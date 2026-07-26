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लखनऊ विकासनगर अग्निकांड; तीन महीने बाद भी आग लगने की वजह साफ नहीं, दो मासूमों की मौत का जिम्मेदार कौन?

मामला हाईकोर्ट में है. हाईकोर्ट ने जो जानकारी मांगी थी, विभाग ने दाखिल कर दिया है. अब आदेश का इंतजार है.

आखिर कैसे लगी आग ?
आखिर कैसे लगी आग ? (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 26, 2026 at 6:40 AM IST

9 Min Read
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लखनऊ : विकासनगर सेक्टर-11 में 15 अप्रैल को लगी भीषण आग ने सैकड़ों परिवारों की जिंदगी उजाड़ दी थी. हादसे में दो मासूम बच्चियों की मौत हो गई थी. हजारों लोग बेघर हो गए थे. घटना को तीन महीने हो गए हैं. सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर आग लगी कैसे? दो मासूमों की मौत का जिम्मेदार कौन है?

हादसे के बाद कई तरह की बातें सामने आईं. किसी ने शॉर्ट सर्किट को वजह बताया, किसी ने सिलेंडर ब्लास्ट, तो कुछ लोगों ने साजिश की आशंका भी जताई. लेकिन अब तक किसी भी जांच एजेंसी ने आग लगने की असली वजह स्पष्ट रूप से तय नहीं की है. पढ़िए प्रशांत मिश्रा की रिपोर्ट...

लोग जानना चाहते हैं सच्चाई. (Video Credit; ETV Bharat)

पहले जानिए लोगों ने कहा-

सलमा ने बताया, आग लगे तीन महीने हो चुके हैं, लेकिन वजह अभी भी पता चल सका है. लोग गैस सिलेंडर की बात कह रहे हैं, ऐसा नहीं है. सभी लोग हिफाजत से काम करते हैं. हम लोग झोपड़-पट्टी में रहने वाले लोग हैं. हिफाजत करते हैं. ये पता ही चला की आग कौन लगाया है या लगी है.

अलीमुन्निशा ने बताया, हम काम पर गए थे. फोन कर बताया गया की आग लग गई है. भाग कर आए तो पुलिस ने रोक दिया. आज तक कोई पूछने नहीं आया. पब्लिक ही खाने-पीने की मदद कर रही है.

शमसुद्दीन ने बताया, आग कैसे लगी ये तो पता नहीं है. ठेला बढ़ा रहे थे, शाम 5 बजे धुआं उठता देखा. 15-16 बकरियां जल गईं. पूरा सामान जल गया. लेकिन आग कैसे लगी आज तक पता नहीं चल पाया है. आग के कारणों की सच्चाई सामने आनी चाहिए. आशा लगाए बैठें है कि आग कैसे लगी, यह पता चल जाए.

10 किमी दूर से दिखी थीं आग की लपटें.
10 किमी दूर से दिखी थीं आग की लपटें. (Photo Credit; ETV Bharat)

प्रशासनिक अनदेखी और बिजली के तारों का मकड़जाल : विकासनगर की अवैध बस्ती में अभी भी आग की तबाही के निशान मौजूद हैं, लेकिन अपनों को खोने के डर से उबरकर लोग दोबारा घर बसा रहे हैं. लोग कपड़े और राशन दान में देकर मदद कर रहे हैं. लेकिन प्रशासन अभी भी शांत बैठा है. बस्ती में बिजली के अवैध कनेक्शन हैं, डिश एंटीना, केबल टीवी के साथ ही बिजली के तारों का मकड़जाल है. सुरक्षा कहीं नहीं दिखती. निवासियों का कहना है कि वे मजबूर हैं और बरसों से इसी जगह को अपना घर मान चुके हैं. अब कहां जाएं.

लोगों ने फिर बसा ली बस्ती : हादसे के बाद लखनऊ के लोगों, सामाजिक संगठनों और कई संस्थाओं ने आगे आकर प्रभावित परिवारों की मदद की. तिरपाल, राशन, कपड़े और रोजमर्रा का सामान देकर लोगों ने फिर से उनकी जिंदगी पटरी पर लाने की कोशिश की. आज बस्ती में फिर चूल्हे जल रहे हैं, लेकिन जिन परिवारों ने अपने बच्चे खोए, उनके लिए यह दर्द कभी खत्म नहीं होगा.

