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लखनऊ यूनिवर्सिटी: छात्रा पर प्रोफेसर परमजीत सिंह ने मिलने के लिए बनाया दबाव, ऑडियो सामने आने पर FIR दर्ज

छात्रा ने दिखाई हिम्मत, लगाया गंभीर आरोप: प्रोफेसर द्वारा संबंधित छात्रा को अपने पास बुलाने और मुलाकात करने के लिए कई बार अनुचित दबाव बनाया गया, जिसके बाद फोन कट गया. पीड़ित छात्रा ने हिम्मत दिखाते हुए आरोप लगाया है कि प्रोफेसर बार-बार अकेले में मुलाकात करने के लिए उस पर दबाव बना रहा था. प्रोफेसर द्वारा पेपर आउट करने की बात भी कही जा रही थी, लेकिन छात्रा ने स्पष्ट कहा कि मुझे कोई पेपर नहीं देखना है क्योंकि हमने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है. यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इस पूरे संवेदनशील मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है.

उसके बाद जब पीड़ित छात्रा ने उनकी इस बात से साफ मना किया तो प्रोफेसर ने मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ दीं. ऑडियो में वे कहते सुने जा रहे हैं कि "हमने डार्लिंग तुम्हारे लिए दो पेपर आउट कर लिए हैं, 7 दिन में एक बार जरूर मिलने आ जाना".

लखनऊ: लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का ऑडियो सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है. इस ऑडियो में प्रोफेसर परमजीत सिंह एक छात्रा से बात करते हुए कह रहे हैं कि तुम्हारे परिवार में किसी की तबीयत खराब हो तो हम आ जाएंगे और आर्थिक तौर से भी हम तुम्हारी मदद करेंगे.

प्रशासन ने गठित की उच्च स्तरीय कमेटी: इसके साथ ही पूरे मामले की आंतरिक पड़ताल के लिए एक विशेष कमेटी गठित की गई है, जिसे अगले 24 घंटे में अपनी जांच रिपोर्ट सौंपनी है. लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन ने दोनों ऑडियो के संबंध में बताया कि विश्वविद्यालय ऐसे मामलों में ज़ीरो टॉलरेंस की नीति अपनाता है. प्रबंधन के अनुसार, इस प्रकार की त्वरित कार्रवाई से संस्थान की गरिमा और सुरक्षा को बनाए रखने में मदद मिलेगी. विश्वविद्यालय का साफ मानना है कि संस्थान के शैक्षणिक वातावरण को प्रभावित करने वाले किसी भी आचरण को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

कुलपति ने दिए 24 घंटे में रिपोर्ट के निर्देश: कुलपति प्रो. जेपी सैनी ने इस संदर्भ में विश्वविद्यालय की इंटरनल कंप्लेंट कमेटी (ICC) को आदेश दिया है कि वह 24 घंटे के भीतर इस मामले की गहन जांच कर अपनी विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करे. यह त्वरित कदम विश्वविद्यालय की पारदर्शी, निष्पक्ष और उत्तरदायी कार्यप्रणाली को पूरी तरह से दर्शाता है. इससे यह भी सुनिश्चित हो सकेगा कि आरोपों की बिना किसी पक्षपात के जांच हो और दोषी पाए जाने पर आरोपी के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाए. साथ ही, ऑडियो में कथित तौर पर पेपर लीक करने की बात सामने आने पर विभाग और भी सतर्क हो गया है.

परीक्षा नियंत्रक ने दर्ज कराई एफआईआर: संबंधित शिक्षक के खिलाफ विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक ने भी पुलिस में एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई है. यह सख्त कानूनी कार्रवाई विश्वविद्यालय की उस प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है कि परीक्षा प्रक्रिया की पवित्रता और छात्रों के हितों की रक्षा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है. पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर ऑडियो की फॉरेंसिक और तकनीकी जांच शुरू कर दी है. विश्वविद्यालय के अन्य छात्रों और शिक्षक संघ ने भी इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा की है. ईटीवी भारत इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है.

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