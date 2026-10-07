लखनऊ यूनिवर्सिटी की बड़ी खोज: UV किरणों से औषधीय पौधे 'बाकुची' में बढ़े कैंसर-रोधी गुण
शोध से पता चला, UV-B किरणों से बाकुची पौधे में बाकुचियोल-सोरालेन जैसे कैंसर-रोधी और त्वचा रोग नाशक तत्वों का उत्पादन तेजी से बढ़ता है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 7, 2026 at 6:59 PM IST
लखनऊ: आमतौर पर पराबैंगनी (UV) किरणों को इंसानों, पेड़-पौधों और पर्यावरण के लिए हानिकारक माना जाता है. हालांकि लखनऊ विश्वविद्यालय के वनस्पति विज्ञान विभाग की सहायक प्रोफेसर डॉ. अवंतिका पांडेय के शोध ने इस सोच को पूरी तरह बदल दिया है. बीएचयू के सहयोग से हुए इस अध्ययन में सामने आया है कि 'बाकुची' पौधे पर अतिरिक्त UV-B विकिरण पड़ने से उसके जीवनरक्षक औषधीय तत्वों का उत्पादन काफी बढ़ जाता है. पौधे एक जगह स्थिर रहते हैं, इसलिए विपरीत परिस्थितियों का सामना करने के लिए वे अपने भीतर एक खास रासायनिक रक्षा तंत्र बना लेते हैं.
कैंसर और सफेद दाग के इलाज में मददगार: रिसर्च में पाया गया कि UV-B के संपर्क में आने पर बाकुची के बीजों में बाकुचियोल, सोरालेन और आइसोसोरालेन जैसे कीमती यौगिक बहुत अधिक मात्रा में बनने लगते हैं. ये सभी रसायन सफेद दाग, सोरायसिस और त्वचा की गंभीर सूजन के इलाज में बेहद असरदार माने जाते हैं. दुनिया भर के वैज्ञानिक इस समय इनके कैंसर-रोधी और उम्र के असर को थामने वाले गुणों पर गहराई से रिसर्च कर रहे हैं. UV-B के प्रभाव में तैयार बीजों के अर्क में हानिकारक फ्री-रेडिकल्स को खत्म करने की क्षमता भी ज्यादा पाई गई.
प्रदूषित मिट्टी में भी असरदार साबित हुआ शोध: डॉ. अवंतिका पांडेय के अनुसार सफेद दाग और कैंसर के इलाज के साथ-साथ पर्यावरण के लिहाज से भी यह पौधा बहुत काम का है. यह पूरा प्रयोग किसी लैब के कृत्रिम माहौल के बजाय प्राकृतिक बाहरी वातावरण में संपन्न किया गया. इसमें क्रोमियम जैसी जहरीली भारी धातु से दूषित मिट्टी में भी UV-B किरणों का सकारात्मक औषधीय असर पूरी तरह बना रहा. बीजों ने मिट्टी से बहुत कम जहरीला तत्व सोखा और UV-B के संपर्क ने बीजों तक पहुंचने वाले क्रोमियम की मात्रा को और कम कर दिया.
किसानों के लिए मुनाफे का नया जरिया: इस रिसर्च से यह साबित होता है कि एक तनाव के संपर्क में आने से पौधा दूसरे पर्यावरणीय तनाव को सहने में सक्षम हो जाता है. अधिक धूप और प्राकृतिक UV वाले शुष्क इलाकों में किसान बाकुची की खेती करके कम लागत में ज्यादा कमाई कर सकते हैं. हल्की प्रदूषित जमीन में भी इसकी खेती सुरक्षित तरीके से की जा सकती है. अंतरराष्ट्रीय पत्रिका 'प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज, इंडिया' में छपा यह शोध विलुप्तप्राय प्रजातियों को बचाने में मील का पत्थर साबित होगा.
यह भी पढ़ें- श्रद्धा भाव से प्रेमानंद महाराज के आश्रम जाते हैं विराट कोहली, प्रवक्ता ने 5 करोड़ रुपये लेने के दावे को बताया पूरी तरह से झूठा