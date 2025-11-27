ETV Bharat / state

यूपी में लखनऊ से जुड़ें दो हाईवे बनेंगे 6 लेन; 9500 करोड़ की लागत से बनेगा लखनऊ-वाराणसी हाईवे, 1 से डेढ़ घंटे में पूरा होगा सीतापुर का सफर

लखनऊ : उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) दो महत्वपूर्ण हाईवे के विस्तार पर जोर दे रहा है. इनमें लखनऊ-वाराणसी हाईवे (एनएच-731) और लखनऊ-सीतापुर रोड (एनएच-24) शामिल हैं. दोनों ही परियोजनाओं को दो-दो लेन चौड़ा करने की योजना है, जिससे यात्रा समय में भारी कमी आएगी और आर्थिक विकास को गति मिलेगी.

कुल अनुमानित लागत करीब 10 हजार करोड़ रुपये से अधिक होने का अनुमान है, जिसमें लखनऊ-वाराणसी परियोजना पर 9,500 करोड़ का खर्च प्रमुख है. नए साल 2026 से लखनऊ-वाराणसी हाईवे का कार्य शुरू होगा, जबकि सीतापुर रोड का विस्तार उसके कुछ समय बाद प्रारंभ होगा. ये परियोजनाएं न केवल ट्रैफिक जाम से राहत देंगी, बल्कि पूर्वांचल और तराई क्षेत्रों को मजबूत रूप से जोड़ेंगी.











लखनऊ-वाराणसी हाईवे : लखनऊ-वाराणसी हाईवे उत्तर प्रदेश के सबसे व्यस्त मार्गों में से एक है, जो वर्तमान में चार लेन का है. एनएचएआई की योजना के तहत इसे छह लेन में विकसित किया जाएगा, जिसकी कुल लंबाई 295 किलोमीटर है. यह हाईवे लखनऊ से शुरू होकर सुल्तानपुर, अमेठी और जौनपुर जिलों को पार करते हुए वाराणसी तक पहुंचेगा. परियोजना के पूरा होने पर लखनऊ से काशी की दूरी, जो वर्तमान में पांच घंटे लेती है, घटकर मात्र ढाई से तीन घंटे रह जाएगी. इससे न केवल धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि पूर्वांचल के जिलों में औद्योगिक और व्यापारिक गतिविधियां भी तेज होंगी. लागत के लिहाज से यह परियोजना 9,500 करोड़ रुपये की है, जिसमें 3,500 करोड़ जमीन अधिग्रहण पर और 6,000 करोड़ निर्माण कार्य पर खर्च होंगे.

एनएचएआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर सौरभ चौरसिया ने बताया कि, इस हाईवे पर प्रतिदिन लाखों वाहन गुजरते हैं, जिससे जाम की समस्या आम है. विस्तार से न केवल वाहनों की रफ्तार बढ़ेगी, बल्कि दुर्घटनाओं में भी कमी आएगी. अब तक की प्रगति की बात करें तो अक्टूबर 2025 में एनएचएआई ने विस्तृत सर्वेक्षण शुरू किया था. लखनऊ और वाराणसी क्षेत्र की टीमें वाहनों के दबाव, यात्रियों की सुविधाओं और पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन कर रही हैं. डीपीआर (विस्तृत परियोजना रिपोर्ट) जल्द तैयार हो जाएगी. नवंबर 2025 तक जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज हो चुकी है, और केंद्र व राज्य सरकार की संयुक्त मंजूरी मिल चुकी है. नए साल से निर्माण कार्य धरातल पर उतरेगा, जिसका लक्ष्य 2028 तक पूरा करना है. यह परियोजना पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पूरक के रूप में कार्य करेगी, जो पहले ही लखनऊ को आगरा से जोड़ चुका है.















लखनऊ-सीतापुर रोड हाईवे : लखनऊ-सीतापुर रोड (एनएच-24) उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण मार्ग है. वर्तमान में चार लेन का यह हाईवे 90 किलोमीटर लंबा है, जो लखनऊ से सीतापुर जिले तक फैला हुआ है. एनएचएआई ने इसे छह लेन में बदलने का फैसला लिया है, जिससे यात्रा समय डेढ़ घंटे से घटकर एक घंटे रह जाएगा. इस मार्ग पर प्रतिदिन 40 हजार से अधिक वाहन गुजरते हैं, जो मुख्य रूप से लखनऊ के निवासियों को सीतापुर, हरदोई और लखीमपुर खीरी जैसे जिलों से जोड़ते हैं. विस्तार से ट्रैफिक जाम की समस्या समाप्त हो जाएगी और स्थानीय अर्थव्यवस्था, विशेषकर कृषि उत्पादों के परिवहन में सुधार होगा.