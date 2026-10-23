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यूपी MLC चुनाव; मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने डाला वोट, बताया SIR और SSR का प्लान

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने शुक्रवार को गोमतीनगर स्थित केंद्रीय विद्यालय में वोट डाला.

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा.
मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 23, 2026 at 1:53 PM IST

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Updated : October 23, 2026 at 2:32 PM IST

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लखनऊ : उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने शुक्रवार को गोमती नगर स्थित केंद्रीय विद्यालय में अपने मताधिकार का प्रयोग किया. इस दौरान बाकायदा वे लाइन में लगे, उनका चौथा नंबर था और इसके बाद उन्होंने अपना वोट डाला. इस दौरान अपने साथ मोबाइल लेकर अंदर प्रवेश करने के बजाय उन्होंने बाहर ही अपना मोबाइल जमा किया. अपनी पॉकेट में पेन लेकर अंदर चले गए वहां बताया गया कि पेन भी अलाऊ नहीं है. इसके बाद वापस आए और अपना पेन बाहर जमा किया. वोट डालने के बाद बाहर मीडिया से मतदाता सूची में हुई त्रुटियों को लेकर खुलकर बात की. साथ ही एसआईआर और एसएसआर को लेकर निर्वाचन आयोग की प्लानिंग साझा की.

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा. (Video Credit : ETV Bharat)


मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदाता सूची में जिनके नाम गलत हुए हैं उसमें ट्रांसलेशन की समस्या थी. उदाहरण के तौर पर किसी का नाम रामहित यादव है तो अगर जोड़कर पूरा नाम लिखा गया तो रामहित यादव ही आया, लेकिन राम और हित को अगर इंग्लिश में अलग-अलग लिख दिया गया तो उसने राम और हिट हो गया. जिससे उसका नाम राम ने यादव को मारा हो गया. इसी तरह "टक्कर लग जाना" के पीछे भी ट्रांसलेशन की दिक्कत हुई है. इस वजह से इस तरह की समस्या आई हैं.

हालांकि अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि जो भी इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार हैं उन पर एक्शन लिया जाए. हालांकि सुधार की प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है. एमएलसी में इस बार हमने नई सुविधाएं शुरू की हैं. इसी तरह विधानसभा चुनाव को लेकर जो एसआईआर की प्रक्रिया हुई है. उसमें भी लोग फार्म सात और फॉर्म आठ को लेकर अपना नाम दुरुस्त करा सकते हैं. एसएसआर को लेकर नवंबर से दिसंबर माह तक प्रक्रिया जारी रहेगी.

Last Updated : October 23, 2026 at 2:32 PM IST

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