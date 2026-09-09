ETV Bharat / state

UPPCL में बढ़ाया जाएगा AI का इस्तेमाल; अधिकारियों को दी जाएगी ट्रेनिंग, समीक्षा बैठक में दिए ये निर्देश

यूपी पॉवर कॉरपोरेशन के चेयरमैन डॉ. आशीष कुमार गोयल ने मंगलवार को शक्ति भवन में प्रबंध निदेशकों, निदेशकों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की.

बैठक करते चेयरमैन डॉ. आशीष कुमार गोयल
बैठक करते चेयरमैन डॉ. आशीष कुमार गोयल (Photo Credit : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 9, 2026 at 8:12 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ : अपर मुख्य सचिव ऊर्जा व यूपी पॉवर कॉरपोरेशन के चेयरमैन डॉ. आशीष कुमार गोयल ने निर्देश दिए हैं कि प्रदेश के विद्युत सब-स्टेशनों को विभागीय कार्यों का प्रभावी केन्द्र (बिजनेस सेंटर) बनाया जाए. सब-स्टेशनों पर कंप्यूटर सहित सभी आवश्यक संसाधन और कार्मिकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए. उन्होंने मंगलवार को शक्ति भवन में डिस्कॉम के प्रबंध निदेशकों, निदेशकों और कॉरपोरेशन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की. बैठक में राजस्व वसूली, स्मार्ट मीटरिंग, उपभोक्ता सेवाओं, तकनीकी कार्यों तथा मानव संसाधन के बेहतर उपयोग की समीक्षा की गई.


डॉ. आशीष कुमार गोयल ने कहा कि विद्युत व्यवस्था और उपभोक्ता सेवा को और बेहतर बनाने के लिए उत्तर प्रदेश पॉवर कॉरपोरेशन और डिस्काम में AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ) के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाएगा. बैठक के दौरान AI के उपयोग पर एक प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया गया. जिसमें टोल फ्री नंबर 1912 से लेकर विद्युत संबंधी विभिन्न कार्यों में AI का उपयोग करके कैसे समयबद्धता और कार्य कुशलता आदि बढ़ाया जा सके. ऊर्जा निगमों के अधिकारियों को AI का प्रशिक्षण दिलाया जाएगा.

समीक्षा बैठक में मौजूद पॉवर कॉरपोरेशन के अधिकारी कर्मचारी.
समीक्षा बैठक में मौजूद पॉवर कॉरपोरेशन के अधिकारी कर्मचारी. (Photo Credit : ETV Bharat)

डॉ. आशीष कुमार गोयल ने कहा कि सब-स्टेशनों पर कंप्यूटर, कनेक्टिविटी और अन्य आवश्यक उपकरणों की व्यवस्था बनाई जाए. मैन पॉवर प्लानिंग में प्रशिक्षण, कनेक्टिविटी और कंप्यूटर की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित की जाए. अध्यक्ष ने पॉवर कॉरपोरेशन को पूर्ण रूप से पेपरलेस बनाने और ई-ऑफिस प्रणाली को शत-प्रतिशत लागू करने के निर्देश दिए. विद्युत ढांचे की खामियों को चिन्हित कर बिजनेस प्लान 2026-27 में आवश्यक सुधार सुनिश्चित करने के लिए अलग से बैठक करने के निर्देश दिए.


इसके अलावा अगस्त माह तक की राजस्व वसूली की लक्ष्य के सापेक्ष समीक्षा करते हुए खराब प्रदर्शन करने वाले कार्मिकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. सर्वाधिक लाइन लॉस वाले 10 फीडरों को चिन्हित कर विशेष अभियान चलाने और लाइन लॉस में प्रभावी कमी लाने के भी निर्देश दिए. तकनीकी कार्यों की समीक्षा के दौरान सब-स्टेशन डैशबोर्ड पर शत-प्रतिशत डाटा फीडिंग, अतिरिक्त बिजनेस प्लान 2026-27 के कार्यों को समय से पूरा करने और एक अप्रैल से अब तक क्षतिग्रस्त वितरण और पावर ट्रांसफार्मरों की जांच कर दोषी कार्मिकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए.

यह भी पढ़ें : यूपी में अब 50 किलोवाट तक के कनेक्शन के लिए नहीं होगी NOC, सेल्फ डिक्लेरेशन पर मिलेगा कनेक्शन

यह भी पढ़ें : बिजली कनेक्शन में देरी पर बड़ा एक्शन, फतेहपुर के एक्जीक्यूटिव इंजीनियर सस्पेंड, बरेली वाले को एडवर्स एंट्री

TAGGED:

UPPCL
AI TRAINING FOR UPPCL OFFICIALS
UPPCL NEWS
उत्तर प्रदेश पॉवर कॉरपोरेशन
USE OF AI AT UPPCL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.