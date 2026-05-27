ETV Bharat / state

रेलवे का बड़ा तोहफा: वाराणसी-लखनऊ स्पेशल ट्रेन अब हुई रेगुलर, 28 मई से नए नंबर के साथ चलेगी

28 मई से वाराणसी-लखनऊ स्पेशल ट्रेन नए नंबर 14225/14226 के साथ प्रतिदिन चलेगी, जो अयोध्या और जौनपुर होकर गुजरेगी.

Photo Credit: ETV Bharat
लखनऊ से वाराणसी जाना हुआ आसान, रोजाना चलेगी एक्सप्रेस ट्रेन, अयोध्या धाम और बाराबंकी में भी ठहराव. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 27, 2026 at 10:08 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ: बनारस से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ आने वाले और लखनऊ से बाबा विश्वनाथ की नगरी जाने वाले रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है. अब इन यात्रियों को आवागमन के लिए साधन के अभाव में बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं होगी. रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा को देखते हुए इस व्यस्त रूट पर रोजाना एक नई एक्सप्रेस ट्रेन चलाने का बड़ा निर्णय लिया है. रेल मंत्रालय ने वर्तमान में चल रही स्पेशल ट्रेन को अब हमेशा के लिए नियमित करने की मंजूरी दे दी है.

नया ट्रेन नंबर जारी: वर्तमान में संचालित ट्रेन संख्या 04217/04218 वाराणसी-लखनऊ-वाराणसी स्पेशल एक्सप्रेस को अब नए रेगुलर ट्रेन नंबर के साथ चलाया जाएगा. इस ट्रेन को अब नए नंबर 14225/14226 वाराणसी-लखनऊ-वाराणसी एक्सप्रेस के रूप में नियमित संचालित किया जाएगा. उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के सीनियर डीसीएम समर्थ गुप्ता ने बताया कि इस ट्रेन की नियमित सेवा वाराणसी और लखनऊ दोनों तरफ से 28 मई से प्रारंभ हो जाएगी. इस ट्रेन में कुल 15 कोच लगाए जाएंगे, जिनमें 13 सामान्य द्वितीय श्रेणी और दो एसएलआरडी (SLRD) कोच शामिल होंगे.

Photo Credit: ETV Bharat
लखनऊ-वाराणसी के बीच कल से चलेगी नई रोजाना एक्सप्रेस ट्रेन. (Photo Credit: ETV Bharat)

वाराणसी से लखनऊ की समयसारिणी: रेगुलर सेवा शुरू होने के साथ ही पुरानी स्पेशल ट्रेन संख्या 04217/04218 को 28 मई से पूरी तरह निरस्त मान लिया जाएगा. समयसारिणी के अनुसार, ट्रेन संख्या 14225 वाराणसी-लखनऊ एक्सप्रेस वाराणसी से प्रतिदिन सुबह 06:20 बजे प्रस्थान करेगी. यह ट्रेन बाबतपुर, जौनपुर जंक्शन, शाहगंज जंक्शन, मालीपुर, अकबरपुर और गोसाईंगंज होते हुए आगे बढ़ेगी. इसके बाद यह सुबह 09:20 बजे अयोध्या धाम जंक्शन, 09:40 बजे अयोध्या कैंट, रुदौली, दरियाबाद और बाराबंकी होते हुए दोपहर 12:20 बजे लखनऊ पहुंचेगी.

लखनऊ से वाराणसी का टाइम-टेबल: वापसी में ट्रेन संख्या 14226 लखनऊ-वाराणसी एक्सप्रेस लखनऊ से प्रतिदिन शाम को 16:20 बजे प्रस्थान करेगी. लखनऊ से छूटकर यह ट्रेन शाम 16:51 बजे बाराबंकी जंक्शन, दरियाबाद और रुदौली होते हुए शाम 18:18 बजे अयोध्या कैंट पहुंचेगी. अयोध्या धाम जंक्शन पर इसका समय 18:39 बजे, गोसाईंगंज में 19:06 बजे और अकबरपुर में 19:31 बजे निर्धारित किया गया है. इसके बाद यह मालीपुर, शाहगंज, जौनपुर और बाबतपुर होते हुए रात 22:20 बजे वाराणसी स्टेशन पहुंचेगी.

Photo Credit: ETV Bharat
नई ट्रेन के कारण गंगा सतलुज एक्सप्रेस के समय में हुआ बदलाव, यात्रा से पहले चेक कर लें संशोधित शेड्यूल. (Photo Credit: ETV Bharat)

दूसरी ट्रेनों के समय में बदलाव: इस नई नियमित ट्रेन सेवा के संचालन के कारण रेलवे ने एक अन्य प्रमुख ट्रेन की समयसारिणी में भी आंशिक संशोधन किया है. ट्रेन संख्या 13307 धनबाद-फिरोजपुर गंगा सतलुज एक्सप्रेस के समय में मालीपुर से रुदौली स्टेशन के मध्य बदलाव किया गया है. संशोधित समयानुसार गंगा सतलुज एक्सप्रेस अब मालीपुर में 08:22 बजे, अकबरपुर में 08:42 बजे, गोसाईंगंज में 09:06 बजे और अयोध्या धाम में 09:39 बजे आएगी. अयोध्या कैंट में इसका समय 10:00 बजे, सोहावल में 10:22 बजे और रुदौली में 10:41 बजे होगा.

सुपरफास्ट एक्सप्रेस का समय बदला: गंगा सतलुज एक्सप्रेस का यह नया और संशोधित समय 27 मई से ही पूरे रूट पर प्रभावी कर दिया गया है. इसके अलावा, रेलवे प्रशासन ने लखनऊ से चलने वाली ट्रेन संख्या 20402 लखनऊ-वाराणसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस के समय में भी फेरबदल किया है. इस सुपरफास्ट ट्रेन का वाराणसी स्टेशन पर पहुंचने का आगमन समय अब संशोधित कर दिया गया है. अब यह ट्रेन अपने पुराने समय के बजाय वाराणसी स्टेशन पर रात्रि 22:40 बजे पहुंचेगी.

यह भी पढ़ें- शाहजहांपुर: स्वामी चिन्मयानंद ने दान की 550 करोड़ की संपत्ति, योगी सरकार की यूनिवर्सिटी के नाम की रजिस्ट्री

TAGGED:

TRAIN NUMBER 14225 TIMETABLE
LUCKNOW VARANASI EXPRESS ROUTE
AYODHYA DHAM JUNCTION TRAIN
GANGA SATLUJ EXPRESS TIME CHANGE
LUCKNOW VARANASI DAILY TRAIN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.