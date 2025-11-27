ETV Bharat / state

LU के प्रोफेसर ने बनाया अनोखा कैटालिस्ट; तैयार होंगी इको फ्रेंडली दवाएं, पढ़िए कैसे करेगा काम?

कैटालिस्ट से बन सकती हैं इको फ्रेंडली दवाएं. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : लखनऊ विश्वविद्यालय के रसायन शास्त्र विभाग के शिक्षक ने अनोखा कैटालिस्ट (उत्प्रेरक) बनाया है. यह दवाओं के औद्यौगिक उत्पादन का तरीका बदल देगा. यह पर्यावरण को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाएगा. विवि के इस शोध से इको फ्रेंडली दवाओं को तैयार करना आसान हो जाएगा. रसायन शास्त्र विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. सुशील कुमार मौर्य के नेतृत्व में शोधकर्ताओं की टीम ने पर्यावरण अनुकूल और फिर से प्रयोग लायक उत्प्रेरक (कैटालिस्ट) विकसित किया है. यह नाइट्रोजन कंपाउंड को अमीन में बदलेगा. अमीन दवाइयों, रंगों, कृषि-रसायनों और पॉलिमर बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं. इन सेंटरों के विशेषज्ञ भी थे रिसर्च में शामिल : शोध में सीएसआईआर इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायोरिसोर्स टेक्नोलॉजी, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर और आईआईटी पालक्काड, कंजिकोडे के शोधकर्ता भी शामिल रहे हैं. टीम ने वैनाडियम टाइटेनियम ऑक्साइड उत्प्रेरक तैयार किया है. यह नाइट्रो यौगिकों को स्वच्छ और प्रभावी तरीके से अमीन में बदल देता है. मौजूदा समय में दवाओं को बनाने में पैदा होता है कचरा : प्रोफेसर डॉ. सुशील कुमार मौर्य ने बताया कि मौजूदा समय पारंपरिक तरीकों में दवाएं तैयार की जाती हैं. इनमें महंगे और खतरनाक उच्च दाब वाले हाइड्रोजन गैस और पैलेडियम, प्लैटिनम जैसे धातु का उपयोग होता है. इस प्रक्रिया में जहरीला कचरा भी पैदा होता है. प्रोफेसर का दावा है कि नया उत्प्रेरक इससे अलग है. यह सुरक्षित हाइड्रोजन स्रोत और इथेनॉल जैसे पर्यावरण अनुकूल विलायक का उपयोग करता है. इससे केवल नाइट्रोजन और पानी उत्पाद के रूप में निकलते हैं. यह शोध रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री जर्नल मैटेरियल्स एडवांसेज में प्रकाशित हो चुका है.