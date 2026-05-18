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लखनऊ यूनिवर्सिटी की छात्रा से अश्लील बातचीत करने वाला प्रोफेसर बोला- जुबान फिसल गई थी, करियर पर फैसला कल

सोमवार को मामले में आपातकालीन कार्यपरिषद की बैठक बुलाई गई. आईसीसी ने भी अपनी रिपोर्ट सौंप दी है.

मामले में तीन सदस्यीय अनुशासन समिति का गठन किया गया है.
मामले में तीन सदस्यीय अनुशासन समिति का गठन किया गया है. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 18, 2026 at 4:16 PM IST

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लखनऊ : लखनऊ विश्वविद्यालय के प्राणीशास्त्र विभाग के प्रोफेसर डॉ. परमजीत सिंह से जुड़े कथित आपत्तिजनक ऑडियो क्लिप मामले में सोमवार को आपातकालीन कार्यपरिषद की बैठक बुलाई गई, जिसकी अध्यक्षता कुलपति प्रो. जेपी सैनी ने की. बैठक का मुख्य उद्देश्य आंतरिक शिकायत समिति (ICC) द्वारा रिकॉर्ड समय में तैयार की गई जांच रिपोर्ट पर विचार करना और आरोपी प्रोफेसर के खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करना था.

विश्वविद्यालय के प्रवक्ता मुकुल श्रीवास्तव ने बताया कि आईसीसी ने दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए. पीड़ित छात्रा ने समिति के सामने मानसिक प्रताड़ना और दबाव से जुड़ी घटनाओं का सिलसिलेवार विवरण दिया. वहीं आरोपी प्रोफेसर डॉ. परमजीत सिंह ने आरोपों से इनकार करने का प्रयास किया, लेकिन वायरल ऑडियो में आवाज अपनी होने की बात स्वीकार की. उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि बातचीत के दौरान उनकी जुबान फिसल गई थी.

कार्यपरिषद के सदस्यों ने वायरल ऑडियो को ध्यानपूर्वक सुना और एकमत से माना कि यह कृत्य शिक्षक-छात्र संबंधों की गरिमा के पूरी तरह विपरीत है. आईसीसी ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट कहा कि उपलब्ध साक्ष्यों, स्थापित तथ्यों और आरोपी द्वारा स्वीकार की गई वॉयस रिकॉर्डिंग के आधार पर उनका आचरण अनुचित, अनैतिक और अत्यंत गंभीर श्रेणी का है. समिति ने आरोपी के खिलाफ कठोरतम दंडात्मक कार्रवाई की अनुशंसा की है.

आईसीसी की रिपोर्ट के आधार पर कुलपति प्रो. जेपी सैनी की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय अनुशासन समिति का गठन किया गया है. समिति में एपी सेन गर्ल्स पीजी कॉलेज की प्राचार्या प्रो. रचना श्रीवास्तव और विधि संकाय के प्रो. आनंद विश्वकर्मा को सदस्य बनाया गया है. यह समिति अगले 24 घंटे के भीतर अपनी अंतरिम रिपोर्ट सौंपेगी. इसके बाद 19 मई को कार्यपरिषद की एक और आकस्मिक बैठक होगी, जिसमें आरोपी प्रोफेसर के खिलाफ अंतिम और कठोर सेवा संबंधी कार्रवाई पर फैसला लिया जाएगा.

मामले के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए कई महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले लिए हैं. विश्वविद्यालय और संबद्ध महाविद्यालयों में पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी. अधिकारियों के व्हाट्सएप नंबर और आधिकारिक ईमेल परिसर में प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शित किए जाएंगे. छात्राओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए आईसीसी सालभर सेमिनार, कार्यशालाएं और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करेगी. प्रत्येक माह विश्वविद्यालय और कॉलेजों में महिला सुरक्षा से जुड़े कार्यक्रम अनिवार्य रूप से कराए जाएंगे.

कुलपति प्रो. जेपी सैनी ने कहा कि लखनऊ विश्वविद्यालय अपने छात्र-छात्राओं, विशेषकर छात्राओं की सुरक्षा और सम्मान से कोई समझौता नहीं करेगा. एक शिक्षक का ऐसा आचरण किसी भी सभ्य समाज में स्वीकार्य नहीं हो सकता. दोषी के खिलाफ नियमों के तहत ऐसी कार्रवाई की जाएगी जो भविष्य के लिए नजीर बने.

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प्रोफेसर ने की छात्रा से अश्लील बात
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