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लखनऊ: बेकरी और कन्फेक्शनरी कारोबारियों के लिए सख्त नियम जारी, घटिया सामग्री और प्रतिबंधित रंगों के इस्तेमाल पर रोक

डॉ. रोशन जैकब के आदेश से कारोबारियों में मचा हड़कंप. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में ब्रेड, बिस्कुट, केक, पेस्ट्री, कुकीज, चॉकलेट और कैंडी बनाने व बेचने वाले कारोबारियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. अब उन्हें खाद्य सुरक्षा से जुड़े सभी निर्धारित मानकों का सख्ती से पालन करना होगा. घटिया कच्चे माल का इस्तेमाल, प्रतिबंधित रंगों और रसायनों से खाद्य पदार्थों को आकर्षक बनाना, गंदे वातावरण में उत्पादन और गलत तरीके से भंडारण करना कारोबारियों को भारी पड़ सकता है. खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (FSDA), उत्तर प्रदेश ने इस संबंध में कारोबारियों के लिए साफ-सफाई, गुणवत्ता, भंडारण, खाद्य रंगों, पैकेजिंग और लेबलिंग से जुड़े नियमों का पालन अनिवार्य कर दिया है.

कच्चे माल की गुणवत्ता पर रखनी होगी नजर: उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की आयुक्त डॉ. रोशन जैकब के स्तर से जारी आदेश के मुताबिक, बेकरी और कन्फेक्शनरी उत्पादों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए कच्चे माल की नियमित जांच जरूरी है. इसके लिए मैदा, आटा, कोको पाउडर, अंडे, मेवे, मार्जरीन और शॉर्टनिंग जैसे पदार्थों की गुणवत्ता पर नजर रखनी होगी. अगर किसी कच्चे माल में फफूंद, असामान्य रंग, दुर्गंध, संक्रमण या मिलावट के संकेत मिलते हैं तो उसे तुरंत स्टोर से अलग करना होगा. पैक्ड कच्चे माल को खराब होने से बचाने के लिए उसके लेबल पर दिए गए निर्देशों के अनुसार तापमान और नमी नियंत्रित रखनी होगी.

दूध और पेस्ट्री फिलिंग के लिए कोल्ड चेन जरूरी: आदेश में जल्दी खराब होने वाले खाद्य पदार्थों के भंडारण पर भी विशेष ध्यान दिया गया है. दूध, कस्टर्ड और पेस्ट्री फिलिंग जैसे उत्पादों के लिए भंडारण से लेकर परिवहन और डिलीवरी तक कोल्ड चेन बनाए रखना अनिवार्य होगा. इससे इन खाद्य पदार्थों को खराब होने और संक्रमण से बचाया जा सकेगा. वहीं, सात दिन से कम शेल्फ लाइफ वाले बेकरी उत्पादों पर उपयोग की अंतिम तिथि स्पष्ट रूप से लिखनी होगी, ताकि ग्राहक को पता रहे कि उत्पाद का इस्तेमाल कब तक सुरक्षित है. प्रतिबंधित रंगों और रसायनों के इस्तेमाल पर रोक: खाद्य पदार्थों को ज्यादा आकर्षक दिखाने के लिए इस्तेमाल होने वाले औद्योगिक रंगों पर भी सख्ती की गई है. आदेश के मुताबिक, रोडामिन बी, मेटानिल येलो और सुडान डाई जैसे रंगों का इस्तेमाल पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा. इसके अलावा पोटैशियम ब्रोमेट, पोटैशियम आयोडेट, फॉर्मेलिन, बोरिक एसिड और सैलिसिलिक एसिड जैसे रसायनों का इस्तेमाल भी नहीं किया जा सकेगा. इन पदार्थों का इस्तेमाल कई बार घटिया कच्चे माल, बासीपन या फफूंद को छिपाने के लिए किया जाता है, इसलिए बेकरी उत्पादों में केवल अनुमन्य रंगों और प्रिजर्वेटिव का ही निर्धारित मात्रा में इस्तेमाल किया जा सकेगा. ब्रेड के नाम के साथ सामग्री की मात्रा भी तय: अब ब्रेड के अलग-अलग प्रकार के नाम के साथ उसमें इस्तेमाल होने वाली सामग्री की मात्रा का भी ध्यान रखना होगा. होल व्हीट ब्रेड में कुल आटे का कम से कम 75 प्रतिशत साबुत गेहूं का आटा होना जरूरी है. इसी तरह मल्टीग्रेन ब्रेड में गेहूं के अलावा अन्य अनुमन्य अनाजों की मात्रा कम से कम 20 प्रतिशत होनी चाहिए, जबकि मिल्क ब्रेड में दूध के ठोस पदार्थों की मात्रा कम से कम छह प्रतिशत होनी अनिवार्य है. ओट, ब्रान, हनी, फ्रूट या अन्य विशेष नामों से बेची जाने वाली ब्रेड में भी संबंधित सामग्री की निर्धारित मात्रा होनी चाहिए, ताकि उत्पाद के नाम और उसकी वास्तविक सामग्री में अंतर न रहे. पैकेट पर देनी होगी पूरी जानकारी: खाद्य उत्पादों की पैकेजिंग और लेबलिंग को लेकर भी नियम सख्त किए गए हैं. पैकेट पर उत्पाद का नाम, सामग्री की सूची, एलर्जेन संबंधी जानकारी, पोषण विवरण और शाकाहारी या मांसाहारी होने का चिह्न देना अनिवार्य होगा. इसके साथ ही बैच नंबर, निर्माण एवं समाप्ति तिथि और 14 अंकों का एफएसएसएआई लाइसेंस नंबर भी स्पष्ट रूप से अंकित करना होगा. दूध, सोया, ग्लूटेन और मेवे जैसे एलर्जेन की जानकारी भी देनी होगी, ताकि किसी तरह की खाद्य एलर्जी वाले ग्राहक सावधानी बरत सकें.