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अब CUET-UG कराएगा लखनऊ विश्वविद्यालय में बीफार्मा में प्रवेश, जल्द आएगा फॉर्म

AKTU के माध्यम से काउंसलिंग बंद, 60 सीटों के लिए प्रवेश प्रक्रिया जल्द होगी शुरू.

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लखनऊ विश्वविद्यालय में बी.फार्म. प्रवेश अब CUET-UG के माध्यम से होंगे. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 9, 2026 at 1:07 PM IST

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लखनऊ: लखनऊ विश्वविद्यालय के इंस्टिट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज में संचालित बी.फार्म. पाठ्यक्रम में शैक्षणिक सत्र 2026-27 से प्रवेश प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है. अब तक बी.फार्म. में प्रवेश डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय (AKTU) द्वारा आयोजित काउंसलिंग प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता था, जबकि इस वर्ष से लखनऊ विश्वविद्यालय स्वयं कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET-UG) के आधार पर प्रवेश प्रदान करेगा.

लखनऊ विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉ. भावना मिश्रा ने बताया कि B.Pharm. पाठ्यक्रम में प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए CUET-UG 2026 में सम्मिलित होना अनिवार्य होगा. CUET-UG का रिजल्ट घोषित होने के बाद अभ्यर्थी लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रवेश पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. प्रवेश प्रक्रिया पूर्णतः CUET-UG में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की गई मेरिट सूची के अनुसार संचालित की जाएगी.

बी.फार्म. पाठ्यक्रम की 60 सीटों में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से बारवीं (10+2) परीक्षा PCB/ PCM/ PCMB (जिसमें अंग्रेजी एक विषय हो) में उत्तीर्ण होना आवश्यक है.

विश्वविद्यालय प्रशासन ने इच्छुक अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे CUET-UG परिणाम घोषित होने के पश्चात निर्धारित समयावधि में ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करें और प्रवेश संबंधी नवीनतम सूचनाओं के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट का नियमित अवलोकन करते रहें.

उल्लेखनीय है कि बी.फार्म. पाठ्यक्रम 4 साल की स्नातक डिग्री है, जो 8 सेमेस्टर में विभाजित है. साल 2021 से संचालित इस पाठ्यक्रम के 2 बैच सफलतापूर्वक उत्तीर्ण हो चुके हैं. वर्तमान में इसके पहले छात्र फार्मास्युटिकल उद्योग, उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं.

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