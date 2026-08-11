यूपी-रेरा की अपील; 470 शिकायतकर्ताओं से मांगा बैंक खाते का शपथ-पत्र, वापस दिलाएंगे धनराशि
अगर शिकायत एनसीआर-नोएडा, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा आदि जिलों से जुड़ी है, तो शपथ-पत्र यूपी-रेरा के गौतमबुद्ध नगर स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में जमा करना होगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 11, 2026 at 8:55 AM IST
लखनऊ : उत्तर प्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण यानी यूपी रेरा ने 470 शिकायतकर्ताओं से जरूरी कागज मांगा है. प्राधिकरण का कहना है कि प्रोमोटरों से वसूल की गई रकम इन्हीं लोगों के खाते में भेजी जानी है, लेकिन कई शिकायतकर्ताओं ने अब तक अपना सही बैंक खाता नहीं दिया है.
यूपी-रेरा के पास प्रोमोटरों के खिलाफ कई शिकायतें आई थीं. सुनवाई के बाद प्राधिकरण ने प्रोमोटरों से पैसा वसूल भी किया. अब उस पैसे को सीधे शिकायतकर्ताओं के बैंक खाते में भेजने की बारी है, लेकिन 470 शिकायतकर्ताओं ने अभी तक अपना अपडेटेड बैंक खाते का विवरण नहीं भेजा है. इस वजह से उनकी रकम अटकी हुई है.
प्राधिकरण के चेयरमैन डॉ संजय भुसरेड्डी ने बताया कि इन शिकायतकर्ताओं को उनके रजिस्टर ई-मेल पर कई बार जानकारी भेजी जा चुकी है. फिर भी जवाब नहीं आया. उन्होंने कहा है कि सभी 470 शिकायतकर्ताओं को ₹10 के स्टाम्प पेपर पर नोटरी से शपथ-पत्र बनवाना होगा. इसमें अपना सही, सक्रिय और अपडेटेड बैंक खाते का नंबर, IFSC कोड और खाताधारक का नाम साफ-साफ लिखना होगा.
यह शपथ-पत्र दो तरीके से जमा किया जा सकता है. स्पीड पोस्ट से भेजें या फिर खुद जाकर जमा करें. अगर आपकी शिकायत एनसीआर यानी नोएडा, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा आदि जिलों से जुड़ी है, तो शपथ-पत्र यूपी-रेरा के गौतमबुद्ध नगर स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में जमा करें. एनसीआर के बाहर के जिलों के शिकायतकर्ता अपना शपथ-पत्र लखनऊ स्थित यूपी-रेरा के मुख्य कार्यालय में जमा करें.
यूपी-रेरा ने अपील की है कि लोग इस काम में देरी न करें. जैसे ही सही बैंक विवरण मिल जाएगा, वसूली गई रकम तुरंत शिकायतकर्ताओं के खाते में भेज दी जाएगी. गलत या पुराना खाता देने से पैसा वापस आ सकता है. इसलिए जानकारी ध्यान से भरें. डॉ संजय भुसरेड्डी ने बताया कि प्राधिकरण का मकसद है कि पात्र लोगों को उनका पैसा समय पर मिल जाए. इसलिए जिन 470 लोगों की शिकायत लंबित है, वे जल्द से जल्द अपना नोटरीकृत शपथ-पत्र जमा कर दें.
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