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गोमती पुस्तक महोत्सव में सहित्य के साथ संगीत की जुगलबंदी, सीएम योगी बोले- रचनात्मक भाव पैदा करने वाली पुस्तक को खरीदने की डालें आदत

गोमती पुस्तक महोत्सव का आगाज ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: राजधानी में शनिवार को बहुप्रतिक्षित गोमती पुस्तक महोत्सव 2026 का आगाज हुआ. लखनऊ यूनिवर्सिटी कैंपस में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुस्तक महोत्सव का उद्घाटन किया. महोत्सव के पहले दिन बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं, शिक्षक, स्कूली बच्चे और पुस्तक प्रेमी पहुंचे. किताबों से सजे स्टॉलों पर लोगों की भीड़ दिखाई दी. सबसे ज्यादा मांग ‘मुसाफिर कैसे’ किताब की बताई गई. इसके अलावा शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी किताबों की भी छात्र-छात्राएं खरीदारी कर रहे हैं. सीएम योगी ने महोत्सव को सराहा उद्घाटन के बाद सीएम योगी ने बुक स्टॉल का दौरा किया. इस दौरान उन्होंने छात्रों से कहा कि रचनात्मक भाव पैदा करने वाली पुस्तक को क्रय करने की आदत होनी चाहिए. बाद में उन्होंने एक्स पर लिखा कि, "आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी की प्रेरणा से शिक्षा मंत्रालय प्रतिवर्ष देश के अलग-अलग भागों में पुस्तक महोत्सव के माध्यम से अपनी प्राचीन ज्ञान-परंपरा को आधुनिक ज्ञान से जोड़ने के एक अभिनव प्रयास को सतत आगे बढ़ा रहा है. इसी शृंखला में आज लखनऊ में 5वें गोमती पुस्तक महोत्सव का शुभारंभ किया. सभी बच्चों एवं युवा साथियों को हृदय से बधाई व पुस्तक महोत्सव के प्रति मंगलमय शुभकामनाएं". गोमती पुस्तक महोत्सव में उमड़ी भीड़ (Video Credit; ETV Bharat) छात्रों ने जमकर की खरीदारी ईटीवी भारत से बातचीत में युवा छात्र निशा ने कहा कि छात्र-छात्राओं के लिए यहां काफी किताबें उपलब्ध हैं. हालांकि, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए और बेहतर किताबें यहां आ सकती थीं. लेकिन दूसरे विषयों से जुड़ी किताबें काफी अच्छी हैं और लोग उनमें दिलचस्पी लेकर खरीदारी कर रहे हैं. निशा ने बताया कि उन्हें भी महोत्सव में कई अच्छी किताबें मिलीं, जिन्हें उन्होंने खरीदा है.