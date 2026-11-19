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यूपी कांग्रेस ने 2027 चुनाव की तैयारी तेज की, ओबीसी पदाधिकारियों को सामाजिक समीकरण साधने की जिम्मेदारी

वोटर लिस्ट में नाम काटे जाने को लेकर कार्यकर्ताओं को किया सतर्क ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश कांग्रेस पिछड़ा वर्ग विभाग ने वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं. इसी क्रम में गुरुवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में जिला और शहर अध्यक्षों के साथ प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक हुई. इसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष आराधना मिश्रा 'मोना' और अखिल भारतीय कांग्रेस पिछड़ा वर्ग विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अनिल जय हिंद शामिल हुए. बैठक में ओबीसी विभाग के पदाधिकारियों ने अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों की भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति के साथ चुनावी समीकरणों की जानकारी दी.

आराधना मिश्रा ने संगठन को मजबूत करने पर दिया जोर: बैठक में आराधना मिश्रा ने डॉ. अनिल जय हिंद के प्रयासों की सराहना की. उन्होंने कहा कि उनके प्रयासों से ओबीसी विभाग के कार्यक्रमों का प्रारूप राष्ट्रीय स्तर पर तैयार हो रहा है और संगठन को मजबूत नेतृत्व मिल रहा है. इंदिरा गांधी को याद करते हुए उन्होंने कहा कि सामंती व्यवस्था को खत्म करने की दिशा में कांग्रेस ने महत्वपूर्ण काम किए हैं.

राम मंदिर के मुद्दे पर आराधना मिश्रा ने कहा कि मंदिर का निर्माण सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर हुआ है. उन्होंने भाजपा और आरएसएस पर चंदे और चढ़ावे में गड़बड़ी के आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि भाजपा ने देश और प्रदेश के लोगों की आस्था के साथ धोखा किया है. आराधना मिश्रा ने दावा किया कि 2027 का विधानसभा चुनाव और 2029 का लोकसभा चुनाव कांग्रेस के पक्ष में होगा. SIR को लेकर कार्यकर्ताओं को किया सतर्क: आराधना मिश्रा ने संगठन के पदाधिकारियों को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर भी सतर्क किया. उन्होंने कहा कि वोट काटे जाना एक बड़ी चुनौती है और सभी कार्यकर्ताओं को इस पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए. उन्होंने संगठन के लोगों से अपने-अपने क्षेत्रों में मतदाता सूची पर नजर रखने और इस मुद्दे पर सक्रिय रहने की अपील की. अनिल जय हिंद ने कहा- राहुल गांधी सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं: बैठक में अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अनिल जय हिंद ने कहा कि राहुल गांधी हर वंचित वर्ग के हितों के बारे में सोचते हैं. उनका कहना था कि राहुल गांधी दलित, पिछड़े और वंचित समाज के लोगों को उनका हक और अधिकार दिलाना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि कांग्रेस समय के साथ खुद को बदलती रही है. डॉ. अनिल जय हिंद ने कहा कि महात्मा गांधी ने कांग्रेस को गरीबों, किसानों, मजदूरों और छोटे कारोबारियों की पार्टी बनाया. वहीं, जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्र निर्माण के लिए कई महत्वपूर्ण संस्थानों की नींव रखी. उन्होंने कहा कि उस समय देश का बजट 198 करोड़ रुपये था, फिर भी नेहरू सरकार ने आईआईटी, आईआईएम और भाखड़ा नांगल बांध जैसी बड़ी परियोजनाओं को आगे बढ़ाया. शिक्षा महंगी होने और स्कूल बंद होने पर उठाए सवाल: डॉ. अनिल जय हिंद ने मौजूदा बजट और शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि आज देश का बजट करीब 53 लाख करोड़ रुपये है, लेकिन इसके बावजूद स्कूल बंद हो रहे हैं और शिक्षा महंगी होती जा रही है. उनका कहना था कि किसान और गरीब परिवारों के बच्चों के लिए इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई करना मुश्किल हो गया है.