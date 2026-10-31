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कैंसर मरीजों के लिए राहत की खबर: स्वस्थ कोशिकाओं की मौत का खतरा होगा कम

कैंसर मरीजों के लिए राहत की खबर ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: देश मे हर साल बढ़ रही कैंसर रोगियों की संख्या के बीच कैंसर के इलाज के लिए नई दवा विकसित करने की दिशा में लखनऊ विश्वविद्यालय ने महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है. दवाओं में इसके प्रयोग से मरीज के शरीर के अंदर मौजूद स्वस्थ कोशिकाओं की मृत्यु दर काफी गिर जाएगी. विवि के इस शोध को भारत सरकार के पेटेंट कार्यालय ने भारतीय पेटेंट प्रदान किया है.

लखनऊ विश्वविद्यालय की बड़ी उपलब्धि (Photo Credit: ETV Bharat) कैंसर को लेकर निकला शोध: कैंसर आज दुनिया की सबसे गंभीर स्वास्थ्य चुनौतियों में से एक है. ऐसे में नई दवाओं की खोज के लिए होने वाला हर वैज्ञानिक शोध महत्वपूर्ण है. डॉ. ओम प्रकाश का यह शोध बिस्मथ डाइथायोकार्बामेट कॉम्प्लेक्स नामक विशेष रासायनिक यौगिकों को तैयार करने और उनकी कैंसर-रोधी क्षमता से संबंधित है. आसान भाषा में समझें तो शोध में ऐसे रासायनिक पदार्थ तैयार किए गए हैं. जिनमें कैंसर कोशिकाओं के खिलाफ काम करने की संभावना सामने आई है. इस शोध की खास बात यह है कि इसमें बिस्मथ नामक धातु और एक विशेष रासायनिक पदार्थ को मिलाकर नए यौगिक तैयार किए गए हैं. वैज्ञानिक इन यौगिकों के माध्यम से यह समझने का प्रयास कर रहे हैं कि कैंसर कोशिकाओं पर इनका क्या प्रभाव पड़ता है और भविष्य में इनका इस्तेमाल नई दवाएं बनाने में किस तरह किया जा सकता है.



कैंसर में कीमोथेरेपी को लेकर जो दवा प्रयोग में लाई जाती है. उसमें प्लेटिनम के तहत सिस प्लेटिनम का इस्तेमाल होता है. जिसके चलते बैड सेल्स के साथ गुड सेल्स भी इसकी चपेट में आ जाते हैं. वही जब सिस प्लेटिनम के स्थान पर शोध के अंतर्गत बिस्मथ डाइथायोकार्बामेट कॉम्प्लेक्स का प्रयोग किया गया तो अच्छी कोशिकाओं की मृत्यु दर कम पाई गई. इसकी टॉक्सिसिटी कम देखने को मिली. ऐसे में यह कम्पाउंड कीमोथेरेपी में बेहतर काम कर सकेगा.- डॉ. ओम प्रकाश, प्रोफेसर लखनऊ यूनिवर्सिटी