ETV Bharat / state

लखनऊ पेशाब कांड; आप सांसद संजय सिंह बोले- जाति पूछी, धर्म नहीं, MP चंद्रशेखर ने कहा- यह मानवता के लिए कलंक

लखनऊ : काकोरी के पेशाब कांड को लेकर सियासी दल भारतीय जनता पार्टी सरकार पर हमलावर हैं. आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी भाजपा पर निशाना साधा. बुधवार को उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स के जरिए टिप्पणी की. लिखा कि 'जाति पूछी, धर्म नहीं'. इसके अलावा सांसद चंद्रशेखर आजाद ने भी ट्वीट कर घटना पर नाराजगी जाहिर की है.

आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने पीड़ित बुजुर्ग का वीडियो एक्स पर पोस्ट किया है. इसमें लिखा है कि 'जाति पूछी, धर्म नहीं'. आज शाम को 4 बजे आप उत्तर प्रदेश का एक प्रतिनिधिमंडल पीड़ित के परिवार से मिलेगा. पार्टी उत्तर प्रदेश को जातीय नफरत, सामाजिक भेदभाव से बचाने के लिए अपना संघर्ष जारी रखेगी.

'बीजेपी राज में दलित होना अपराध' : प्रतिनिधिमंडल में दिनेश पटेल (निवर्तमान प्रदेश महासचिव), इमरान लतीफ प्रांत अध्यक्ष. बौद्ध प्रांत कै. सरबजीत सिंह प्रभारी, अयोध्या प्रांत के जनक प्रसाद आदि शामिल होंगे. आप सांसद ने आगे लिखा है कि बीजेपी राज में दलित होना अपराध है. पासी समाज से आने वाले इस बुजुर्ग से गलत हरकत की गई. इंसान के साथ जानवर जैसा व्यवहार, यह नया भारत है.

'यह दलित विरोधी मानसिकता का नंगा प्रदर्शन' : वहीं नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मामले को लेकर पोस्ट किया. लिखा कि 'यह दलित विरोधी मानसिकता का नंगा प्रदर्शन है. बीमारी से पीड़ित एक बुजुर्ग को, जिनसे पानी पीते समय गलती से थोड़ा पानी नीचे गिर गया था. जातिसूचक गालियां देकर अपमानित भी किया गया. यह न केवल मानवता के लिए कलंक है, बल्कि संविधान की आत्मा पर भी प्रहार है. शरीर पर सत्ता का जोर, आत्मा पर जातिवाद का विष. सरकार आरोपी को गिरफ्तार उसे कड़ी सजा दे'.