कैंसर मरीजों के लिए राहत की खबर: स्वस्थ कोशिकाओं की मौत का खतरा होगा कम
लखनऊ विश्वविद्यालय की बड़ी खोज, मिला भारतीय पेटेंट
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 31, 2026 at 7:22 PM IST
लखनऊ: देश मे हर साल बढ़ रही कैंसर रोगियों की संख्या के बीच कैंसर के इलाज के लिए नई दवा विकसित करने की दिशा में लखनऊ विश्वविद्यालय ने महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है. दवाओं में इसके प्रयोग से मरीज के शरीर के अंदर मौजूद स्वस्थ कोशिकाओं की मृत्यु दर काफी गिर जाएगी. विवि के इस शोध को भारत सरकार के पेटेंट कार्यालय ने भारतीय पेटेंट प्रदान किया है.
कैंसर को लेकर निकला शोध: कैंसर आज दुनिया की सबसे गंभीर स्वास्थ्य चुनौतियों में से एक है. ऐसे में नई दवाओं की खोज के लिए होने वाला हर वैज्ञानिक शोध महत्वपूर्ण है. डॉ. ओम प्रकाश का यह शोध बिस्मथ डाइथायोकार्बामेट कॉम्प्लेक्स नामक विशेष रासायनिक यौगिकों को तैयार करने और उनकी कैंसर-रोधी क्षमता से संबंधित है. आसान भाषा में समझें तो शोध में ऐसे रासायनिक पदार्थ तैयार किए गए हैं. जिनमें कैंसर कोशिकाओं के खिलाफ काम करने की संभावना सामने आई है. इस शोध की खास बात यह है कि इसमें बिस्मथ नामक धातु और एक विशेष रासायनिक पदार्थ को मिलाकर नए यौगिक तैयार किए गए हैं. वैज्ञानिक इन यौगिकों के माध्यम से यह समझने का प्रयास कर रहे हैं कि कैंसर कोशिकाओं पर इनका क्या प्रभाव पड़ता है और भविष्य में इनका इस्तेमाल नई दवाएं बनाने में किस तरह किया जा सकता है.
कैंसर में कीमोथेरेपी को लेकर जो दवा प्रयोग में लाई जाती है. उसमें प्लेटिनम के तहत सिस प्लेटिनम का इस्तेमाल होता है. जिसके चलते बैड सेल्स के साथ गुड सेल्स भी इसकी चपेट में आ जाते हैं. वही जब सिस प्लेटिनम के स्थान पर शोध के अंतर्गत बिस्मथ डाइथायोकार्बामेट कॉम्प्लेक्स का प्रयोग किया गया तो अच्छी कोशिकाओं की मृत्यु दर कम पाई गई. इसकी टॉक्सिसिटी कम देखने को मिली. ऐसे में यह कम्पाउंड कीमोथेरेपी में बेहतर काम कर सकेगा.- डॉ. ओम प्रकाश, प्रोफेसर लखनऊ यूनिवर्सिटी
यूपी में बढ़ रहे मरीज: इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आईसीएमआर) व विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की 2026 की रिपोर्ट के अनुसार भारत और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में कैंसर के मामलों में लगातार वृद्धि देखी जा रही है. उत्तर प्रदेश पूरे देश में सबसे ज़्यादा कैंसर मामलों वाला राज्य बन गया है. आईसीएमआर की राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2026 में उत्तर प्रदेश में नए कैंसर मरीजों की अनुमानित संख्या 231671 है. इसके बाद महाराष्ट्र (1.33 लाख) और पश्चिम बंगाल (1.20 लाख) का नंबर आता है. वहीं यूपी में कैंसर के कारण सालाना लगभग 1.25 लाख मौतें होने की आशंका रहती है, जो देश में सर्वाधिक है.
WHO की रिपोर्ट: वही डब्ल्यूएचओ की ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट ऑन कैंसर और इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर (आईएआरसी) के आंकड़ों के अनुसार, भारत में सालाना लगभग 15.6 लाख (1.56 मिलियन) नए कैंसर मामले सामने आ रहे हैं. देश में हर साल कैंसर के कारण लगभग 9 लाख से अधिक (901828) लोगों की मृत्यु होती है. रिपोर्ट के अनुसार, भारत और यूपी में पुरुषों में सबसे ज्यादा मुंह का कैंसर, फेफड़ों का कैंसर और पेट का कैंसर पाया जाता है. जबकि महिलाओं में स्तन कैंसर और गर्भाशय का कैंसर सबसे आम है.
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