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​लखनऊ में भीषण दुर्घटना; बारात से लौट रही वैन बेकाबू कार से भिड़ी, चालक व 8 साल की बच्ची की मौत, 5 लोग घायल

लखनऊ : मलिहाबाद थाना क्षेत्र के पुरवा गांव के पास शनिवार देर रात हुए भीषण सड़क हादसे में शादी की खुशियां मातम में बदल गईं. यहां बारात से वापस लौट रही मारुति वैन की सामने से आ रही तेज रफ्तार होंडा सिटी कार से टकरा गई. टक्कर इतनी भयंकर थी कि दोनों वाहनों के परखच्चे उड़ गए. इस हादसे में वैन चालक और 8 साल की एक मासूम की मौत हो गई. दुर्घटना में बच्ची की मां समेत पांच लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं. हादसे के बाद कार चालक फरार बताया जा रहा है.





​प्रभारी निरीक्षक मलिहाबाद सुरेन्द्र सिंह भाटी के मुताबिक वैन में सवार लोग रहीमाबाद थाना क्षेत्र के दौलतपुर गांव में आयोजित शादी समारोह में शामिल होकर वापस उन्नाव के हसनगंज क्षेत्र स्थित कुईया मदारपुर गांव जा रहे थे. रात करीब 1:00 बजे मलिहाबाद थाना क्षेत्र के पुरवा गांव के पास वैन सामने से आ रही होंडा सिटी कार से सीधी भिड़ गई. हादसे में वैन चालक रामजी उर्फ अमित कुमार (20) पुत्र देशराज (निवासी ऊंचा द्वार, हसनगंज, उन्नाव) और 8 वर्षीय प्रिया उर्फ आकांक्षी पुत्री सर्वेश (निवासी लुधई, रहीमाबाद) की मौत हो गई थी. प्रिया अपनी मां दयावती के साथ वैन में बैठी थी.





​प्रभारी निरीक्षक मलिहाबाद सुरेन्द्र सिंह भाटी के मुताबिक दुर्घटना में वैन में सवार पांच अन्य लोग लहूलुहान हो गए. घायलों की पहचान ​दयावती (30) मृतक बच्ची प्रिया की मां, जिनकी हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है. ​अन्य घायलो में आशिक (16), सरोज कुमारी (30), दीपांशी (17) और आनंद हैं. पुलिस टीम और ग्रामीणों की मदद से घायलों को सीएचसी मलिहाबाद में भर्ती कराया गया है. दुर्घटना के बाद कार चालक गाड़ी मौके पर छोड़कर फरार हो गया है. तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी.



