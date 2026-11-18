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लखनऊ: यूपी में फिर टले पंचायत चुनाव, योगी कैबिनेट ने प्रशासकों और OBC आयोग का कार्यकाल 6 महीने बढ़ाया

उत्तर प्रदेश पंचायतराज संशोधन अध्यादेश के प्रस्ताव को मिली मंजूरी: मौजूदा प्रशासकों का कार्यकाल 6 महीने और बढ़ेगा. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर एक बार फिर छह महीने की मोहलत मिल गई है. बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश पंचायतराज अधिनियम में संशोधन के लिए उत्तर प्रदेश पंचायतराज संशोधन अध्यादेश के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई. इसके तहत ग्राम पंचायतों में तैनात मौजूदा प्रशासकों का कार्यकाल एक बार फिर छह महीने बढ़ाया जाएगा. सरकार का कहना है कि इस फैसले से पंचायतों में सामान्य और नियमित कामकाज जारी रखने में मदद मिलेगी.

दरअसल, वर्ष 2021 में गठित ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 26 मई 2026 को समाप्त हो गया था. इसके बाद ग्राम पंचायतों में प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए निवर्तमान ग्राम प्रधानों को प्रशासक नियुक्त किया गया था. अब इन प्रशासकों की मौजूदा अवधि में एक बार फिर छह महीने की बढ़ोतरी की जाएगी. यह फैसला ऐसे समय लिया गया है, जब प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारियां अभी पूरी नहीं हो पाई हैं.