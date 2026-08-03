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लखनऊ: यूपी कैबिनेट की बैठक में 21 प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर, मदरसों में कामिल-फाजिल डिग्री रद्द करने की तैयारी

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी कैबिनेट की मंगलवार को बैठक होगी. इसमें 21 से ज्यादा प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है. इसमें सबसे महत्वपूर्ण मुहर उत्तर प्रदेश में संचालित मदरसों में कामिल और फाजिल की डिग्री नहीं दे पाने के फैसले पर लगेगी. पूर्व में जो भी डिग्री दी गई है उसे भी सरकार रद्द कर देगी. उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में आयोजित विशेष अनुज्ञा याचिका अंजुम कादरी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य में पारित निर्णय के अनुपालन में मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम 2004 में प्रथम संशोधन का प्रस्ताव कैबिनेट में पेश होगा.

मुख्यमंत्री आवास पर होगी कैबिनेट बैठक: मंगलवार सुबह 9:30 बजे मुख्यमंत्री आवास पर कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें कई प्रस्तावों को मंजूरी मिलेगी. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक के लिए सोमवार शाम को उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव शशि प्रकाश गोयल ने एजेंडा जारी किया है. इस एजेंडे में कुल 21 प्रस्ताव शामिल किए गए हैं. कैबिनेट बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए करीब 40,000 करोड़ रुपये से अधिक का अनुपूरक बजट प्रस्ताव भी पेश होगा.

मदरसा शिक्षा अधिनियम में संशोधन की तैयारी: राज्य सरकार की तरफ से प्रयागराज-चित्रकूट क्षेत्र के विकास के लिए प्रयागराज चित्रकूट क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण का भी गठन किया जाएगा. मंगलवार को कैबिनेट बैठक में मदरसे कामिल या फाजिल की डिग्री नहीं दे सकते, इसका भी प्रस्ताव पारित किया जाएगा. उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने बताया कि मदरसे की ओर से पूर्व में दी गई कामिल और फाजिल की डिग्री को भी रद्द किया जाएगा. कुछ दिन पहले स्टार्टअप मिशन निदेशालय का गठन करने का फैसला लिया गया.