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लखनऊ यूनिवर्सिटी की बड़ी खोज: UV किरणों से औषधीय पौधे 'बाकुची' में बढ़े कैंसर-रोधी गुण

पराबैंगनी किरणों से बढ़ेगा जीवनरक्षक औषधियों का उत्पादन, लखनऊ यूनिवर्सिटी के शोध में खुलासा ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: आमतौर पर पराबैंगनी (UV) किरणों को इंसानों, पेड़-पौधों और पर्यावरण के लिए हानिकारक माना जाता है. हालांकि लखनऊ विश्वविद्यालय के वनस्पति विज्ञान विभाग की सहायक प्रोफेसर डॉ. अवंतिका पांडेय के शोध ने इस सोच को पूरी तरह बदल दिया है. बीएचयू के सहयोग से हुए इस अध्ययन में सामने आया है कि 'बाकुची' पौधे पर अतिरिक्त UV-B विकिरण पड़ने से उसके जीवनरक्षक औषधीय तत्वों का उत्पादन काफी बढ़ जाता है. पौधे एक जगह स्थिर रहते हैं, इसलिए विपरीत परिस्थितियों का सामना करने के लिए वे अपने भीतर एक खास रासायनिक रक्षा तंत्र बना लेते हैं.