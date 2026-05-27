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रेलवे का बड़ा तोहफा: वाराणसी-लखनऊ स्पेशल ट्रेन अब हुई रेगुलर, 28 मई से नए नंबर के साथ चलेगी

लखनऊ से वाराणसी जाना हुआ आसान, रोजाना चलेगी एक्सप्रेस ट्रेन, अयोध्या धाम और बाराबंकी में भी ठहराव. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: बनारस से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ आने वाले और लखनऊ से बाबा विश्वनाथ की नगरी जाने वाले रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है. अब इन यात्रियों को आवागमन के लिए साधन के अभाव में बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं होगी. रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा को देखते हुए इस व्यस्त रूट पर रोजाना एक नई एक्सप्रेस ट्रेन चलाने का बड़ा निर्णय लिया है. रेल मंत्रालय ने वर्तमान में चल रही स्पेशल ट्रेन को अब हमेशा के लिए नियमित करने की मंजूरी दे दी है. नया ट्रेन नंबर जारी: वर्तमान में संचालित ट्रेन संख्या 04217/04218 वाराणसी-लखनऊ-वाराणसी स्पेशल एक्सप्रेस को अब नए रेगुलर ट्रेन नंबर के साथ चलाया जाएगा. इस ट्रेन को अब नए नंबर 14225/14226 वाराणसी-लखनऊ-वाराणसी एक्सप्रेस के रूप में नियमित संचालित किया जाएगा. उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के सीनियर डीसीएम समर्थ गुप्ता ने बताया कि इस ट्रेन की नियमित सेवा वाराणसी और लखनऊ दोनों तरफ से 28 मई से प्रारंभ हो जाएगी. इस ट्रेन में कुल 15 कोच लगाए जाएंगे, जिनमें 13 सामान्य द्वितीय श्रेणी और दो एसएलआरडी (SLRD) कोच शामिल होंगे. लखनऊ-वाराणसी के बीच कल से चलेगी नई रोजाना एक्सप्रेस ट्रेन. (Photo Credit: ETV Bharat) वाराणसी से लखनऊ की समयसारिणी: रेगुलर सेवा शुरू होने के साथ ही पुरानी स्पेशल ट्रेन संख्या 04217/04218 को 28 मई से पूरी तरह निरस्त मान लिया जाएगा. समयसारिणी के अनुसार, ट्रेन संख्या 14225 वाराणसी-लखनऊ एक्सप्रेस वाराणसी से प्रतिदिन सुबह 06:20 बजे प्रस्थान करेगी. यह ट्रेन बाबतपुर, जौनपुर जंक्शन, शाहगंज जंक्शन, मालीपुर, अकबरपुर और गोसाईंगंज होते हुए आगे बढ़ेगी. इसके बाद यह सुबह 09:20 बजे अयोध्या धाम जंक्शन, 09:40 बजे अयोध्या कैंट, रुदौली, दरियाबाद और बाराबंकी होते हुए दोपहर 12:20 बजे लखनऊ पहुंचेगी.