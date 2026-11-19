यूपी कांग्रेस ने 2027 चुनाव की तैयारी तेज की, ओबीसी पदाधिकारियों को सामाजिक समीकरण साधने की जिम्मेदारी
आराधना मिश्रा 'मोना' और डॉ. अनिल जय हिंद ने भाजपा पर हमला बोला और 2027 चुनाव के लिए ओबीसी हिस्सेदारी पर जोर दिया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 19, 2026 at 9:38 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश कांग्रेस पिछड़ा वर्ग विभाग ने वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं. इसी क्रम में गुरुवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में जिला और शहर अध्यक्षों के साथ प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक हुई. इसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष आराधना मिश्रा 'मोना' और अखिल भारतीय कांग्रेस पिछड़ा वर्ग विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अनिल जय हिंद शामिल हुए. बैठक में ओबीसी विभाग के पदाधिकारियों ने अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों की भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति के साथ चुनावी समीकरणों की जानकारी दी.
आराधना मिश्रा ने संगठन को मजबूत करने पर दिया जोर: बैठक में आराधना मिश्रा ने डॉ. अनिल जय हिंद के प्रयासों की सराहना की. उन्होंने कहा कि उनके प्रयासों से ओबीसी विभाग के कार्यक्रमों का प्रारूप राष्ट्रीय स्तर पर तैयार हो रहा है और संगठन को मजबूत नेतृत्व मिल रहा है. इंदिरा गांधी को याद करते हुए उन्होंने कहा कि सामंती व्यवस्था को खत्म करने की दिशा में कांग्रेस ने महत्वपूर्ण काम किए हैं.
राम मंदिर के मुद्दे पर आराधना मिश्रा ने कहा कि मंदिर का निर्माण सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर हुआ है. उन्होंने भाजपा और आरएसएस पर चंदे और चढ़ावे में गड़बड़ी के आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि भाजपा ने देश और प्रदेश के लोगों की आस्था के साथ धोखा किया है. आराधना मिश्रा ने दावा किया कि 2027 का विधानसभा चुनाव और 2029 का लोकसभा चुनाव कांग्रेस के पक्ष में होगा.
SIR को लेकर कार्यकर्ताओं को किया सतर्क: आराधना मिश्रा ने संगठन के पदाधिकारियों को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर भी सतर्क किया. उन्होंने कहा कि वोट काटे जाना एक बड़ी चुनौती है और सभी कार्यकर्ताओं को इस पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए. उन्होंने संगठन के लोगों से अपने-अपने क्षेत्रों में मतदाता सूची पर नजर रखने और इस मुद्दे पर सक्रिय रहने की अपील की.
अनिल जय हिंद ने कहा- राहुल गांधी सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं: बैठक में अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अनिल जय हिंद ने कहा कि राहुल गांधी हर वंचित वर्ग के हितों के बारे में सोचते हैं. उनका कहना था कि राहुल गांधी दलित, पिछड़े और वंचित समाज के लोगों को उनका हक और अधिकार दिलाना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि कांग्रेस समय के साथ खुद को बदलती रही है.
डॉ. अनिल जय हिंद ने कहा कि महात्मा गांधी ने कांग्रेस को गरीबों, किसानों, मजदूरों और छोटे कारोबारियों की पार्टी बनाया. वहीं, जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्र निर्माण के लिए कई महत्वपूर्ण संस्थानों की नींव रखी. उन्होंने कहा कि उस समय देश का बजट 198 करोड़ रुपये था, फिर भी नेहरू सरकार ने आईआईटी, आईआईएम और भाखड़ा नांगल बांध जैसी बड़ी परियोजनाओं को आगे बढ़ाया.
शिक्षा महंगी होने और स्कूल बंद होने पर उठाए सवाल: डॉ. अनिल जय हिंद ने मौजूदा बजट और शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि आज देश का बजट करीब 53 लाख करोड़ रुपये है, लेकिन इसके बावजूद स्कूल बंद हो रहे हैं और शिक्षा महंगी होती जा रही है. उनका कहना था कि किसान और गरीब परिवारों के बच्चों के लिए इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई करना मुश्किल हो गया है.
उन्होंने विजय माल्या और नीरव मोदी का उदाहरण देते हुए कहा कि हजारों करोड़ रुपये लेकर देश से भागने वालों पर सवाल उठने चाहिए. डॉ. अनिल जय हिंद ने आरोप लगाया कि संविधान सभी को बराबरी का अधिकार देता है, लेकिन देश में आज भी मनुवादी सोच हावी है. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं और ओबीसी, दलित तथा गरीब वर्गों को उनका अधिकार दिलाना चाहते हैं.
आरक्षण और प्रतिनिधित्व के मुद्दे पर जोर: डॉ. अनिल जय हिंद ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने गरीबों, दलितों और पिछड़े वर्गों के लिए कई महत्वपूर्ण काम किए. उन्होंने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भी याद किया. उनके विचारों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा, "कदम-कदम पर अड़ना होगा, जीना है तो मरना होगा."
उन्होंने कहा कि आरक्षण का बंटवारा सामाजिक न्याय के आधार पर होना चाहिए. अलग-अलग जातियों और वर्गों को उनकी आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए. उनके मुताबिक, सामाजिक न्याय तभी संभव है जब वंचित वर्गों को उनका उचित हिस्सा मिले.
2027 चुनाव के लिए तैयार है ओबीसी संगठन: मनोज यादव
उत्तर प्रदेश कांग्रेस पिछड़ा वर्ग विभाग के चेयरमैन मनोज यादव ने कहा कि ओबीसी समाज और पूरा संगठन 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए तैयार है. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा की राजनीति नफरत पर आधारित है. मनोज यादव ने कहा कि कांग्रेस इस राजनीति को खत्म करके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकारों की स्थापना के लिए संघर्ष करेगी.
ओबीसी को 65 फीसदी हिस्सेदारी देने की मांग: कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता वीरेंद्र चौधरी ने कहा कि संविधान में पिछड़े वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण मिला है, जबकि उनके मुताबिक आज ओबीसी आबादी करीब 65 प्रतिशत हो चुकी है. ऐसे में उन्होंने 65 प्रतिशत आबादी के अनुपात में हिस्सेदारी देने की मांग उठाई. उन्होंने भरोसा दिलाया कि कांग्रेस में ओबीसी समाज को अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व मिलेगा.
वीरेंद्र चौधरी ने कहा कि संगठन के लोगों को अपनी सोच और लक्ष्य में बदलाव करना होगा. उन्होंने कार्यकर्ताओं से नफरत की राजनीति के खिलाफ संघर्ष करने और उसे हराने के लिए एकजुट होने की अपील की. बैठक में कांग्रेस नेताओं ने 2027 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए ओबीसी समाज के बीच संगठन मजबूत करने और सामाजिक न्याय के मुद्दे को प्रमुखता से उठाने पर जोर दिया.
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