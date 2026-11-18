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UPTET-2026 की परीक्षा तारीखों का ऐलान, 26 और 27 फरवरी 2027 को होगा इम्तिहान, 24 नवंबर से शुरू होंगे आवेदन

23 दिसंबर तक जमा होगा आवेदन शुल्क और 27 दिसंबर तक मिलेगा त्रुटि सुधार का मौका ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में शिक्षक बनने का सपना देख रहे लाखों अभ्यर्थियों का लंबा इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (UPTET)-2026 की तारीख घोषित कर दी गई है. यह महत्वपूर्ण परीक्षा अगले साल 26 और 27 फरवरी 2027 को प्रदेश भर के विभिन्न केंद्रों पर सम्पन्न कराई जाएगी.

इस बाबत बुधवार को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने पूरा शेड्यूल साझा किया है. यह परीक्षा हमेशा की तरह प्राथमिक स्तर यानी कक्षा एक से पांच और उच्च प्राथमिक स्तर यानी कक्षा छह से आठ के शिक्षकों की पात्रता जांचने के लिए ली जाएगी.

शिक्षा सेवा चयन आयोग ने जारी किया पूरा कार्यक्रम. (Photo Credit: ETV Bharat) 24 नवंबर से शुरू होंगे ऑनलाइन आवेदन: आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने आगे बताया कि आयोग की ओर से आगामी 24 नवंबर 2026 को इस परीक्षा का विस्तृत विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा. विज्ञापन जारी होने के ठीक इसी दिन से ऑनलाइन आवेदन करने और वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी ओटीआर (OTR) की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी. अभ्यर्थियों के लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि मुख्य आवेदन करने से पहले उन्हें ओटीआर कराना पूरी तरह अनिवार्य होगा. जब अभ्यर्थी सफलतापूर्वक अपना ओटीआर पूरा कर लेंगे, केवल उसके बाद ही वे यूपीटीईटी-2026 के लिए अपना आवेदन फॉर्म भर सकेंगे.