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यूपी विधानमंडल का मानसून सत्र कल से, हजरतगंज व विधानसभा मार्ग पर गाड़ियां बैन, जानिए ट्रैफिक डायवर्जन रूट

लखनऊः उत्तर प्रदेश विधानमंडल के 3 अगस्त से शुरू हो रहे मानसून सत्र को लेकर ट्रैफिक पुलिस ने रूट डायवर्जन जारी किया है. हजरतगंज, विधानसभा मार्ग, राजभवन और बंदरियाबाग की तरफ सामान्य गाड़ियों व सिटी/रोडवेज बसों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा. चालकों को कैंट, 1090, बर्लिंग्टन व कैसरबाग के वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करना होगा. आपातकालीन वाहनों को छूट रहेगी. ​यातायात पुलिस ने चालकों को वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी है.





​सामान्य वाहनों के लिए डायवर्जन प्लान

