेत्र के अंतर्गत रिंग रोड के किनारे स्थित पीडब्ल्यूडी की जमीन पर बनी झुग्गी झोपड़ियां में बुधवार को करीब 5:00 बजे के आसपास आग लग गई कुछ ही मिनट पर आग ने भीषण रूप ले लिया और अफरा तफरी मच गई. इस आग की चपेट में आने से दो बच्चों की मौत हो गई है. लखनऊ डीएम विशाल जी अय्यर ने पुष्टि करते हुए बताया कि देर रात को आग लगी हुई जगह से दो डेड बॉडी मिली है एक बच्ची जिसकी उम्र 2 वर्ष है जिसका नाम श्रुति है. इसका परिवार बाराबंकी का रामसनेहीघाट का रहने वाला है. वहीं, मौके से एक और माइनर बच्चों की डेड बॉडी मिली है जो 6 माह से काम का है इसकी पहचान नहीं हो पाई है.

देर रात आग पर काबू पाया: आग लगने के बाद दमकल की दर्जनों गाड़ियों ने आग बुझाने की कोशिश की और रात को 9:30 बजे के करीब आज पर काफी हद तक काबू पा लिया गया. रात 11:30 बजे तक पूरी तरीके से आग को बुझा लिया गया. इस दौरान मौके पर पहुंचे डीएम ने पीड़ित परिजनों के रहने के लिए शेल्टर हाउस में व्यवस्था की और उनके खाने-पीने का इंतजाम किया. हालांकि, बड़ी संख्या में पीड़ित परिवार के लोग शेल्टर होम नहीं गए और आग लगे हुए परिसर के आसपास ही रात गुजारी. दावा किया कि उनके परिवार के लोग गायब है. हालांकि सुबह प्रशासन ने आग लगे हुए परिसर को आम लोगों के लिए भी खोल दिया है जहां पर जाकर वह अपने सामान व अपने लोगों की तलाश कर रहे हैं रात में क्योंकि परिसर की जगह पर सिलेंडर का विस्फोट हो रहे हैं तो जिला प्रशासन व पुलिस ने लोगों को वहां पर जाने से मना किया था.