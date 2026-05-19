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लखनऊ विश्वविद्यालय: छात्रा को डार्लिंग कहने वाले प्रोफेसर परमजीत सिंह सस्पेंड, 15 दिनों में देना है चार्जशीट का जवाब

संतोषजनक उत्तर न मिलने पर सेवा समाप्ति की तैयारी. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: लखनऊ विश्वविद्यालय के प्राणीशास्त्र विभाग के शिक्षक डॉ. परमजीत सिंह से जुड़े प्रकरण में विश्वविद्यालय प्रशासन ने कार्रवाई की है. विश्वविद्यालय ने कड़ा रुख अपनाते हुए आरोपी शिक्षक को निलंबित कर दिया है. मंगलवार, 19 मई 2026 को कुलपति प्रो. जेपी. सैनी की अध्यक्षता में हुई कार्यपरिषद की आपातकालीन बैठक में यह निर्णय लिया गया. इस विशेष बैठक में 3-सदस्यीय उच्चस्तरीय अनुशासन समिति की अंतरिम जांच रिपोर्ट पेश की गई थी, जिसमें आरोपी शिक्षक के खिलाफ लगाए गए आरोपों को प्रथम दृष्टया गंभीर माना गया. ऑडियो क्लिप्स की जांच में पुष्टि: रिपोर्ट पर अंतिम मुहर लगाते हुए कार्यपरिषद ने डॉ. परमजीत सिंह के निलंबन की आधिकारिक संस्तुति को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी. विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार, अनुशासन समिति ने वायरल ऑडियो क्लिप्स, लिखित और मौखिक शिकायतों तथा आंतरिक शिकायत समिति (ICC) द्वारा जुटाए गए सभी महत्वपूर्ण तथ्यों का गहराई से परीक्षण किया. इस प्रारंभिक जांच में शिक्षक के खिलाफ लगाए गए चार प्रमुख आरोप प्रथम दृष्टया पूरी तरह सही पाए गए हैं. कार्यपरिषद ने अपने निर्णय में कहा कि विश्वविद्यालय का उद्देश्य केवल तात्कालिक कार्रवाई करना नहीं है. शिक्षक पर लगे गंभीर आरोप: