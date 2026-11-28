ETV Bharat / state

लखनऊ: समाजवादी पार्टी के रवैये पर यूपी भाजपा अध्यक्ष का वार, राजनीतिक बयानबाजी से बचने की सलाह

यूपी भाजपा अध्यक्ष का अखिलेश यादव के रवैये पर करारा प्रहार ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा परिसीमन को लेकर किए गए ट्वीट पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि देश की सीमाओं के सुरक्षा की चिंता करने वाले अखिलेश यादव को आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने के अपने विवादित प्रयासों और राष्ट्रहित के विपरीत रहे कारनामों को याद करना चाहिए.

'साजिश का मिलेगा मुंहतोड़ जवाब'

केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश की सीमाएं सुरक्षित भी है और स्पष्ट संदेश भी है, जो भारत की ख़िलाफ़ साजिश करेगा उसको मुंहतोड़ जवाब दिया दिया जाएगा. आतंकवाद के विरुद्ध भारत की नीति स्पष्ट और कठोर है. यही कारण है कि देश में घुसपैठ की घटनाओं पर विराम लगा है. उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में देश के भीतर नक्सलवाद के विरुद्ध निर्णायक कार्रवाई हुई है और आतंकवादियों तथा उनके आकाओं पर कठोर प्रहार किया गया है. यह नया भारत है, जहां राष्ट्रहित सर्वोपरि है और राष्ट्रीय सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता. 'महिला सशक्तिकरण विरोधी है सपा का इतिहास' पंकज चौधरी ने कहा कि अखिलेश यादव का राजनीतिक इतिहास महिला सशक्तिकरण का विरोधी रहा है. सपा ने महिला आरक्षण के मुद्दे पर सदैव विरोध का रुख अपनाया है. आज अखिलेश यादव एक बार फिर परिसीमन का विरोध करके आधी आबादी को लोकतांत्रिक व्यवस्था में उचित प्रतिनिधित्व दिलाने की राह में बाधा उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं.