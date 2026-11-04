लखनऊ विश्वविद्यालय में विदेशी छात्रों ने मनाया दीपोत्सव 2026: 55 देशों के 400 छात्र-छात्राओं ने की लक्ष्मी-गणेश पूजा
लखनऊ विश्वविद्यालय में 55 देशों के 400 अंतरराष्ट्रीय छात्र-छात्राओं ने कुलपति प्रो. जय प्रकाश सैनी के साथ मिलकर दीपोत्सव-2026 और लक्ष्मी-गणेश पूजन में हिस्सा लिया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 4, 2026 at 9:38 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित लखनऊ विश्वविद्यालय परिसर में बुधवार को एक अनोखा और भव्य सांस्कृतिक दृश्य देखने को मिला. विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहे विदेशी छात्र-छात्राओं ने पूरे उत्साह और उल्लास के साथ दीपोत्सव-2026 पर्व मनाया.
इस रंगारंग कार्यक्रम में करीब 55 अलग-अलग देशों के 400 से अधिक अंतरराष्ट्रीय छात्र-छात्राओं ने बढ़-चढ़कर भाग लिया. विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जय प्रकाश सैनी ने वैश्विक सद्भाव और सांस्कृतिक एकता का सुंदर संदेश देकर उत्सव की शुरुआत की.
लक्ष्मी-गणेश पूजन और हॉस्टलों में जलाए गए दीये: आचार्य नरेंद्र देव इंटरनेशनल बॉयज हॉस्टल और बीरबल साहनी गर्ल्स हॉस्टल के साझा सहयोग से यह खूबसूरत शाम सजाई गई थी. कार्यक्रम के दौरान कुलपति प्रो. जय प्रकाश सैनी ने पूरी विधि-विधान से लक्ष्मी-गणेश जी का पूजन किया और विदेशी छात्रों को दीपावली की बधाई दी. शाम ढलते ही एलबीएस और महमूदाबाद हॉस्टल के कमरों के बाहर भी छात्रों ने ढेरों मिट्टी के दीये प्रज्वलित किए. इस मौके पर परिसर में रात दिन सेवा देने वाले समर्पित कर्मचारियों को भी विशेष रूप से सम्मानित किया गया.
भारतीय संस्कृति और वैश्विक सद्भाव का अनूठा मेल: समारोह को संबोधित करते हुए कुलपति ने कहा कि दीपावली जैसे पावन त्योहार विभिन्न देशों के बीच मित्रता और आपसी समझ का मजबूत सेतु बनते हैं. भारतीय परंपराओं को सहर्ष अपनाने और विश्वविद्यालय के सांस्कृतिक जीवन में उत्साह से हिस्सा लेने के लिए उन्होंने विदेशी छात्रों की तारीफ की. आईसीआरसी के निदेशक प्रो. आरपी सिंह ने बताया कि पोलैंड, जर्मनी, केन्या, तंजानिया, म्यांमार, अफगानिस्तान और श्रीलंका जैसे कई देशों के छात्र एक साथ झूमे. इन सभी छात्रों ने भारतीय वेशभूषा पहनकर पूजा में भाग लिया और एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशियाँ बाँटीं.
77 देशों से आए आवेदन और आईसीआरसी का महत्व: विश्वविद्यालय की बढ़ती वैश्विक पहचान का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस बार दाखिले के लिए लगभग 77 देशों से आवेदन मिले थे. इनमें सबसे अधिक आवेदन बांग्लादेश, नेपाल, नाइजीरिया, सूडान और तंजानिया के अलावा जर्मनी और पोलैंड से भी प्राप्त हुए. भारत में विदेशी छात्रों को दाखिला भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद यानी आईसीआरसी के माध्यम से दिया जाता है. विदेश मंत्रालय के तहत काम करने वाली यह संस्था दुनिया भर के विद्यार्थियों को भारत में उच्च शिक्षा प्राप्त करने और भारतीय संस्कृति को समझने का बेहतरीन अवसर देती है.
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