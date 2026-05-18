विभागों के बंटवारे के बाद यूपी कैबिनेट की पहली बैठक आज, पंचायत चुनाव और मेट्रो विस्तार पर बड़े फैसले संभव
लखनऊ मेट्रो के चारबाग से वसंत कुंज वाले फेस को लेकर मेमोरेंडम का अंडरस्टैंडिंग पर मुहर लगने की संभावना है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 18, 2026 at 9:33 AM IST
लखनऊ : मंत्रिमंडल विस्तार के बाद उत्तर प्रदेश सरकार की पहली कैबिनेट बैठक सोमवार सुबह 10:30 बजे लोक भवन में होगी. बैठक में पंचायत चुनाव को लेकर पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन का फैसला प्रस्तावित किया जाएगा. साथ ही लखनऊ मेट्रो के चारबाग से वसंत कुंज वाले फेस को लेकर मेमोरेंडम का अंडरस्टैंडिंग को स्वीकृत किया जाएगा.
मुख्य सचिव एसपी गोयल ने रविवार शाम बैठक का एजेंडा जारी किया. एजेंडा के अनुसार करीब 11 प्रस्ताव रखे जाएंगे. दो प्रस्ताव बेहद अहम हैं. पहला, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए ओबीसी आयोग का गठन होगा. इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के आदेश के बाद आयोग बनेगा और उसकी रिपोर्ट पर ही पंचायत चुनाव होंगे. दूसरा- वेटनरी छात्रों का इंटर्नशिप भत्ता 4 हजार से बढ़ाकर 12 हजार रुपये प्रतिमाह किया जाएगा. प्रदेश में 10 हजार से ज्यादा वेटनरी छात्र हैं.
इसके अलावा लखनऊ मेट्रो फेज-1 बी ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर चारबाग से बसंतकुंज के लिए एमओयू को मंजूरी मिल सकती है. लोहिया संस्थान के नए परिसर में 1010 बेड का मल्टी स्पेशलिटी इमरजेंसी अस्पताल, टीचिंग ब्लॉक और ओपीडी ब्लॉक बनाने का प्रस्ताव भी शामिल है. मिर्जापुर में बिजली उपकेंद्र, प्रयागराज के स्वरूप रानी अस्पताल का विस्तार और आगरा मेट्रो कॉरिडोर-2 के लिए जमीन हस्तांतरण पर भी फैसला हो सकता है.
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