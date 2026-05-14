लखनऊ विश्वविद्यालय में अब 5-दिवसीय कार्य सप्ताह, ऊर्जा संरक्षण की दिशा में पहल
पूर्व निर्धारित परीक्षाएं पहले से जारी समय-सारिणी के अनुसार ही आयोजित की जाएंगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 14, 2026 at 3:27 PM IST
लखनऊ: यूपी के लखनऊ विश्वविद्यालय ने वैश्विक ऊर्जा संकट और संसाधनों के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है. कुलपति प्रो. जे.पी. सैनी के निर्देश पर विश्वविद्यालय में अब सोमवार से शुक्रवार तक 5 दिवसीय कार्य सप्ताह लागू किया जाएगा. उत्तर प्रदेश में इस व्यवस्था को अपनाने वाला लखनऊ विश्वविद्यालय पहला संस्थान बन गया है.
कुलसचिव कार्यालय की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, अब विश्वविद्यालय के सभी कार्यालय और शैक्षणिक कक्षाएं सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक संचालित होंगी. दोपहर 1:30 बजे से 2 बजे तक भोजनावकाश रहेगा. हालांकि, पूर्व निर्धारित परीक्षाएं पहले से जारी समय-सारिणी के अनुसार ही आयोजित की जाएंगी.
विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि यह निर्णय मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों और बढ़ते ऊर्जा संकट को देखते हुए लिया गया है. सप्ताह में एक दिन परिसर बंद रहने से बिजली, ईंधन और अन्य संसाधनों की बड़ी बचत होगी. साथ ही परिवहन और संचालन संबंधी खर्चों में भी कमी आएगी.
कुलपति प्रो. जे.पी. सैनी ने कहा कि वर्तमान वैश्विक युद्ध और ऊर्जा संकट को देखते हुए हमें संसाधनों के प्रति गंभीर होना होगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊर्जा संरक्षण के आह्वान को ध्यान में रखते हुए लखनऊ विश्वविद्यालय ने यह पहल की है. यह निर्णय न सिर्फ ऊर्जा बचत की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि कार्यक्षमता बढ़ाने में भी सहायक होगा.
विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार इस नई व्यवस्था से कर्मचारियों और छात्रों को बेहतर कार्य-संतुलन मिलेगा. वहीं संस्थान ऊर्जा मितव्ययिता के राष्ट्रीय अभियान में भी अपनी प्रभावी भागीदारी निभाएगा.
प्रमुख बिंदु
- यूपी की पहली राज्य यूनिवर्सिटी जिसने 5-डे वर्किंग कल्चर अपनाया
- ऊर्जा संरक्षण और संसाधनों की बचत को बढ़ावा
- प्रधानमंत्री के ‘ऊर्जा बचत’ संदेश को धरातल पर उतारने की पहल
- बिजली और परिवहन संसाधनों की होगी बड़ी बचत
- कार्यक्षमता और प्रशासनिक संचालन में आएगा सुधार
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