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यूपी के 24,141 अंशकालिक अनुदेशकों को बड़ी राहत, सरकार ने नवंबर माह के मानदेय के लिए जारी किए 41 करोड़ रुपये

कार्यालयों में सुरक्षित रखे जाएंगे सभी बिल और वाउचर. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के परिषदीय और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सेवाएं दे रहे हजारों अंशकालिक अनुदेशकों के लिए एक बेहद राहत भरी और बड़ी खुशखबरी सामने आई है. प्रदेश सरकार ने राज्य के 24,141 अंशकालिक अनुदेशकों के नवंबर माह के मानदेय भुगतान के लिए 41 करोड़ तीन लाख 97 हजार रुपये की भारी-भरकम धनराशि आवंटित कर दी है. इस आवंटित बजट से उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों में कार्यरत पात्र अनुदेशकों को समय पर उनके मानदेय का भुगतान किया जाएगा. महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा मोनिका रानी ने इस संबंध में प्रदेश के सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए हैं.

तीन प्रमुख श्रेणियों के अनुदेशकों को मिलेगा सीधा लाभ: महानिदेशक ने सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्धारित वित्तीय नियमों का पालन करते हुए बिना किसी देरी के समय से भुगतान सुनिश्चित करने को कहा है. गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में वर्तमान में तीन अलग-अलग श्रेणियों के अंशकालिक अनुदेशक अपनी सेवाएं दे रहे हैं. इनमें कला शिक्षा के 8,414, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा के 9,574 और कार्यानुभव शिक्षा के 6,153 अनुदेशक शामिल हैं. इस प्रकार कुल मिलाकर सभी 24,141 अनुदेशकों को नवंबर माह का मानदेय मिलने का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है और इससे उनके परिवारों में खुशी की लहर है.