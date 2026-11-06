आपदा राहत राशि में बड़ा इजाफा; यूपी में फसल नुकसान पर मिलेगा 30 प्रतिशत तक ज्यादा मुआवजा
बढ़ी हुई राहत राशि का लाभ 1 अप्रैल से चार नवंबर 2026 तक हुई प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों को मिलेगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 6, 2026 at 12:38 PM IST
लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीपावली से पहले किसानों और प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवारों को बड़ी राहत दी है. सरकार ने राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) और राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) के तहत मिलने वाली सहायता राशि के मानकों में बड़ा बदलाव किया है. इसके तहत फसलों के नुकसान पर मुआवजे में 25 से 30 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की गई है. प्राकृतिक आपदा में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को अब चार लाख रुपये की जगह आठ लाख रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तीन दिन पहले बारिश, बाढ़ और सूखे से प्रभावित किसानों के लिए मुआवजे के साथ तीन करोड़ किसान परिवारों के लिए अलग से विशेष आर्थिक पैकेज लाने का ऐलान किया था. इसी क्रम में मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है. सरकार के इस फैसले से प्रदेश के 10 लाख से अधिक किसानों को लाभ पहुंचने का अनुमान है. बढ़ी हुई राहत राशि का लाभ एक अप्रैल से चार नवंबर 2026 तक हुई प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों को मिलेगा.
पशुओं के नुकसान पर भी बढ़ी मदद : नई व्यवस्था के तहत आपदा में बड़े पशुओं की मौत पर मिलने वाली सहायता राशि 40 हजार से बढ़ाकर 50 हजार रुपये कर दी गई है. बकरी, भेड़ और सुअर जैसे छोटे पशुओं की मौत पर अब चार हजार की जगह 5500 रुपये मिलेंगे. घोड़े और खच्चर जैसे भार ढोने वाले पशुओं की मौत पर 25 हजार 400 रुपये तथा मुर्गीपालकों को प्रति मुर्गी 130 रुपये की सहायता दी जाएगी.
फसल नुकसान पर अब मिलेंगे ज्यादा रुपये : फसल नुकसान की भरपाई के लिए भी सहायता राशि बढ़ाई गई है. सिंचित क्षेत्र में फसल बर्बाद होने पर अब 17 हजार की जगह 22 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर मिलेंगे. वर्षा आधारित क्षेत्रों में यह राशि 8500 से बढ़ाकर 11 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर कर दी गई है. बारहमासी फसलों और कृषि वानिकी के नुकसान पर 30 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता मिलेगी.
इसी तरह रेशम उत्पादन में नुकसान पर भी राहत बढ़ाई गई है. एरी, शहतूत और टसर रेशम उत्पादन के लिए सहायता राशि छह हजार से बढ़ाकर 7800 रुपये प्रति हेक्टेयर. वहीं मूंगा रेशम उत्पादन के लिए 7500 से बढ़ाकर 9800 रुपये प्रति हेक्टेयर कर दी गई है.
भूमि और मकान क्षति पर भी बढ़ा मुआवजा : कृषि भूमि से गाद हटाने के लिए अब 23 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर और भूस्खलन व हिमस्खलन से भूमि क्षति पर 60 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता मिलेगी. वहीं मकानों के नुकसान पर भी राहत राशि बढ़ाई गई है. मैदानी क्षेत्रों में पूरी तरह क्षतिग्रस्त मकान के लिए 1.85 लाख रुपये और आंशिक क्षति पर 93 हजार रुपये की सहायता दी जाएगी. पहाड़ी क्षेत्रों में पूरी तरह क्षतिग्रस्त मकान के लिए 2.06 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है.
स्कूलों और अन्य सार्वजनिक संस्थानों को भी राहत : आपदा में क्षतिग्रस्त प्राथमिक विद्यालयों की मरम्मत के लिए 15.50 लाख रुपये तक की सहायता दी जाएगी. इंटर कॉलेज और पॉलिटेक्निक की मरम्मत के लिए 26 लाख रुपये तक का प्रावधान किया गया है. आपदा प्रभावित परिवारों को राहत शिविरों में 30 दिनों तक सहायता देने और सूखे की स्थिति में 90 दिनों तक पेयजल उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है.
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