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आपदा राहत राशि में बड़ा इजाफा; यूपी में फसल नुकसान पर मिलेगा 30 प्रतिशत तक ज्यादा मुआवजा

यूपी में फसल नुकसान की मुआवजा राशि बढ़ी. ( Photo Credit : ETV Bharat )

लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीपावली से पहले किसानों और प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवारों को बड़ी राहत दी है. सरकार ने राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) और राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) के तहत मिलने वाली सहायता राशि के मानकों में बड़ा बदलाव किया है. इसके तहत फसलों के नुकसान पर मुआवजे में 25 से 30 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की गई है. प्राकृतिक आपदा में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को अब चार लाख रुपये की जगह आठ लाख रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी.





मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तीन दिन पहले बारिश, बाढ़ और सूखे से प्रभावित किसानों के लिए मुआवजे के साथ तीन करोड़ किसान परिवारों के लिए अलग से विशेष आर्थिक पैकेज लाने का ऐलान किया था. इसी क्रम में मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है. सरकार के इस फैसले से प्रदेश के 10 लाख से अधिक किसानों को लाभ पहुंचने का अनुमान है. बढ़ी हुई राहत राशि का लाभ एक अप्रैल से चार नवंबर 2026 तक हुई प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों को मिलेगा.