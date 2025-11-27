ETV Bharat / state

LU के प्रोफेसर ने बनाया अनोखा कैटालिस्ट; तैयार होंगी इको फ्रेंडली दवाएं, पढ़िए कैसे करेगा काम?

नाइट्रोजन कंपाउंड को अमीन में बदल देता है कैटालिस्ट, शोध रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री जर्नल मैटेरियल्स एडवांसेज में प्रकाशित.

कैटालिस्ट से बन सकती हैं इको फ्रेंडली दवाएं.
कैटालिस्ट से बन सकती हैं इको फ्रेंडली दवाएं. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 27, 2025 at 7:01 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ : लखनऊ विश्वविद्यालय के रसायन शास्त्र विभाग के शिक्षक ने अनोखा कैटालिस्ट (उत्प्रेरक) बनाया है. यह दवाओं के औद्यौगिक उत्पादन का तरीका बदल देगा. यह पर्यावरण को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाएगा. विवि के इस शोध से इको फ्रेंडली दवाओं को तैयार करना आसान हो जाएगा.

रसायन शास्त्र विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. सुशील कुमार मौर्य के नेतृत्व में शोधकर्ताओं की टीम ने पर्यावरण अनुकूल और फिर से प्रयोग लायक उत्प्रेरक (कैटालिस्ट) विकसित किया है. यह नाइट्रोजन कंपाउंड को अमीन में बदलेगा. अमीन दवाइयों, रंगों, कृषि-रसायनों और पॉलिमर बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं.

इन सेंटरों के विशेषज्ञ भी थे रिसर्च में शामिल : शोध में सीएसआईआर इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायोरिसोर्स टेक्नोलॉजी, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर और आईआईटी पालक्काड, कंजिकोडे के शोधकर्ता भी शामिल रहे हैं. टीम ने वैनाडियम टाइटेनियम ऑक्साइड उत्प्रेरक तैयार किया है. यह नाइट्रो यौगिकों को स्वच्छ और प्रभावी तरीके से अमीन में बदल देता है.

मौजूदा समय में दवाओं को बनाने में पैदा होता है कचरा : प्रोफेसर डॉ. सुशील कुमार मौर्य ने बताया कि मौजूदा समय पारंपरिक तरीकों में दवाएं तैयार की जाती हैं. इनमें महंगे और खतरनाक उच्च दाब वाले हाइड्रोजन गैस और पैलेडियम, प्लैटिनम जैसे धातु का उपयोग होता है. इस प्रक्रिया में जहरीला कचरा भी पैदा होता है.

प्रोफेसर का दावा है कि नया उत्प्रेरक इससे अलग है. यह सुरक्षित हाइड्रोजन स्रोत और इथेनॉल जैसे पर्यावरण अनुकूल विलायक का उपयोग करता है. इससे केवल नाइट्रोजन और पानी उत्पाद के रूप में निकलते हैं. यह शोध रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री जर्नल मैटेरियल्स एडवांसेज में प्रकाशित हो चुका है.

तैयार की गईं कई दवाएं : प्रोफेसर सुशील ने बताया कि इस कैटालिस्ट तकनीक से शोधकर्ताओं ने 50 से अधिक अमीन आधारित यौगिक सफलतापूर्वक तैयार किए. इसके अलावा पैरासिटामोल, फिनासेटिन, बेंजोकेन, ब्यूटाम्बेन, ब्रोमहेक्सीन जैसी दवाएं तैयार की गई हैं. यह उत्प्रेरक विशुद्ध रुप से पर्यावरण का मित्र है. इसे फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है. यह कई चक्रों तक अपनी क्षमता बनाए रखता है.

प्रोफेसर ने बताया कि कैटालिस्ट जटिल और संवेदनशील यौगिकों पर भी प्रभावी है. बड़े पैमाने पर औद्योगिक उपयोग की संभावना को मजबूत करता है. करोलिंस्का इंस्टीट्यूट, स्टॉकहोम, स्वीडन में पोस्ट-डॉक्टरल एसोसिएट डॉ. राहुल उपाध्याय ने इस प्रक्रिया को विकसित और अनुकूलित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.

क्या है कैटालिस्ट : डॉ. सुशील ने बताया कि यह नवाचार कार्बन फुटप्रिंट और रासायनिक अपशिष्ट को कम करने में मदद करेगा. इसे नाइट्रो यौगिकों को स्वच्छ और प्रभावी तरीके से अमीन में बदल देता है. यह पर्यावरण के लिए काफी बेहतर है. कैटालिस्ट अंग्रेजी शब्द है. इसका अर्थ उत्प्रेरक है. जैसे चूल्हे पर दाल बना रहे हैं, आग थोड़ा ज्यादा कर देने पर वह जल्दी तैयार हो जाता है, आंच को ज्यादा करने की प्रक्रिया ही कैटालिस्ट है.

क्या होता है अमीन : प्रोफेसर के अनुसार रसायन विज्ञान में अमीन अमोनिया से उत्पन्न होते हैं. इनमें अमोनिया के एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को एल्किल या एरिल समूहों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है. इन यौगिकों में एक कार्बन-नाइट्रोजन बंध होता है. नाइट्रोजन परमाणु पर एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है. अमीनों को तीन मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है. इसमें प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक शामिल हैं. यह इस बात पर निर्भर करता है कि नाइट्रोजन से कितने एल्किल/एरिल समूह जुड़े हैं.

यह भी पढ़ें : महिलाओं में गर्भाशय कैंसर क्यों बढ़ रहा है, जानिए क्या है लक्षण और कैसे करें बचाव?

TAGGED:

LUCKNOW UNIVERSITY
LU RESEARCH UNIQUE CATALYST
ECO FRIENDLY MEDICINE
लखनऊ यूनिवर्सिटी रिसर्च
LUCKNOW UNIVERSITY RESEARCH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.