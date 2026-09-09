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UPPCL में बढ़ाया जाएगा AI का इस्तेमाल; अधिकारियों को दी जाएगी ट्रेनिंग, समीक्षा बैठक में दिए ये निर्देश

बैठक करते चेयरमैन डॉ. आशीष कुमार गोयल ( Photo Credit : ETV Bharat )