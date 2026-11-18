लखनऊ: यूपी में फिर टले पंचायत चुनाव, योगी कैबिनेट ने प्रशासकों और OBC आयोग का कार्यकाल 6 महीने बढ़ाया
योगी कैबिनेट ने प्रशासकों और ओबीसी आयोग का कार्यकाल छह महीने बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 18, 2026 at 7:34 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर एक बार फिर छह महीने की मोहलत मिल गई है. बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश पंचायतराज अधिनियम में संशोधन के लिए उत्तर प्रदेश पंचायतराज संशोधन अध्यादेश के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई. इसके तहत ग्राम पंचायतों में तैनात मौजूदा प्रशासकों का कार्यकाल एक बार फिर छह महीने बढ़ाया जाएगा. सरकार का कहना है कि इस फैसले से पंचायतों में सामान्य और नियमित कामकाज जारी रखने में मदद मिलेगी.
दरअसल, वर्ष 2021 में गठित ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 26 मई 2026 को समाप्त हो गया था. इसके बाद ग्राम पंचायतों में प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए निवर्तमान ग्राम प्रधानों को प्रशासक नियुक्त किया गया था. अब इन प्रशासकों की मौजूदा अवधि में एक बार फिर छह महीने की बढ़ोतरी की जाएगी. यह फैसला ऐसे समय लिया गया है, जब प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारियां अभी पूरी नहीं हो पाई हैं.
ओबीसी आरक्षण की प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार: प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी आरक्षण की प्रक्रिया अभी लंबित है. इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने 18 मई 2026 को पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया था. आयोग की रिपोर्ट अभी आनी बाकी है. रिपोर्ट मिलने के बाद ही पंचायत चुनाव में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण तय करने की प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी.
ऐसे में आरक्षण निर्धारण और चुनाव से जुड़ी दूसरी तैयारियां पूरी होने तक ग्राम पंचायतों में प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखना सरकार के सामने चुनौती है. इसी वजह से प्रशासकों का कार्यकाल छह महीने और बढ़ाने का फैसला किया गया है. सरकार का तर्क है कि अपरिहार्य परिस्थितियों में पंचायतों का कामकाज प्रभावित नहीं होना चाहिए.
पिछड़ा वर्ग आयोग का कार्यकाल भी बढ़ा: कैबिनेट ने पंचायत चुनाव से जुड़ी तैयारियों के बीच पिछड़ा वर्ग आयोग का कार्यकाल भी बढ़ाने का फैसला किया है. आयोग की रिपोर्ट मिलने के बाद ओबीसी आरक्षण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सकेगा. इसके बाद ही चुनाव की तैयारियों को अंतिम रूप देने का रास्ता साफ होगा. फिलहाल सरकार का जोर पंचायतों में प्रशासनिक निरंतरता बनाए रखने पर है.
2027 विधानसभा चुनाव से पहले पंचायत चुनाव की चुनौती: उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं. ऐसे में पंचायत चुनाव में हो रही देरी को लेकर राजनीतिक चर्चाएं भी तेज हैं. माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले पंचायत चुनाव कराना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती हो सकती है. स्थानीय स्तर पर टिकट वितरण और राजनीतिक समीकरणों को लेकर असंतोष पैदा होने की आशंका भी जताई जा रही है.
इसके अलावा पंचायत चुनाव के नतीजों का असर प्रदेश के राजनीतिक माहौल पर भी पड़ सकता है. वहीं, मतदाता सूची के पुनरीक्षण और आरक्षण निर्धारण की प्रक्रिया पूरी करने में भी समय लग रहा है. इन सभी वजहों से पंचायत चुनाव की तारीखों को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है. फिलहाल कैबिनेट की मंजूरी के बाद प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी.
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