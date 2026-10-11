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मिलावट पर UPFSDA का बड़ा एक्शन; कई जिलों में 209 कुंतल से ज्यादा खाद्य पदार्थ जब्त

मिलावट पर UPFSDA का बड़ा एक्शन. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: त्योहार के समय खाद्य पदार्थों में मिलावटखोरी के खिलाफ अभियान चलाते हुए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (UPFSDA) ने बड़ी कार्रवाई की है. प्रदेश के अलग-अलग जिलों में हुई छापेमारी के दौरान विभाग ने 209.24 कुंतल खाद्य पदार्थ जब्त किए हैं.

जब्त किए गए खाद्य पदार्थों का अनुमानित मूल्य 66 लाख 87 हजार 58 रुपए आंकी गई है. इसके साथ ही 176 सैंपल लिए गए हैं. अनुपयुक्त पाए गए 4273 किलोग्राम खाद्य पदार्थ नष्ट कराए गए हैं. वहीं दो कारोबारियों के लाइसेंस सस्पेंड करने के साथ ही उनपर बगैर लाइसेंस संचालित करने के आरोप में एफआईआर दर्ज कराई गई है.

अलग-अलग जिलों में 209 कुंतल से ज्यादा अखाद्य पदार्थ जब्त. (Video Credit: ETV Bharat) खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (UPFSDA) आयुक्त डॉ. रोशन जैकब ने बताया कि अलग- अलग जिलों में अलग-अलग टीमों द्वारा की गई कार्रवाई के दौरान विशेष रूप से नवरात्रि में उपयोग किए जाने वाले घी, खाद्य तेल, वनस्पति, कुट्टू एवं सिंघाड़े के आटे, साबूदाना और अन्य फलाहारी खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता एवं शुद्धता की जांच की गई. जहां पर खाद्य सुरक्षा संबंधी अनियमितताएं मिलीं, वहां खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत खाद्य पदार्थों को जब्त करने, नमूने लेने, अनुपयुक्त खाद्य पदार्थों को नष्ट कराने तथा संबंधित प्रतिष्ठानों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की गई है. बरेली और एटा में सख्ती: घी की गुणवत्ता को लेकर विभाग ने बरेली में तीन प्रतिष्ठानों से 3281 किलोग्राम घी जब्त किया है. इसकी कीमत 21 लाख 22 हजार 120 रुपए है. वीके शॉ प्रतिष्ठान से 2,280 किलोग्राम घी, जिसकी कीमत 14 लाख 52 हजार 200 रुपए, अजय कुमार गुप्ता के प्रतिष्ठान से 319 किलोग्राम घी, कीमत दो लाख 19 हजार 800 रुपए और भारत घी प्रतिष्ठान से 682 किलोग्राम घी, कीमत चार लाख 50 हजार 120 रुपए जब्त किया गया. एटा की श्रीबाबा डेयरी से 2544 किलोग्राम घी और मक्खन जब्त किया गया. इसकी कीमत 17 लाख 16 हजार 120 रुपए है. यह मात्रा 25 कुंतल से अधिक है. बदायूं में बाबूराम रमेश चंद्र के प्रतिष्ठान से 538 किलोग्राम घी जब्त किया गया, जिसकी कीमत तीन लाख 63 हजार 150 रुपए है. सामान सील किया गया. (Photo Credit: ETV Bharat) लखनऊ में भी छापेमारी: लखनऊ में भैरव घी भंडार से अनियमितताओं के आधार पर 748 किलोग्राम घी जब्त किया गया. इसकी अनुमानित कीमत 4 लाख 22 हजार 629 रुपए है. इसके अलावा अन्य प्रतिष्ठानों से कुट्टू का आटा एवं कुट्टू की गिरी सहित 573 किलोग्राम खाद्य सामग्री जब्त की गई, जिसकी कीमत 88 हजार 260 रुपए है. नोएडा में 3559 किलो पिसे मसाले जब्त: गौतमबुद्ध नगर यानी नोएडा में धर्मेश इंडस्ट्री पर हुई कार्रवाई में मसालों में प्रयोग के लिए धनिया के डंठल, कलर एवं भूसी पाए जाने के संबंध में 3559 किलोग्राम पिसे हुए मसाले जब्त किए गए. इनकी अनुमानित कीमत करीब 7 लाख रुपए बताई गई है. मामले में संबंधित प्रतिष्ठान का लाइसेंस निलंबित करने के साथ एफआईआर दर्ज कराने की कार्रवाई की जा रही है.