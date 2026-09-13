गोमती पुस्तक महोत्सव में सहित्य के साथ संगीत की जुगलबंदी, सीएम योगी बोले- रचनात्मक भाव पैदा करने वाली पुस्तक को खरीदने की डालें आदत
लखनऊ यूनिवर्सिटी में गोमती पुस्तक महोत्सव का सीएम योगी ने किया आगाज, Paras Live बैंड ने बांधा समां
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 13, 2026 at 7:19 AM IST|
Updated : September 13, 2026 at 8:07 AM IST
लखनऊ: राजधानी में शनिवार को बहुप्रतिक्षित गोमती पुस्तक महोत्सव 2026 का आगाज हुआ. लखनऊ यूनिवर्सिटी कैंपस में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुस्तक महोत्सव का उद्घाटन किया. महोत्सव के पहले दिन बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं, शिक्षक, स्कूली बच्चे और पुस्तक प्रेमी पहुंचे. किताबों से सजे स्टॉलों पर लोगों की भीड़ दिखाई दी. सबसे ज्यादा मांग ‘मुसाफिर कैसे’ किताब की बताई गई. इसके अलावा शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी किताबों की भी छात्र-छात्राएं खरीदारी कर रहे हैं.
सीएम योगी ने महोत्सव को सराहा
उद्घाटन के बाद सीएम योगी ने बुक स्टॉल का दौरा किया. इस दौरान उन्होंने छात्रों से कहा कि रचनात्मक भाव पैदा करने वाली पुस्तक को क्रय करने की आदत होनी चाहिए. बाद में उन्होंने एक्स पर लिखा कि, "आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी की प्रेरणा से शिक्षा मंत्रालय प्रतिवर्ष देश के अलग-अलग भागों में पुस्तक महोत्सव के माध्यम से अपनी प्राचीन ज्ञान-परंपरा को आधुनिक ज्ञान से जोड़ने के एक अभिनव प्रयास को सतत आगे बढ़ा रहा है. इसी शृंखला में आज लखनऊ में 5वें गोमती पुस्तक महोत्सव का शुभारंभ किया. सभी बच्चों एवं युवा साथियों को हृदय से बधाई व पुस्तक महोत्सव के प्रति मंगलमय शुभकामनाएं".
छात्रों ने जमकर की खरीदारी
ईटीवी भारत से बातचीत में युवा छात्र निशा ने कहा कि छात्र-छात्राओं के लिए यहां काफी किताबें उपलब्ध हैं. हालांकि, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए और बेहतर किताबें यहां आ सकती थीं. लेकिन दूसरे विषयों से जुड़ी किताबें काफी अच्छी हैं और लोग उनमें दिलचस्पी लेकर खरीदारी कर रहे हैं. निशा ने बताया कि उन्हें भी महोत्सव में कई अच्छी किताबें मिलीं, जिन्हें उन्होंने खरीदा है.
आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी की प्रेरणा से शिक्षा मंत्रालय प्रतिवर्ष देश के अलग-अलग भागों में पुस्तक महोत्सव के माध्यम से अपनी प्राचीन ज्ञान-परंपरा को आधुनिक ज्ञान से जोड़ने के एक अभिनव प्रयास को सतत आगे बढ़ा रहा है।— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) September 12, 2026
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वहीं छात्र निष्क ने कहा कि युवा आज भी किताबों से प्रेम करते हैं और यही वजह है कि पुस्तक महोत्सव में बड़ी संख्या में लोग किताबें खरीद रहे हैं. निष्क ने कहा कि वे खुद किताबें पढ़ते हैं. एक किताब खत्म होने के बाद दूसरी किताब खरीदने की बेचैनी रहती है. उन्होंने कहा कि इस दौर में जब एआई और दूसरे तरह के डिजिटल टूल्स बाजार में मौजूद हैं, तब किताबों की अहमियत और बढ़ जाती है. किताबों से मिलने वाला ज्ञान लोगों पर ज्यादा प्रभाव छोड़ता है, क्योंकि यह केवल ऊपरी जानकारी नहीं होती.
रचनात्मक भाव पैदा करने वाली पुस्तक को क्रय करने की आदत होनी चाहिए... pic.twitter.com/Xx4bBmkOS8— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) September 12, 2026
विक्रेताओं को महोत्सव से उम्मीदें
पुस्तक विक्रेताओं का कहना है कि महोत्सव के पहले दिन छात्र-छात्राओं और शिक्षकों की अच्छी संख्या यहां पहुंची और किताबों की खरीदारी की. हालांकि, बुक सेलरों के मुताबिक लखनऊ के गोमती महोत्सव जैसे आयोजन में जिस तरह का रिस्पांस देखने को मिलता है, उस स्तर की भीड़ अभी नहीं है, लेकिन पहले दिन के लिहाज से लोगों की अच्छी-खासी संख्या मौजूद रही.
‘Paras Live’ ने बांधा समां
पुस्तक महोत्सव के पहले दिन शनिवार शाम को साहित्य और पुस्तकों के साथ संगीत की भी संगत देखने को मिली. महोत्सव परिसर में आयोजित संगीतमय कार्यक्रम में ‘Paras Live’ ने बॉलीवुड रेट्रो, सूफी और रॉक की प्रस्तुतियों से श्रोताओं का मनोरंजन किया. अलग-अलग संगीत शैलियों के इस संयोजन ने बच्चों, युवाओं और परिवारों सहित विभिन्न आयु वर्ग के दर्शकों को आकर्षित किया. महोत्सव में मौजूद पुस्तक प्रेमियों और संगीतप्रेमियों ने प्रस्तुतियों का आनंद लिया.लोकप्रिय गीतों के दौरान दर्शकों ने तालियों के साथ कलाकारों का उत्साह बढ़ाया.
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