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UP CNET परीक्षा के नाम पर ठगी का मामला, सुशांत गोल्फ सिटी से मास्टरमाइंड ओम कुमार गिरफ्तार

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की स्पेशल टास्क फोर्स ने विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के नाम पर सीधे-सादे अभ्यर्थियों से मोटी रकम ठगने वाले एक बड़े अंतरराज्यीय गिरोह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. एसटीएफ की टीम ने घेराबंदी करके इस शातिर गिरोह के मुख्य सरगना को सफलतापूर्वक गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तार आरोपी आधुनिक टेलीग्राम मैसेंजर पर फर्जी चैनल बनाकर परीक्षा शुरू होने से ठीक एक दिन पहले मूल पेपर व आंसर शीट देने के नाम पर अभ्यर्थियों से ठगी करता था. पकड़े गए इस मास्टरमाइंड आरोपी का नाम ओम कुमार है, जो मूल रूप से बिहार की राजधानी पटना का रहने वाला बताया जा रहा है.

सुशांत गोल्फ सिटी इलाके से दबोचा गया आरोपी: एसटीएफ की टीम ने जाल बिछाकर आरोपी को लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले इलाके से गिरफ्तार किया है. पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार गिरफ्तार आरोपी के पास से दो महंगे मोबाइल फोन और दो फर्जी पहचान पत्र बरामद किए गए हैं. सुशांत गोल्फ सिटी थाने के प्रभारी इंस्पेक्टर राजीव रंजन उपाध्याय ने मीडिया को बताया कि फर्जी पेपर लीक का झांसा देने वाले इस शातिर आरोपी को विधिक प्रक्रिया के तहत गिरफ्तार किया गया है. इस संबंध में स्थानीय थाने में संबंधित धाराओं के तहत एक नामजद FIR भी दर्ज कर ली गई है.

टेलीग्राम पर चलाता था फर्जी प्राइवेट चैनल: एसटीएफ की गहन तकनीकी जांच में यह बड़ा खुलासा हुआ है कि गिरफ्तार आरोपी टेलीग्राम मैसेंजर पर कई गुप्त चैनल संचालित करता था. वह मुख्य रूप से 'UP CNET OUT QUESTION PRIVATE CHANNEL', '@Gauravsirofficials' और '@Youandmooon' नाम से टेलीग्राम चैनल एक्टिव रखता था. इन टेलीग्राम चैनल्स पर वह भोले-भाले अभ्यर्थियों को एग्जाम से ठीक पहले शत-प्रतिशत प्रश्नपत्र उपलब्ध कराने का झूठा दावा करता था. इस फर्जीवाड़े के जरिए वह प्रत्येक अभ्यर्थी से डिजिटल यूपीआई (UPI) क्यूआर कोड पर करीब 2,000 रुपये एडवांस वसूलता था.