आग की घटना के बाद ही बसने लगी बस्ती.
आग की घटना के बाद ही बसने लगी बस्ती. (Photo Credit; ETV Bharat)

विकासनगर अग्निकांड की टाइमलाइन (15 अप्रैल 2026)

  • शाम 5:30 बजे: घनी झुग्गी बस्ती में अचानक आग लग गई. देखते ही देखते आग विकराल हो गई. लोगों ने सबसे पहले दमकल विभाग को सूचना दी.
  • शाम 6:00 बजे: स्थानीय लोगों ने 112 नंबर पर फोन कर मदद की गुहार लगाई. पुलिस थोड़ी देर से पहुंची. नाराज लोगों की पुलिस से नोकझोंक की स्थिति बन गई.
  • शाम 6:00 बजे के बाद: फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पाने का काम शुरू हुआ. इस भीषण आग में 250 से अधिक झुग्गियां जलकर राख हो गईं और लगभग 10 किलोमीटर दूर तक लपटें व धुएं का गुबार देखा गया.
  • शाम 5:30 से 7:00 बजे के बीच: आग की चपेट में आने से एक के बाद एक लगभग 30 से 50 गैस सिलेंडर और एसी-फ्रिज के कंप्रेसर फटने लगे, जिससे स्थिति बेहद डरावनी हो गई.
  • शाम 7:00 बजे के बाद : NDRF और SDRF की टीमें भी मौके पर पहुंच गईं. लगभग 7 घंटे के कड़े संघर्ष के बाद आग पर पूरी तरह काबू पाया गया. इस हादसे में दो मासूम सगी बच्चियों की जान चली गई और हजारों लोग बेघर हो गए.
  • मुआवजे की घोषणा : डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और भाजपा विधायक ओपी श्रीवास्तव मौके पर पहुंचे. पीड़ित परिवार को 8 लाख की सहायता राशि प्रदान की गई.
  • मामला हाईकोर्ट पहुंचा : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले का स्वत: संज्ञान लिया. संबंधित विभागों से जवाब तलब किया. अभी मामला विचाराधीन है.
बस्ती तो बस गई, लेकिन आग से जले पेड़ आज भी उस रात की कहानी बता रहे हैं.
बस्ती तो बस गई, लेकिन आग से जले पेड़ आज भी उस रात की कहानी बता रहे हैं. (Photo Credit; ETV Bharat)

ठोस वैज्ञानिक साक्ष्य नहीं मिला : चीफ फायर ऑफिसर अंकुष मित्तल ने बताया, जांच में ऐसा कोई ठोस वैज्ञानिक साक्ष्य नहीं मिला है, जिसके आधार पर निश्चित रूप से आग लगने का कारण बताया जा सके. यानी विभाग अब भी किसी एक वजह पर अंतिम मुहर नहीं लगा पाया है.

डीएम बोले- मामला हाईकोर्ट में : लखनऊ के जिलाधिकारी विशाख जी. अय्यर ने बताया कि इस पूरे मामले का इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था. कोर्ट ने जिला प्रशासन, पीडब्ल्यूडी, बिजली विभाग, अग्निशमन विभाग और अन्य संबंधित विभागों से जवाब मांगा था. सभी विभाग अपने-अपने जवाब कोर्ट में दाखिल कर चुके हैं. अदालत से जो भी निर्देश मिलेंगे, उसी के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी.

अग्निकांड पर सवाल.
अग्निकांड पर सवाल. (Photo Credit; ETV Bharat)

हाईकोर्ट ने भी उठाए थे कई अहम सवाल : हादसे के बाद हाईकोर्ट ने कई गंभीर सवाल उठाए थे. अदालत ने पूछा था कि पीडब्ल्यूडी की जमीन पर वर्षों से बस्ती बसी थी तो जिम्मेदार विभाग क्या कर रहे थे? बिजली कनेक्शन किस आधार पर दिए गए? एलपीजी सिलेंडर वहां कैसे पहुंचे? क्या सुरक्षा मानकों का पालन किया गया था? इन सवालों के जवाब संबंधित विभागों ने कोर्ट में दाखिल किए हैं, लेकिन अंतिम निर्णय अभी बाकी है.

