लखनऊ विश्वविद्यालय के शिक्षकों ने राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाया मान, NCERT की बायोटेक्नोलॉजी पुस्तकों के निर्माण में निभाई अहम भूमिका
LU के शिक्षकों ने NCERT की कक्षा 11 और 12 की बायोटेक्नोलॉजी किताबों के निर्माण में योगदान दिया है. प्रो. कुसुम यादव से एक्सक्लूसिव बातचीत.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 13, 2026 at 6:30 PM IST
लखनऊ: लखनऊ विश्वविद्यालय के शिक्षकों ने एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी शैक्षणिक और शोध क्षमता का परिचय दिया है. विश्वविद्यालय के शिक्षकों ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) की कक्षा 11 और 12 के लिए तैयार जैव प्रौद्योगिकी (बायोटेक्नोलॉजी) की छह पाठ्यपुस्तकों और प्रयोगशाला पुस्तिकाओं के निर्माण में अहम योगदान दिया है.
इन पुस्तकों से देशभर के विद्यार्थियों को इस विषय की बेहतर समझ मिलेगी. साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों को भी इसका लाभ होगा.
NCERT की छह किताबों के निर्माण में LU की अहम भूमिका: इस राष्ट्रीय परियोजना में लखनऊ विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति और जैव रसायन विभाग के पूर्व प्रोफेसर प्रो. यूएन द्विवेदी के साथ इसी विभाग की प्रो. कुसुम यादव की प्रमुख भूमिका रही है. इन पुस्तकों में जैव प्रौद्योगिकी जैसे तकनीकी विषय को विद्यार्थियों के लिए आसान और उपयोगी बनाने पर विशेष ध्यान दिया गया है. प्रो. कुसुम यादव ने हिंदी और अंग्रेजी, दोनों भाषाओं में कई महत्वपूर्ण अध्याय लिखे हैं. इसके साथ ही उन्होंने पुस्तकों के संपादन और उनकी वैज्ञानिक गुणवत्ता की समीक्षा की जिम्मेदारी भी संभाली.
जैव प्रौद्योगिकी के कठिन विषयों को आसान भाषा में समझाया: प्रो. कुसुम यादव ने बताया कि उन्होंने इस परियोजना के तहत जैव प्रौद्योगिकी के कई महत्वपूर्ण विषयों पर मौलिक अध्याय तैयार किए हैं. इनमें जैव अणु (बायोमॉलिक्यूल), एंजाइम गतिकी (एंजाइम काइनेटिक्स), जैव ऊर्जा विज्ञान (बायोएनर्जेटिक्स), चयापचय पथ (मेटाबॉलिक पाथवे) और कृषि में जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग जैसे विषय शामिल हैं. इन अध्यायों को हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार किया गया है, ताकि अलग-अलग माध्यमों से पढ़ने वाले विद्यार्थी इन्हें आसानी से समझ सकें. इससे विद्यार्थियों को तकनीकी विषयों की जानकारी अपनी सुविधानुसार भाषा में मिल सकेगी.
वैज्ञानिक शुद्धता और गुणवत्ता का भी विशेष ध्यान: पाठ्यपुस्तकों के साथ प्रयोगशाला पुस्तिकाओं में कई प्रयोग भी शामिल किए गए हैं. इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को केवल किताबी जानकारी तक सीमित न रखना, बल्कि प्रयोगों के जरिए विज्ञान को समझने का अवसर देना है. इससे छात्र जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांतों को व्यावहारिक रूप से भी सीख सकेंगे. साथ ही पुस्तकों में दी गई जानकारी की वैज्ञानिक शुद्धता और गुणवत्ता का भी विशेष ध्यान रखा गया है.
पूर्व कुलपति प्रो. यूएन द्विवेदी का रहा मार्गदर्शन: इस परियोजना में लखनऊ विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रो. यूएन द्विवेदी का मार्गदर्शन भी महत्वपूर्ण रहा. उन्होंने वर्ष 2002 में विश्वविद्यालय में एमएससी बायोटेक्नोलॉजी पाठ्यक्रम की शुरुआत की थी. वर्ष 2017 में शुरू हुई एनसीईआरटी की इस राष्ट्रीय परियोजना में उन्होंने मार्गदर्शक की भूमिका निभाई. परियोजना के समन्वयक प्रो. दिनेश कुमार, आचार्य प्राणी विज्ञान एवं डीन शोध, एनसीईआरटी ने उनके मार्गदर्शन में प्रो. कुसुम यादव और देश के अन्य विशेषज्ञों के साथ मिलकर पाठ्यक्रम और पुस्तकों को तैयार करने का काम किया.
देशभर के शिक्षकों से कराई गई पुस्तकों की समीक्षा: प्रो. कुसुम यादव ने बताया कि पुस्तकों को अंतिम रूप देने से पहले देशभर के कक्षा 11 और 12 के जीव विज्ञान शिक्षकों से इनकी समीक्षा कराई गई. शिक्षकों से मिले सुझावों को भी पुस्तकों में शामिल किया गया. प्रयोगशाला पुस्तिकाओं को स्कूलों में बेहतर तरीके से लागू करने के लिए विभिन्न राज्यों के शिक्षकों को प्रयोगों का विशेष प्रशिक्षण भी दिया गया. इसका मकसद यह सुनिश्चित करना था कि स्कूलों में विद्यार्थी प्रयोगों के जरिए विषय को बेहतर ढंग से समझ सकें.
हिंदी और अंग्रेजी में तैयार हुईं छह पुस्तकें: एनसीईआरटी की इस परियोजना के तहत हिंदी और अंग्रेजी, दोनों माध्यमों में कुल छह पुस्तकें तैयार की गई हैं. अंग्रेजी माध्यम में कक्षा 11 की जैव प्रौद्योगिकी की पुस्तक वर्ष 2019 में और कक्षा 12 की पुस्तक वर्ष 2023 में प्रकाशित हुई थी. कक्षा 11 और 12 के लिए संयुक्त प्रयोगशाला पुस्तिका वर्ष 2026 में प्रकाशित की गई. वहीं, हिंदी माध्यम में कक्षा 11 की जैव प्रौद्योगिकी की पुस्तक और कक्षा 11 व 12 की संयुक्त प्रयोगशाला पुस्तिका वर्ष 2026 में प्रकाशित हो चुकी हैं.
छात्रों को प्रयोगात्मक जानकारी भी मिल रही: कक्षा 12 की हिंदी पाठ्यपुस्तक जल्द प्रकाशित की जाएगी. लखनऊ विश्वविद्यालय के शिक्षकों के योगदान से तैयार ये पुस्तकें केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) समेत देश के विभिन्न शिक्षा बोर्डों में जैव प्रौद्योगिकी की पढ़ाई का महत्वपूर्ण आधार बन रही हैं. इनके माध्यम से कक्षा 11 और 12 के विद्यार्थियों को विषय की सैद्धांतिक जानकारी के साथ प्रयोगात्मक ज्ञान भी मिल रहा है. इस तरह विश्वविद्यालय के शिक्षकों का शैक्षणिक और शोध योगदान देशभर के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी साबित हो रहा है.
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