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लखनऊ विश्वविद्यालय में विदेशी छात्रों ने मनाया दीपोत्सव 2026: 55 देशों के 400 छात्र-छात्राओं ने की लक्ष्मी-गणेश पूजा

भारतीय सांस्कृतिक विरासत से रूबरू हुए विदेशी मेहमान. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित लखनऊ विश्वविद्यालय परिसर में बुधवार को एक अनोखा और भव्य सांस्कृतिक दृश्य देखने को मिला. विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहे विदेशी छात्र-छात्राओं ने पूरे उत्साह और उल्लास के साथ दीपोत्सव-2026 पर्व मनाया.

इस रंगारंग कार्यक्रम में करीब 55 अलग-अलग देशों के 400 से अधिक अंतरराष्ट्रीय छात्र-छात्राओं ने बढ़-चढ़कर भाग लिया. विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जय प्रकाश सैनी ने वैश्विक सद्भाव और सांस्कृतिक एकता का सुंदर संदेश देकर उत्सव की शुरुआत की.

संगीतमय माहौल में झूमे पोलैंड, जर्मनी और तंजानिया के छात्र. (Video Credit: ETV Bharat) लक्ष्मी-गणेश पूजन और हॉस्टलों में जलाए गए दीये: आचार्य नरेंद्र देव इंटरनेशनल बॉयज हॉस्टल और बीरबल साहनी गर्ल्स हॉस्टल के साझा सहयोग से यह खूबसूरत शाम सजाई गई थी. कार्यक्रम के दौरान कुलपति प्रो. जय प्रकाश सैनी ने पूरी विधि-विधान से लक्ष्मी-गणेश जी का पूजन किया और विदेशी छात्रों को दीपावली की बधाई दी. शाम ढलते ही एलबीएस और महमूदाबाद हॉस्टल के कमरों के बाहर भी छात्रों ने ढेरों मिट्टी के दीये प्रज्वलित किए. इस मौके पर परिसर में रात दिन सेवा देने वाले समर्पित कर्मचारियों को भी विशेष रूप से सम्मानित किया गया. अंतरराष्ट्रीय छात्रों को दी दीपावली की शुभकामनाएं. (Photo Credit: ETV Bharat)