एनिमेशन सेंटर अग्निकांड की SIT जांच भी अधूरी : विकासनगर अग्निकांड अकेला मामला नहीं है. राजधानी में एनिमेशन सेंटर में हुए भीषण अग्निकांड की जांच के लिए भी शासन ने एसआईटी गठित की थी. उस समय उम्मीद थी कि जांच से आग लगने की वजह और जिम्मेदार लोगों की भूमिका स्पष्ट होगी. लेकिन अब तक एसआईटी की जांच किस निष्कर्ष पर पहुंची, इसकी कोई सार्वजनिक जानकारी सामने नहीं आई है.

सरकार की योजना.
सरकार की योजना. (Photo Credit; ETV Bharat)

प्रधानमंत्री आवास योजना की थी तैयारी : विकासनगर में जिस पीडब्ल्यूडी की जमीन पर झुग्गियों में भीषण आग लगी थी, उसी जमीन पर कभी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत फ्लैट बनाने की तैयारी चल रही थी. मकसद यह था कि वर्षों से यहां रह रहे परिवारों को पक्का घर दिया जाए, लेकिन विभागों के बीच जमीन हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी न होने से पूरा प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में चला गया.

200 परिवारों को चिन्हित किया गया था : तत्कालीन लखनऊ मंडलायुक्त रोशन जैकब की पहल पर एलडीए, पीडब्ल्यूडी, नगर निगम और डूडा ने मिलकर इस योजना का खाका तैयार किया था. योजना के तहत विकासनगर स्थित पीडब्ल्यूडी की करीब 1.319 हेक्टेयर जमीन पर प्रधानमंत्री आवास बनाए जाने थे. शुरुआत में यहां रहने वाले करीब 200 परिवारों को चिन्हित किया गया था, जिन्हें इन फ्लैटों में बसाने की योजना थी.

बाद में वर्ष 2023 में इस बस्ती को स्लम एरिया घोषित किया गया और मलिन बस्ती पुनर्विकास नीति-2021 के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में शामिल कर लिया गया. इसके बाद यहां 300 प्रधानमंत्री आवास बनाने का प्रस्ताव तैयार हुआ. इस परियोजना का नाम भी "विनायकपुरम" रखा गया था.

शासन स्तर से प्रक्रिया नहीं हुई पूरी : पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता सत्येंद्र नाथ ने बताया था कि जमीन डूडा को हस्तांतरित की जानी थी, लेकिन शासन स्तर पर प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी. तत्कालीन परियोजना अधिकारी (डूडा) सौरभ त्रिपाठी ने भी पुष्टि की थी कि जमीन मिल जाती, तो यहां प्रधानमंत्री आवास बनाए जाते और झुग्गियों में रहने वाले परिवारों का पुनर्वास किया जाता.

जिस जमीन पर यह बस्ती बसी थी, वह विकासनगर की सबसे कीमती जमीनों में गिनी जाती है. फैजाबाद रोड और सीतापुर रोड को जोड़ने वाली रिंग रोड पर स्थित होने के कारण इसकी व्यावसायिक कीमत भी काफी अधिक मानी जाती है. अगर उस समय यह योजना जमीन पर उतर जाती, तो संभव है कि आज सैकड़ों परिवार झुग्गियों के बजाय पक्के मकानों में रह रहे होते.

लखनऊ में आग लगने की बड़ी घटनाएं

  • 20 जुलाई 2026- जवाहर भवन में सुबह भीषण आग लग गई. फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया.
  • 22 जून 2026- अलीगंज में कोचिंग सेंटर में आग लग गई, 15 लोगों की मौत हो गई.
  • 11 जून 2025- गोमतीनगर में पार्क व्यू अपार्टमेंट में भीषण आग लग गई. समय रहते आग पर काबू पा लिया गया.
  • 2022- आलमबाग क्षेत्र में बस डिपो के पास आग लगने से कई वाहन और दुकानें जल गईं.
  • 5 सितंबर 2022- लेवाना होटल में सुबह के समय आग लगी. इस घटना में चार लोगों की मौत हुई और कई लोग घायल हुए.
  • 9 जनवरी 2022 - डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल में आग लगी. वार्ड और ICU में धुआं भर गया. एक मरीज की दम घुटने से मौत हो गई.
  • 19 सितंबर 2019 - हुसैनगंज के एक होटल में अचानक भीषण आग लगी. इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई.

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