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लखनऊ विश्वविद्यालय: छात्रा को डार्लिंग कहने वाले प्रोफेसर परमजीत सिंह सस्पेंड, 15 दिनों में देना है चार्जशीट का जवाब

लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन ने प्राणीशास्त्र विभाग के प्रोफेसर डॉ. परमजीत सिंह को गंभीर आरोपों के चलते तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है.

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संतोषजनक उत्तर न मिलने पर सेवा समाप्ति की तैयारी. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 19, 2026 at 5:40 PM IST

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लखनऊ: लखनऊ विश्वविद्यालय के प्राणीशास्त्र विभाग के शिक्षक डॉ. परमजीत सिंह से जुड़े प्रकरण में विश्वविद्यालय प्रशासन ने कार्रवाई की है. विश्वविद्यालय ने कड़ा रुख अपनाते हुए आरोपी शिक्षक को निलंबित कर दिया है. मंगलवार, 19 मई 2026 को कुलपति प्रो. जेपी. सैनी की अध्यक्षता में हुई कार्यपरिषद की आपातकालीन बैठक में यह निर्णय लिया गया. इस विशेष बैठक में 3-सदस्यीय उच्चस्तरीय अनुशासन समिति की अंतरिम जांच रिपोर्ट पेश की गई थी, जिसमें आरोपी शिक्षक के खिलाफ लगाए गए आरोपों को प्रथम दृष्टया गंभीर माना गया.

ऑडियो क्लिप्स की जांच में पुष्टि: रिपोर्ट पर अंतिम मुहर लगाते हुए कार्यपरिषद ने डॉ. परमजीत सिंह के निलंबन की आधिकारिक संस्तुति को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी. विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार, अनुशासन समिति ने वायरल ऑडियो क्लिप्स, लिखित और मौखिक शिकायतों तथा आंतरिक शिकायत समिति (ICC) द्वारा जुटाए गए सभी महत्वपूर्ण तथ्यों का गहराई से परीक्षण किया. इस प्रारंभिक जांच में शिक्षक के खिलाफ लगाए गए चार प्रमुख आरोप प्रथम दृष्टया पूरी तरह सही पाए गए हैं. कार्यपरिषद ने अपने निर्णय में कहा कि विश्वविद्यालय का उद्देश्य केवल तात्कालिक कार्रवाई करना नहीं है.

शिक्षक पर लगे गंभीर आरोप:

  • परीक्षा प्रश्न-पत्र लीक करने का प्रलोभन देकर छात्रा के यौन शोषण का प्रयास और शिक्षक आचरण नियमावली का उल्लंघन.
  • गोपनीय परीक्षा संबंधी सूचना शेयर करने की बात स्वीकार करना तथा आईसीसी के समक्ष इसकी आधिकारिक स्वीकारोक्ति.
  • अनैतिक एवं अमर्यादित आचरण से विश्वविद्यालय की साख, सामाजिक प्रतिष्ठा और अकादमिक निष्ठा को गंभीर क्षति पहुंचाना.
  • विशाखा गाइडलाइंस और यूजीसी विनियम-2015 के तहत कार्यस्थल पर गंभीर यौन एवं मानसिक उत्पीड़न तथा अशोभनीय कदाचार.

परिसर में छात्राओं की सुरक्षा सर्वोपरि: विश्वविद्यालय प्रशासन का मुख्य उद्देश्य परिसर में छात्राओं के लिए पूरी तरह सुरक्षित और भयमुक्त माहौल सुनिश्चित करना है. परिषद के अनुसार, अनुशासन समिति की अंतरिम रिपोर्ट में आरोपी शिक्षक का आचरण एक शिक्षक की गरिमा के बिल्कुल प्रतिकूल पाया गया, जिसके आधार पर ही तत्काल निलंबन का कड़ा निर्णय लिया गया. परिषद ने एक स्पष्ट और कड़ा संदेश देते हुए कहा कि छात्राओं की गरिमा और परीक्षा की शुचिता से किसी भी प्रकार का समझौता कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे संबंधित व्यक्ति प्रशासनिक रूप से कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो.

15 दिनों के भीतर देना होगा स्पष्टीकरण: विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस निलंबन के साथ ही आरोपी शिक्षक के खिलाफ एक विस्तृत आरोप-पत्र भी जारी कर दिया है. इस आधिकारिक आदेश के तहत डॉ. परमजीत सिंह को आरोप-पत्र जारी होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर अपना लिखित स्पष्टीकरण और प्रतिवाद साक्ष्यों सहित अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा. यह जवाब कुलसचिव के माध्यम से जांच समिति के अध्यक्ष को तय समय में सौंपना होगा. विश्वविद्यालय प्रशासन ने साफ कर दिया है कि यदि निर्धारित समयसीमा के भीतर संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया, तो इसे आरोपों की मौन स्वीकारोक्ति मानते हुए सेवा समाप्ति जैसी कठोरतम कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है.

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