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लखनऊ विश्वविद्यालय के शिक्षकों ने राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाया मान, NCERT की बायोटेक्नोलॉजी पुस्तकों के निर्माण में निभाई अहम भूमिका

प्रो. कुसुम यादव के मार्गदर्शन में तैयार हुईं छह पाठ्यपुस्तकें और प्रयोगशाला पुस्तिकाएं. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: लखनऊ विश्वविद्यालय के शिक्षकों ने एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी शैक्षणिक और शोध क्षमता का परिचय दिया है. विश्वविद्यालय के शिक्षकों ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) की कक्षा 11 और 12 के लिए तैयार जैव प्रौद्योगिकी (बायोटेक्नोलॉजी) की छह पाठ्यपुस्तकों और प्रयोगशाला पुस्तिकाओं के निर्माण में अहम योगदान दिया है.

इन पुस्तकों से देशभर के विद्यार्थियों को इस विषय की बेहतर समझ मिलेगी. साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों को भी इसका लाभ होगा.

प्रो. कुसुम यादव से एक्सक्लूसिव बातचीत. (Video Credit: ETV Bharat) NCERT की छह किताबों के निर्माण में LU की अहम भूमिका: इस राष्ट्रीय परियोजना में लखनऊ विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति और जैव रसायन विभाग के पूर्व प्रोफेसर प्रो. यूएन द्विवेदी के साथ इसी विभाग की प्रो. कुसुम यादव की प्रमुख भूमिका रही है. इन पुस्तकों में जैव प्रौद्योगिकी जैसे तकनीकी विषय को विद्यार्थियों के लिए आसान और उपयोगी बनाने पर विशेष ध्यान दिया गया है. प्रो. कुसुम यादव ने हिंदी और अंग्रेजी, दोनों भाषाओं में कई महत्वपूर्ण अध्याय लिखे हैं. इसके साथ ही उन्होंने पुस्तकों के संपादन और उनकी वैज्ञानिक गुणवत्ता की समीक्षा की जिम्मेदारी भी संभाली. प्रो. यूएन द्विवेदी और प्रो. कुसुम यादव के मार्गदर्शन में तैयार हुईं छह पाठ्यपुस्तकें और प्रयोगशाला पुस्तिकाएं. (Photo Credit: ETV Bharat) जैव प्रौद्योगिकी के कठिन विषयों को आसान भाषा में समझाया: प्रो. कुसुम यादव ने बताया कि उन्होंने इस परियोजना के तहत जैव प्रौद्योगिकी के कई महत्वपूर्ण विषयों पर मौलिक अध्याय तैयार किए हैं. इनमें जैव अणु (बायोमॉलिक्यूल), एंजाइम गतिकी (एंजाइम काइनेटिक्स), जैव ऊर्जा विज्ञान (बायोएनर्जेटिक्स), चयापचय पथ (मेटाबॉलिक पाथवे) और कृषि में जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग जैसे विषय शामिल हैं. इन अध्यायों को हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार किया गया है, ताकि अलग-अलग माध्यमों से पढ़ने वाले विद्यार्थी इन्हें आसानी से समझ सकें. इससे विद्यार्थियों को तकनीकी विषयों की जानकारी अपनी सुविधानुसार भाषा में मिल सकेगी. देशभर के कक्षा 11 और 12 के विद्यार्थियों को मिलेगा सीधा लाभ. (Photo Credit: ETV Bharat) वैज्ञानिक शुद्धता और गुणवत्ता का भी विशेष ध्यान: पाठ्यपुस्तकों के साथ प्रयोगशाला पुस्तिकाओं में कई प्रयोग भी शामिल किए गए हैं. इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को केवल किताबी जानकारी तक सीमित न रखना, बल्कि प्रयोगों के जरिए विज्ञान को समझने का अवसर देना है. इससे छात्र जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांतों को व्यावहारिक रूप से भी सीख सकेंगे. साथ ही पुस्तकों में दी गई जानकारी की वैज्ञानिक शुद्धता और गुणवत्ता का भी विशेष ध्यान रखा गया है. सीबीएसई सहित विभिन्न शिक्षा बोर्डों में बनेंगी पढ़ाई का मुख्य आधार. (Photo Credit: ETV Bharat)