लखनऊ पेशाब कांड; आप सांसद संजय सिंह बोले- जाति पूछी, धर्म नहीं, MP चंद्रशेखर ने कहा- यह मानवता के लिए कलंक

सोशल मीडिया एक्स पर किया ट्वीट, लिखा- आज पार्टी का प्रतिनिधिमंडल पीड़ित परिवार से मिलेगा.

सांसद संजय सिंह और चंद्रशेखर आजाद ने घटना पर जताई नाराजगी.
सांसद संजय सिंह और चंद्रशेखर आजाद ने घटना पर जताई नाराजगी. (Photo Credit; x)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 22, 2025 at 2:35 PM IST

लखनऊ : काकोरी के पेशाब कांड को लेकर सियासी दल भारतीय जनता पार्टी सरकार पर हमलावर हैं. आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी भाजपा पर निशाना साधा. बुधवार को उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स के जरिए टिप्पणी की. लिखा कि 'जाति पूछी, धर्म नहीं'. इसके अलावा सांसद चंद्रशेखर आजाद ने भी ट्वीट कर घटना पर नाराजगी जाहिर की है.

आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने पीड़ित बुजुर्ग का वीडियो एक्स पर पोस्ट किया है. इसमें लिखा है कि 'जाति पूछी, धर्म नहीं'. आज शाम को 4 बजे आप उत्तर प्रदेश का एक प्रतिनिधिमंडल पीड़ित के परिवार से मिलेगा. पार्टी उत्तर प्रदेश को जातीय नफरत, सामाजिक भेदभाव से बचाने के लिए अपना संघर्ष जारी रखेगी.

'बीजेपी राज में दलित होना अपराध' : प्रतिनिधिमंडल में दिनेश पटेल (निवर्तमान प्रदेश महासचिव), इमरान लतीफ प्रांत अध्यक्ष. बौद्ध प्रांत कै. सरबजीत सिंह प्रभारी, अयोध्या प्रांत के जनक प्रसाद आदि शामिल होंगे. आप सांसद ने आगे लिखा है कि बीजेपी राज में दलित होना अपराध है. पासी समाज से आने वाले इस बुजुर्ग से गलत हरकत की गई. इंसान के साथ जानवर जैसा व्यवहार, यह नया भारत है.

'यह दलित विरोधी मानसिकता का नंगा प्रदर्शन' : वहीं नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मामले को लेकर पोस्ट किया. लिखा कि 'यह दलित विरोधी मानसिकता का नंगा प्रदर्शन है. बीमारी से पीड़ित एक बुजुर्ग को, जिनसे पानी पीते समय गलती से थोड़ा पानी नीचे गिर गया था. जातिसूचक गालियां देकर अपमानित भी किया गया. यह न केवल मानवता के लिए कलंक है, बल्कि संविधान की आत्मा पर भी प्रहार है. शरीर पर सत्ता का जोर, आत्मा पर जातिवाद का विष. सरकार आरोपी को गिरफ्तार उसे कड़ी सजा दे'.

मोहनलालगंज से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद व केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर और मोहनलालगंज से बीजेपी के विधायक अमरेश रावत बुधवार की सुबह बुजुर्ग के घर पहुंचे. कौशल किशोर ने पीड़ित को अपना पुराना मित्र बताया. कहा कि घटना अमानवीय और दुर्भाग्यपूर्ण है. आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हुई है.

अब काकोरी में हुई घटना के बारे में जानिए : काकोरी में सोमवार को एक बुजुर्ग शीतला माता मंदिर के सामने से सोमवार को गुजर रहे थे. उनकी तबीयत ठीक नहीं थी. समस्या लगने पर वह मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गए. पानी पीते समय उनके हाथ से थोड़ा पानी गिर गया. यह देखते ही मंदिर के सामने की दुकान से एक दबंग पहुंच गया. उसने बुजुर्ग को डांटना शुरू कर दिया.

दबंग ने कहा कि अब मंदिर को शुद्ध करना होगा. उसने पूरा मंदिर धुलवाया. मामला सुर्खियों में आने पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

यह भी पढ़ें : लखनऊ में दलित बुजुर्ग से चटवाया जमीन पर गिरा पानी, आरोपी गिरफ्तार, अखिलेश बोले- परिवर्तन ही परिवर्तन लाएगा

