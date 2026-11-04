लखनऊ यूनिवर्सिटी को ICMR से 2 करोड़ की रिसर्च ग्रांट मिली, शोध में AI की ली जाएगी मदद
इस परियोजना का नेतृत्व लखनऊ विश्वविद्यालय के बायोकेमिस्ट्री विभाग के डॉ. रुद्र प्रकाश ओझा करेंगे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 4, 2026 at 9:29 PM IST
लखनऊ : बढ़ती उम्र के साथ शरीर के मेटाबोलिज्म में परिवर्तन का मिलना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है. ऐसे में हम क्या खाते हैं, इसका असर सिर्फ हमारे पाचन तंत्र पर ही नहीं, बल्कि हमारे दिमाग की सेहत पर भी पड़ता है. इसी संबंध को समझने के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय, किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (केजीएमयू) और प्रयागराज के एसएस खन्ना गर्ल्स डिग्री कॉलेज के वैज्ञानिक मिलकर शोध करेंगे. इसके लिए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) ने इस संयुक्त शोध परियोजना के लिए दो करोड़ रुपये की ग्रांट मंजूर की है.
शोध का मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना है कि उम्र बढ़ने के साथ हमारी आंतों में मौजूद सूक्ष्मजीवों (बैक्टीरिया आदि) में किस तरह के बदलाव आते हैं और इनका असर दिमाग की कार्यक्षमता पर कैसे पड़ता है. वैज्ञानिकों के अनुसार, आंत और दिमाग के बीच एक खास संबंध होता है, जिसे गट-ब्रेन एक्सिस कहा जाता है. आंतों में मौजूद सूक्ष्मजीव पाचन के साथ-साथ शरीर की कई दूसरी प्रक्रियाओं और दिमाग की कार्यप्रणाली को भी प्रभावित करते हैं.
एआई के जरिये बदलावों का होगा विश्लेषण : लखनऊ विश्वविद्यालय के बायोकेमिस्ट्री विभाग के एसोसिएट प्रो. डॉ. रुद्र प्रकाश ओझा का कहना है कि शोध में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और मशीन लर्निंग की मदद से इन बदलावों का विश्लेषण किया जाएगा. इसके जरिए यह समझने का प्रयास होगा कि उम्र बढ़ने के दौरान शरीर में होने वाले जैविक बदलावों का याददाश्त, मानसिक क्षमता और न्यूरोलॉजिकल स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है. साथ ही डिमेंशिया और उम्र से जुड़ी दूसरी बीमारियों के शुरुआती संकेतों की पहचान के रास्ते भी तलाशे जाएंगे.
प्रोजेक्ट में यह हैं शामिल : इस परियोजना का नेतृत्व लखनऊ विश्वविद्यालय के बायोकेमिस्ट्री विभाग के डॉ. रुद्र प्रकाश ओझा करेंगे. डॉ. राज कमल श्रीवास्तव, केजीएमयू के डॉ. सुमित रुंगटा और एसएस खन्ना गर्ल्स डिग्री कॉलेज के डॉ. शैलेंद्र कुमार सिंह सह-प्रमुख अन्वेषक के रूप में शोध में शामिल होंगे. इस शोध के जरिये भविष्य में आंतों की सेहत को बेहतर बनाकर उम्र से जुड़ी न्यूरोलॉजिकल और मेटाबॉलिक समस्याओं की रोकथाम और उपचार के लिए नई रणनीतियां विकसित करने में मदद मिलेगी.
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