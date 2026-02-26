ETV Bharat / state

लखनऊ विश्वविद्यालय में हॉस्टल की छात्राओं का धरना; मेस के भोजन से बीमार छात्रा, हंगामा

लखनऊ विश्वविद्यालय में हॉस्टल की छात्राओं का धरना. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: गंगा हॉस्टल लखनऊ विश्वविद्यालय के मेस में भोजन की क्वालिटी को लेकर हंगामा हो गया. दूषित भोजन से एक छात्रा की तबीयत बिगड़ने से नाराज हॉस्टल की छात्राओं ने धरना दिया और विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. नाराज छात्राओं ने बुधवार का डिनर भी नहीं किया.

वहीं, लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रवक्ता मुकुल श्रीवास्तव ने बताया कि पीड़ित छात्रा को तुरंत डॉक्टर से परामर्श दिलाया गया. साथ ही आवश्यक मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराई गई. फिलहाल, छात्रा की स्थिति स्थिर बताई जा रही है. मेस के भोजन की गुणवत्ता जांच भी कराई जाएगी.

भोजन से छात्राएं बीमार: छात्राओं का आरोप है कि मेस में परोसे गए भोजन को खाने के बाद लॉ थर्ड ईयर की एक छात्रा की तबीयत बिगड़ गई. उसे उल्टियां होने लगीं और वह बेहोश हो गई. साथी छात्राओं का कहना है कि सूचना देने के बावजूद समय पर मेडिकल हेल्प उपलब्ध नहीं कराई गई.

मेस संचालक के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं की गई. गंगा हॉस्टल के मेस में खाना खाने के बाद छात्रा की हालत बिगड़ी थी. इससे आक्रोशित छात्राओं ने बुधवार देर शाम हॉस्टल परिसर में जमकर हंगामा किया.