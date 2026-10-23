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यूपी MLC चुनाव; मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने डाला वोट, बताया SIR और SSR का प्लान

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा. ( Photo Credit : ETV Bharat )

लखनऊ : उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने शुक्रवार को गोमती नगर स्थित केंद्रीय विद्यालय में अपने मताधिकार का प्रयोग किया. इस दौरान बाकायदा वे लाइन में लगे, उनका चौथा नंबर था और इसके बाद उन्होंने अपना वोट डाला. इस दौरान अपने साथ मोबाइल लेकर अंदर प्रवेश करने के बजाय उन्होंने बाहर ही अपना मोबाइल जमा किया. अपनी पॉकेट में पेन लेकर अंदर चले गए वहां बताया गया कि पेन भी अलाऊ नहीं है. इसके बाद वापस आए और अपना पेन बाहर जमा किया. वोट डालने के बाद बाहर मीडिया से मतदाता सूची में हुई त्रुटियों को लेकर खुलकर बात की. साथ ही एसआईआर और एसएसआर को लेकर निर्वाचन आयोग की प्लानिंग साझा की.





मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा. (Video Credit : ETV Bharat)

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदाता सूची में जिनके नाम गलत हुए हैं उसमें ट्रांसलेशन की समस्या थी. उदाहरण के तौर पर किसी का नाम रामहित यादव है तो अगर जोड़कर पूरा नाम लिखा गया तो रामहित यादव ही आया, लेकिन राम और हित को अगर इंग्लिश में अलग-अलग लिख दिया गया तो उसने राम और हिट हो गया. जिससे उसका नाम राम ने यादव को मारा हो गया. इसी तरह "टक्कर लग जाना" के पीछे भी ट्रांसलेशन की दिक्कत हुई है. इस वजह से इस तरह की समस्या आई हैं.