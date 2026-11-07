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लखनऊ विश्वविद्यालय का फरमान, संबद्ध कॉलेजों के हर शैक्षणिक कार्यक्रम की शुरुआत कुलगीत से होगी

छात्रों में संस्थान के प्रति गौरव बढ़ाने की पहल, सेमिनार और वार्षिकोत्सव में गूंजेगा कुलगीत. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: लखनऊ विश्वविद्यालय ने अपने पांच जिलों में फैले संबद्ध महाविद्यालयों को लेकर नया दिशा-निर्देश जारी किया है. नए निर्देशों के तहत अब विश्वविद्यालय से जुड़े सभी कॉलेजों में होने वाले औपचारिक शैक्षणिक, बौद्धिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शुरुआत अनिवार्य रूप से विश्वविद्यालय के अधिकृत कुलगीत से ही होगी. इस संबंध में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. जेपी सैनी ने आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है.

पांच जिलों के कॉलेजों में दिखेगी एकरूपता: विश्वविद्यालय स्तर पर शुरू की गई इस पहल का मुख्य उद्देश्य मुख्य परिसर और संबद्ध महाविद्यालयों के बीच शैक्षणिक व सांस्कृतिक एकरूपता को मजबूत बनाना है. इसके साथ ही छात्रों में अपने संस्थान के प्रति गौरव और जुड़ाव की भावना विकसित करने का प्रयास किया गया है. यह नया नियम लखनऊ, सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर खीरी और रायबरेली के सभी डिग्री कॉलेजों में समान रूप से लागू होगा. अब राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय सेमिनार, कार्यशालाओं, दीक्षारंभ समारोहों, वार्षिकोत्सव और युवा महोत्सव जैसे कार्यक्रमों की शुरुआत कुलगीत के गायन या वादन से ही की जाएगी.

संस्थान की ऐतिहासिक विरासत से जुड़ेंगे विद्यार्थी: कुलपति प्रो. जेपी सैनी ने इस पहल का महत्व बताते हुए कहा कि कुलगीत किसी भी विश्वविद्यालय की आत्मा और उसकी ऐतिहासिक विरासत का प्रतीक होता है. लखनऊ विश्वविद्यालय का कुलगीत उसकी समृद्ध ज्ञान परंपरा और राष्ट्र निर्माण के संकल्पों को बहुत सुंदर ढंग से अभिव्यक्त करता है. इसलिए संबद्ध महाविद्यालयों के विद्यार्थियों और शिक्षकों को इस महान परंपरा से जोड़ना बेहद जरूरी समझा गया.