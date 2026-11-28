लखनऊ: समाजवादी पार्टी के रवैये पर यूपी भाजपा अध्यक्ष का वार, राजनीतिक बयानबाजी से बचने की सलाह
आतंकवाद पर नरमी और महिला आरक्षण का विरोध सपा की पहचान- पंकज चौधरी
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 28, 2026 at 8:42 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा परिसीमन को लेकर किए गए ट्वीट पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि देश की सीमाओं के सुरक्षा की चिंता करने वाले अखिलेश यादव को आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने के अपने विवादित प्रयासों और राष्ट्रहित के विपरीत रहे कारनामों को याद करना चाहिए.
'साजिश का मिलेगा मुंहतोड़ जवाब'
केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश की सीमाएं सुरक्षित भी है और स्पष्ट संदेश भी है, जो भारत की ख़िलाफ़ साजिश करेगा उसको मुंहतोड़ जवाब दिया दिया जाएगा. आतंकवाद के विरुद्ध भारत की नीति स्पष्ट और कठोर है. यही कारण है कि देश में घुसपैठ की घटनाओं पर विराम लगा है. उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में देश के भीतर नक्सलवाद के विरुद्ध निर्णायक कार्रवाई हुई है और आतंकवादियों तथा उनके आकाओं पर कठोर प्रहार किया गया है. यह नया भारत है, जहां राष्ट्रहित सर्वोपरि है और राष्ट्रीय सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता.
'महिला सशक्तिकरण विरोधी है सपा का इतिहास'
पंकज चौधरी ने कहा कि अखिलेश यादव का राजनीतिक इतिहास महिला सशक्तिकरण का विरोधी रहा है. सपा ने महिला आरक्षण के मुद्दे पर सदैव विरोध का रुख अपनाया है. आज अखिलेश यादव एक बार फिर परिसीमन का विरोध करके आधी आबादी को लोकतांत्रिक व्यवस्था में उचित प्रतिनिधित्व दिलाने की राह में बाधा उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं.
'परिसीमन से बढ़ेगी भागीदारी'
उन्होंने कहा कि परिसीमन लोकतांत्रिक व्यवस्था को अधिक व्यापक,समावेशी और प्रतिनिधित्वपूर्ण बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है. इससे जनप्रतिनिधित्व को मजबूत करने तथा समाज के सभी वर्गों की भागीदारी और हिस्सेदारी बढ़ाने का अवसर मिलेगा. विशेष रूप से महिलाओं को लोकतांत्रिक व्यवस्था में उनका उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की दिशा में यह एक ऐतिहासिक अवसर है.
अखिलेश यादव को दी सलाह
उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत पर अडिग है. आतंकवादियों के प्रति नरम रुख अपनाने वाली और संविधान एवं लोकतांत्रिक मर्यादाओं को कमजोर करने वाली राजनीति देशहित के अनुकूल नहीं हो सकती. अखिलेश यादव को राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रहित और लोकतांत्रिक सशक्तिकरण जैसे गंभीर विषयों को राजनीतिक चश्मे से देखने के बजाय व्यापक राष्ट्रीय दृष्टिकोण से समझना चाहिए. उन्होंने कहा कि विपक्ष को महिलाओं के अधिकारों और लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व के विषय पर भ्रम फैलाने तथा राजनीतिक बयानबाजी करने के बजाय सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए.
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