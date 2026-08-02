यूपी विधानमंडल का मानसून सत्र कल से, हजरतगंज व विधानसभा मार्ग पर गाड़ियां बैन, जानिए ट्रैफिक डायवर्जन रूट
कैंट, 1090, बर्लिंग्टन व कैसरबाग के वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करना होगा.
लखनऊ में रूट डायवर्जन. (etv bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 2, 2026 at 10:35 AM IST
लखनऊः उत्तर प्रदेश विधानमंडल के 3 अगस्त से शुरू हो रहे मानसून सत्र को लेकर ट्रैफिक पुलिस ने रूट डायवर्जन जारी किया है. हजरतगंज, विधानसभा मार्ग, राजभवन और बंदरियाबाग की तरफ सामान्य गाड़ियों व सिटी/रोडवेज बसों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा. चालकों को कैंट, 1090, बर्लिंग्टन व कैसरबाग के वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करना होगा. आपातकालीन वाहनों को छूट रहेगी. यातायात पुलिस ने चालकों को वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी है.
सामान्य वाहनों के लिए डायवर्जन प्लान
- बंदरियाबाग चौराहा से सामान्य यातायात राजभवन, डीएसओ चौराहा, हजरतगंज और विधानसभा की ओर नहीं जा सकेगा। वाहन लालबत्ती चौराहा, कैंट या गोल्फ क्लब चौराहा होकर 1090 चौराहे की तरफ जाएंगे.
- डीएसओ चौराहा से हजरतगंज, जीपीओ पार्क और विधानसभा मार्ग की ओर जाना बंद रहेगा। यह ट्रैफिक पार्क रोड या मेफेयर तिराहा होकर गुजरेगा.
- रॉयल होटल चौराहा से विधानसभा के सामने हजरतगंज की ओर वाहन नहीं जा सकेंगे। वाहन कैसरबाग चौराहा, परिवर्तन चौक, सुभाष चौराहा, चिरैयाझील या बर्लिंग्टन चौराहा, सदर ओवरब्रिज (कैंट) होकर निकलेंगे.
- सिकंदरबाग चौराहा से हजरतगंज/विधानसभा की तरफ जाने वाला ट्रैफिक दैनिक जागरण चौराहा, बालू अड्डा, गांधी सेतु (1090) चौराहा या चिरैयाझील होकर जाएगा.
- परिवर्तन चौक व हिंदी संस्थान तिराहा से हजरतगंज होकर विधानसभा की ओर सामान्य वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। यह यातायात कैसरबाग, चिरैयाझील, सिकंदरबाग, 1090 चौराहा या कैंट होकर अपने गंतव्य को जाएगा.
- डीएसओ चौराहा से सिसेंडी तिराहा/रॉयल होटल: वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी। वाहन हजरतगंज, मेफेयर या बर्लिंग्टन चौराहा होकर निकलेंगे.
रोडवेज व सिटी बसों का नया रूट
- केकेसी तिराहा (चारबाग की तरफ से) चारबाग से आने वाली बसें हुसैनगंज, रॉयल होटल या विधानसभा की ओर नहीं आ सकेंगी। यह बसें लोको चौराहा, कैंट या बर्लिंग्टन चौराहा से कैसरबाग होकर चलेंगी.
- संकल्प वाटिका व गोमतीनगर की तरफ से महानगर/गोमतीनगर की तरफ से आने वाली बसें सिकंदरबाग, हजरतगंज या विधानसभा की ओर नहीं जा सकेंगी। ये बसें बैकुंठ धाम, 1090 (गांधी सेतु) चौराहा, बंदरियाबाग, लालबत्ती चौराहा, कैंट या संकल्प वाटिका ओवरब्रिज-चिरैयाझील होकर कैसरबाग जाएंगी.
आपातकालीन वाहनों के लिए विशेष छूट
यातायात पुलिस के अनुसार, किसी भी चिकित्सकीय आपात स्थिति में एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, शव वाहन और स्कूली वाहनों को प्रतिबंधित मार्गों से निकलने की छूट रहेगी. आपातकालीन सहायता के लिए नागरिक ट्रैफिक कंट्रोल रूम के हेल्पलाइन नंबर 9454405155 पर संपर्क कर सकते हैं.
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